Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση με ορίζοντα εκλογών – αλλαγή ρότας ή πορεία στα βράχια

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της χθεσινής πολυαναμενόμενης ομιλίας – παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα στο Βελλίδειο ήταν η παντελής απουσία επίκλησης του ονόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της ΝΔ ωστόσο βρισκόταν πίσω από κάθε φράση του ακόμη και όταν περιέγραφε τη ζοφερή πραγματικότητα πίσω από τους οικονομικούς δείκτες και όταν ανέλυε το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030.

Η σύγκριση πεπραγμένων και δημοσιονομικών συνθηκών μεταξύ της εξαετίας Μητσοτάκη και της τετραετίας Τσίπρα ήταν αναπόφευκτη.

Ένας άλλος… Τσίπρας

Ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι ο κ. Τσίπρας δεν απευθύνθηκε σε καμία στιγμή στον χώρο της κεντροαριστεράς ή στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις που μπορούν να υπηρετήσουν το σχέδιο που παρουσίασε.

Η τεχνοκρατική και τεκμηριωμένη πρόταση του κ. Τσίπρα σχολιάστηκε έντονα από το ακροατήριο στο συνέδριο του economist και του power game.

Ο κ. Τσίπρας ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ως εν αναμονή πρωθυπουργός και αυτό το παρατήρησαν αρκετοί από όσους παρακολούθησαν με ειλικρινές ενδιαφέρον την ομιλία του.

Δεν είναι δηλαδή πλέον ο κ. Τσίπρας εκείνος ο οποίος απευθύνει τα καλέσματα για συμπόρευση και άθροιση δυνάμεων.

Δεν είναι εκείνος που κοιτά προς τα πίσω τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα, αλλά εκείνος που βγαίνει μπροστά.

Μετά την κατάθεση του σχεδίου του για την οικονομία και την ανάπτυξη θα αρχίσει να αποκαλύπτεται το πολιτικό του σχέδιο που θα υπερβαίνει τις κομματικές περιχαρακώσεις και τις υπαρξιακές αγωνίες των ηγεσιών των κομμάτων.

Αμηχανία

Η ειρωνική και με αρκετό χιούμορ τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στην αρχή κιόλας της ομιλίας του έδωσε το στίγμα των προθέσεών του να μην ακολουθήσει το Μέγαρο Μαξίμου στο ρυθμό της ατζέντα που θέλει να επιβάλλει.

«Σας ομολογώ, ότι είχα μια ανησυχία, καθώς θέση της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες από τον εκπρόσωπό της, είναι πως για όσα λέω ενδιαφέρονται μόνο βιαστές, εμπρηστές και εν γένει εγκληματίες. Ευτυχώς, βλέποντάς σας, κατάλαβα ότι η ανησυχία μου ήταν αβάσιμη» είπε χαμογελώντας ο κ. Τσίπρα με το κοινό του economist να χειροκροτεί και να γελά.

Αφού έδωσε την οφειλόμενη απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη για το σχόλιο ότι στους μόνους που έχει λείψει είναι οι βαρυποινίτες των φυλακών μετά τη φράση του κ. Τσίπρα στη Le Mpnde ότι του «έχει λείψει η ενεργός πολιτική», ο πρώην πρωθυπουργός έσπασε τη γραμμή του Μαξίμου υπέρ της τοξικότητας.

«Μπορώ, απλώς να πω, ότι η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά το δημοκρατικό διάλογο» κλείνοντας κάθε περιθώριο ελπίδας στο κυβερνητικό στρατόπεδο να απαξιώσει την παρέμβαση σε μια ατζέντα προσωπικών επιθέσεων και δολοφονίας χαρακτήρα.

Η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου στο σχέδιο που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας και το οποίο αναμόχλεψε τα στερεότυπα του 2015 για τους συνεργάτες και τους πιστούς ακόλουθους του πρώην πρωθυπουργού πρόδωσε και την έντονη αμηχανία που επικρατεί στο περιβάλλον Μητσοτάκη και όχι μόνο.

Την ώρα που ο κ. Τσίπρας μιλούσε για Ταμείο Νέων Γενεών και Ταμείο Εθνικής Ανάταξης με πόρους που θα προκύψουν μέσα από μια ευρεία αναδιανομή των πλούσιων ελίτ και μόχλευσης κεφαλαίων από την αγορά ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στους δημοσιογράφους προσπάθησε να δείξει ότι δεν ασχολείται με τον προκάτοχό του.

Ωστόσο είναι σαφές πλέον ότι όσο και να θέλει να τον αποφύγει η αναμέτρηση μεταξύ πρώην και νυν Πρωθυπουργού για τον τελικό γύρο είναι μάλλον αναπόφευκτη.

Το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη φυσικά προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία στην Χαριλάου Τρικούπη παρατηρούν πολλοί δεξιά και αριστερά του Κέντρου όταν είδαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού που θύμισε ότι αντιγράφει τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η αλήθεια είναι ότι έχει επικρατήσει η άποψη πως το στοιχείο σύνδεσης του σημερινού ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ του ιδρυτή του Κινήματος έχει χαθεί αρκετά χρόνια τώρα και μάλλον το προβάδισμα εξακολουθεί να το διατηρεί σε αυτά τα ακροατήρια ο κ. Τσίπρας προσωπικά.

Ανακούφιση στο ΣΥΡΙΖΑ

Η ομιλία Τσίπρα πάντως σε αυτό το ύφος και αυτό τον υπερκομματικό τόνο έβγαλε και από την άβολη θέση αρκετούς στην Κουμουνδούρου.

Τα στελέχη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν στο Βελλίδειο χθες το απόγευμα έφυγαν μάλλον ανακουφισμένοι και κάποιοι ιδιαίτερα χαρούμενοι για το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας εκπέμπει πλέον ένα τέτοιο προφίλ που δεν παρέπεμπε σε εν αναμονή πρόεδρο κόμματος, βγάζοντάς τους έτσι από τη δύσκολη θέση.

Ανάμεσά τους ήταν βουλευτές από όλες τις τάσεις του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτός δηλαδή από τα στελέχη που αποτελούν τον στενό πυρήνα των συνεργατών του όπως ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος, παρόντες ήταν βουλευτές όπως Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, που στέκεται στην πλευρά Πολάκη, ή ο Γιώργος Καραμέρος που θεωρητικά στέκεται στο πλευρό του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βουλευτές που θέλουν να συνδέονται άμεσα με τον όνομα του πρώην προέδρου του κόμματος όπως οι Συμεών Κεδίκογλου, Μίλτος Ζαμπάρας, Κατερίνα Νοτοπούλου και η Πόπη Τσαπανίδου.

Επίσης παρόντες ήταν εκ μέρους του κ. Φάμελλου ο Χρήστος Γιαννούλης και άλλοι βουλευτές όπως ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Βουλευτή με απευθείας αναφορά στον κ. Τσίπρα ήταν και ο μειονοτικός Οζγκιούρ Φερχάτ από τη Νέα Αριστερά ενώ ξεχώρισε και οι παρουσίες πρώην Βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Μάριος Κάτσης, ο συνδικαλιστής Νίκος Φωτόπουλος, ο Άγγελος Τόλκας και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου.

Παρόντες και οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται αδιαλείπτως στον πλευρό του κ. Τσίπρα, ο γραμματέας της νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης και ο πρώην γραμματέας Κώστας Παναγιωτόπουλος.

Σταθερά παρών στις ομιλίες Τσίπρα και ο ναύαρχος Αποστολάκης.