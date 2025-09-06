Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Το δημογραφικό πρόβλημα σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο παράδειγμα της Ισπανίας, εκεί που δόθηκε ουσιαστική νομική υπόσταση στους μετανάστες-εργάτες γης, γεγονός που βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την Οικονομία της χώρας να ανακάμψει και να παρουσιάσει θετικό πρόσημο.

Αντίστοιχη λογική είχε ακολουθήσει και η Ιταλία, παρά τις αντιμεταναστευτικές κορόνες της Τζόρτζια Μελόνι. Στην Ελλάδα πάλι, η κυβέρνηση σκεπτόμενη εντελώς μικροκομματικά και με το φόβο των διαρροών στα δεξιά της, ακολουθεί μια σκληρή γραμμή, την οποία είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα πληρώσει από πολλές απόψεις.

Δημογραφικό: Το πρόβλημα των προβλημάτων

Με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε το δημογραφικό ως το «πρόβλημα των προβλημάτων». Και είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι για να ξεφύγει η χώρα από το σκόπελο της υπογεννητικότητας και της φθίνουσας πορεία δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν: ή οι Έλληνες θα πρέπει ν’ αρχίσουν να γεννούν παιδιά με ρυθμούς πολυβόλου θυμίζοντας τις μεγάλες οικογένειες των δεκαετιών του ’50 και του ’60 ή θα πρέπει να βρουν τη λύση στο μεταναστευτικό, όχι όμως στη λογική των «ανοιχτών συνόρων», όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , στη χώρα μας καταγράφηκαν μόλις 62.624 γεννήσεις το 2024, αισθητά λιγότερες από τις 71.249 του 2023. Η μείωση του πληθυσμού άνω των 15 ετών το 2024 έφτασε τις 22.140 άτομα. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε για την ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών (78.300 ή 4%) και η δεύτερη μεγαλύτερη στην ομάδα 20-24 ετών (15.100 ή 3,1%).

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Το ερώτημα είναι αν αυτά αρκούν. Σε κάθε περίπτωση, το διχίλιαρο που διαφήμιζε από το 2019 και το οποίο λάμβανε κάθε ζευγάρι που έφερνε στον κόσμο ένα παιδί, δεν αποτελεί πλέον κίνητρο για παλιούς ή εν δυνάμει γονείς.

Το σίγουρο είναι πως το δημογραφικό δεν είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζεται με κάποια μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης και μόνο. Χρειάζεται μια συνολική θέαση της πολιτικής μιας κυβέρνησης και ενδεχομένως ουσιαστική αναθεώρησή της. Για παράδειγμα, όπως ειπώθηκε στην αρχή της ομιλίας Τσίπρα, η κυβέρνηση ακολουθεί ένα «δημοσιονομικό μερκαντιλισμό, ο οποίος συσσωρεύει πόρους που στερεί από τα νοικοκυριά και από την πραγματική οικονομία».

Είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο, το κάθε ζευγάρι δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει παιδιά, τουλάχιστον όχι με τους ρυθμούς εκείνους που απαιτούνται ώστε να μην πεθάνουμε σε λίγα χρόνια ως χώρα.

Κουμπαράς για τους νεότερους

Υπό αυτό το πρίσμα έχει σίγουρα ενδιαφέρον η συνολική πρόταση Τσίπρα για τη δημιουργία ενός Ταμείου, ένα είδος «κουμπαρά» για τις νεότερες γενιές. Όπως είπε, απευθυνόμενος στους έχοντες τον μεγάλο πλούτο, «τα πολύ μεγάλα εισοδήματα, ανεξάρτητα από την πηγή τους, να στηρίζουν τον τόπο, με την εισαγωγή μιας Πατριωτικής Εισφοράς».

Και κατέληξε λέγοντας ότι «αυτή η εισφορά θα κατευθύνεται σε έναν ειδικό κλειστό λογαριασμό, ένα Ταμείο με μία μόνο προτεραιότητα: Τη Στήριξη των Νέων Γενεών. Δηλαδή τη στήριξη της Παιδείας, την έρευνας και της καινοτομία, αλλά και της νεανικής Στέγης».