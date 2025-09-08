Αυτοί είναι οι 12.720 οικισμοί όπου καταργείται ο ΕΝΦΙΑ από το 2027 – Οι προϋποθέσεις
Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τους οικισμούς στους οποίους προωθείται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027.
Στην σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο το μέτρο αφορά 1.000.000 πολίτες και περιλαμβάνει 12.720 οικισμούς.
Συγκεκριμένα, ο φόρος μειώνεται από το 2026 στο μισό και από το 2027 καταργείται για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους.
Δείτε τη λίστα με τους 12.720 οικισμούς εδώ
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).
Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
«Όχι» Μητσοτάκη στην πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός απέκλεισε την πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, κάτι που θα έδινε μια ανάσα στα νοικοκυριά που βασανίζονται από την ακρίβεια και γονατίζουν από το κόστος διαβίωσης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου ο πρωθυπουργός υποστήριξε, ότι η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, θα ήταν άδικη.
«Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Ζήτημα κατάργησής του δεν τίθεται, κατά κάποιο τρόπο θα ήταν άδικο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
