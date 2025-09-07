newspaper
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν «άδικο». Ένας φόρος που θεσπίστηκε το 2013 και παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί έχει «ριζώσει» για τα καλά

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) αποτελεί έναν από τους πιο συζητημένους φόρους στην Ελλάδα, με ιστορία που συνδέεται με την ανάγκη του κράτους να εξασφαλίσει έσοδα μέσω της ακίνητης περιουσίας.

Με βάση τις χθεσινές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό για χωριά με 1.500 κατοίκους από το 2026, ενω καταργείται για τους ίδιους φορολογούμενους το 2027.

«Το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται για πρώτες κατοικίες σε οποιαδήποτε χωριό σε όλη την ελληνική επικράτεια»

Το μετρό περιλαμβάνεται στο «καλάθι» των παροχών που ανακοίνωσε στην 89η ΔΕΘ. Ο ίδιος, απέκλεισε την πλήρη κατάργησή του. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου όχι μόνο απέκλεισε την κατάργηση του φόρου αλλά υποστήριξε ότι αυτό θα ήταν «άδικο».

«Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Ζήτημα κατάργησής του δεν τίθεται, κατά κάποιο τρόπο θα ήταν άδικο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πριν την έλευση του 21ου αιώνα

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων θεσμοθετήθηκε το 2013 (Ν. 4223/2013) από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες, που χρονολογούνται στις αρχές του της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα όταν επιβλήθηκε η πρώτη έκτακτη εισφορά για την κάλυψη των έκτακτων από την Μικρασιατική καταστροφή. Η εισφορά αυτή αφορούσε τόσο ακίνητα όσο και κινητά περιουσιακά στοιχεία, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς πορείας φορολογικών μέτρων.

Η ιστορία της φορολόγησης ακινήτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές, που αντικατοπτρίζουν τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες κάθε εποχής. Το 1975 εισήχθη ο φόρος κατοχής, ο πρώτος αποκλειστικός φόρος επί της ακίνητης περιουσίας, ο οποίος, ωστόσο, δεν διατηρήθηκε για μεγάλο διάστημα.

Το 1982 ακολούθησε ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), με συντελεστές από 0,5% έως 2%, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και περιορίστηκε σε ιδιοκτήτες με περιουσία υψηλής αξίας.

Το 1993 θεσμοθετήθηκε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο χρεώνεται μέχρι σήμερα μέσω των λογαριασμών ηλεκτροδότησης και αποτελεί πόρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το 1997 εισήχθη ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), που αφορούσε περιουσίες υψηλής αξίας και υπολογιζόταν με βάση τις αντικειμενικές αξίες. Ο φόρος αυτός παρέμεινε σε ισχύ ώσπου αντικαταστάθηκε από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ).

2009, 20011, 2013

Το 2009, εν μέσω οικονομικής κρίσης, το ΕΤΑΚ καταργήθηκε και επανήλθε ο ΦΑΠ, αρχικά με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ, που μειώθηκε στα 200.000 ευρώ το 2011. Την ίδια χρονιά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εισήγαγε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Χώρων (ΕΕΤΗΔΕ) το οποίο χρεωνόταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Το 2013 μετονομάστηκε σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), πριν αντικατασταθεί οριστικά από τον ΕΝΦΙΑ.

Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια) με βάση την αντικειμενική τους αξία, την έκταση, την παλαιότητα, τον όροφο και την τιμή ζώνης.

Μέχρι και σήμερα παραμένει βασικός πυλώνας της φορολογικής πολιτικής, αντικατοπτρίζοντας τη μακρά παράδοση φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς, αλλά και αμφιλεγόμενους φόρους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
ΔΕΘ 2025: O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης – «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»
ΔΕΘ 2025 07.09.25

O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης - «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»

«Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει» στο πακέτο της ΔΕΘ, λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης

Σύνταξη
Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Προεκλογικό άρωμα 07.09.25

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες
ΔΕΘ 06.09.25

Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Μία παρέμβαση ύψους 1,6 δισ ευρώ. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους η ώρα της μεσαίας τάξης, η ώρα της οικογένειας, η ώρα της νέας γενιάς».

Σύνταξη
Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα
Έρευνα CDG 06.09.25

Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα

Έρευνα του Κέντρου Διεθνούς Αναπτυξης (CDG) αναλύει τους 5 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η διαφθορά διαιωνίζει τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισοτητες. Προτάσεις αντιμετώπισης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία τη Δευτέρα για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Σκανδιναβών, Μπρίαν Ρίμερ, δήλωσε ότι περιμένει η καυτή ατμόσφαιρα να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του.

Σύνταξη
Γαλλία: Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού – Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν
Η ημέρα της κρίσης 07.09.25

Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού - Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν

Σχεδόν βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία. Τη Δευτέρα η κρίσιμη ψηφοφορία. Οι κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα που προετοιμάζει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»
Βέλγιο 07.09.25

Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»

συμμετέχοντες, ντυμένοι στα κόκκινα και κρατώντας κόκκινα πλακάτ, ζητούσαν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εναντίον του Ισραήλ για να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι

Σύνταξη
«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής
Ελλάδα 07.09.25

«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής

Ο ένας από τους αδελφούς που φέρονται ως οι «αρχηγοί» της εγκληματικής οργάνωσης δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με εκβιασμούς.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Μπάσκετ 07.09.25

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Δούκας: Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς
Αντίδραση αυτοδιοίκησης 07.09.25

Δούκας: Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς

«Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»
Μπάσκετ 07.09.25

Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»

Με 42 πόντους και εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερα του NBA, o... τελευταίος βασιλιάς του παγκόσμιου μπάσκετ, Λούκα Ντόντσιτς, απέκλεισε την Ιταλία και έστειλε τη Σλοβενία στους «8» του Eurobasket, όπου περιμένει η Γερμανία.

Σύνταξη
«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»
Πλούτος, φήμη 07.09.25

«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»

Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι βρέθηκαν στη Σαντορίνη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sacrifice» σε σκηνοθεσία του Ρομέν Γαβρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο: Ο καταζητούμενος που κατάφερε να ξεφύγει από το FBI για 21 χρόνια, ενώπιον της δικαιοσύνης
Ουαλία 07.09.25

Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο: Ο καταζητούμενος που κατάφερε να ξεφύγει από το FBI για 21 χρόνια, ενώπιον της δικαιοσύνης

Μετά από 21 χρόνια φυγής, ο Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο, ένας από τους πιο καταζητούμενους Αμερικανούς εγκληματίες, δικάζεται Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Επεισόδιο μεταξύ Γιαμπουσέλε και Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά το Γαλλία – Γεωργία (vid)
Μπάσκετ 07.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Γιαμπουσέλε και Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά το Γαλλία – Γεωργία (vid)

Η Γαλλία έπεσε θύμα μιας ακόμη έκπληξης στο Eurobasket γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Γεωργία και ο εκνευρισμός των «τρικολόρ» ήταν εμφανής μετά το τέλος του αγώνα, όταν ο Γιαμπουσέλε είχε ένα επεισόδιο με Γεωργιανό δημοσιογράφο.

Σύνταξη
Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;
ΣΥΡΙΖΑ 07.09.25

Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

«Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
Trump 2.0 07.09.25

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ σκέφτονται να μετακομίσουν βόρεια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση του προέδρου κατά των δικαιωμάτων τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
