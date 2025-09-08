Δείτε live την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου παρουσιάζοντας αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη φορολογία.

Δείτε live

Δείτε live τις ανακοινώσεις