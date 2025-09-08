Δείτε live την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Δείτε live
Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου παρουσιάζοντας αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη φορολογία.
Δείτε live
Δείτε live τις ανακοινώσεις
