Πυρ ομαδόν για το «μανιφέστο φτώχειας» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Ούτε ένα ψίχουλο για αγρότες και μικρομεσαίους
Πολιτική Γραμματεία 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:00

Πυρ ομαδόν για το «μανιφέστο φτώχειας» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Ούτε ένα ψίχουλο για αγρότες και μικρομεσαίους

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ χαρακτηρίζονται ως «μανιφέστο φτώχειας», «μέτρα-παροχές και "μεταρρυθμίσεις" για τους επιχειρηματικούς ομίλους», ενώ τονίζεται πως αγρότες και μικρομεσαίοι μένουν εκτός

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η προσπάθεια του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα με το περιλάλητο καλάθι της ΔΕΘ, όπως όλα δείχνουν, έπεσε στο κενό. Κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν μύδρους κατά του πρωθυπουργού και  μιλούν για «μανιφέστο φτώχειας και αδικίας», «μέτρα-παροχές και «μεταρρυθμίσεις» για τους επιχειρηματικούς ομίλους»,  «περιορισμένες φοροαπαλλαγές». Την ίδια ώρα εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το «καλάθι» δεν περιείχε ούτε ψίχουλο για τους αγρότες και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Οι εξαγγελίες που πολλοί θεωρούν ότι είχαν προεκλογικό άρωμα κρίνονται από πολλούς ως ανεπαρκείς και αποσπασματικές, ενώ  μια ψύχραιμη ανάγνωση του αφηγήματος αναδεικνύει, τους πραγματικούς ωφελημένους και τους ξεχασμένους στο πακέτο.

Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Παροχές ανάχωμα

Μαζί με τις «παροχές», που αποτελούν μια ελάχιστη επιστροφή από όσα έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι, ο πρωθυπουργός, επισείοντας τον μπαμπούλα της αστάθειας, ξεκαθάρισε ότι «θεμέλιο είναι η δημοσιονομική σταθερότητα», και ότι «πρέπει να δαπανήσουμε για την άμυνα 2,3 δισ. ευρώ μόνο για το 2026». Ξεχώρισε δε τον διπλασιασμό της έκπτωσης στις δαπάνες επενδύσεων στην άμυνα, ενώ μίλησε για τις χρηματοδοτήσεις νέων ταμείων, όπως το «κοινωνικό κλιματικό ταμείο».

Το πακέτο μέτρων στη φορολογία, δεν αναμένεται να αλλάξει την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι με τους μισθούς στα τάρταρα και την ακρίβεια στα ύψη. Σε απόλυτους αριθμούς μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ θα κερδίσει 600 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 50 ευρώ το μήνα, δηλαδή λίγο παραπάνω από 1,5 ευρώ τη μέρα. Αυτό το ποσό δεν πρόκειται να αλλάξει τα οικονομικά του νοικοκυριού που έχει να αντιμετωπίσει τα αυξημένα ενοίκια και να πληρώσει το σούπερ μάρκετ του μήνα ή να αγοράσει τα σχολικά για δύο παιδιά.  Αντίστοιχα ως κενό περιεχομένου χαρακτηρίζεται η εξαγγελία ότι νέοι έως 25 ετών αποκτούν αφορολόγητο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα αυτό το μέτρο αφορά ελάχιστους νέους, αφού όσοι εργάζονται σε ηλικία κάτω των 25 ετών λαμβάνουν αμοιβές με ημιαπασχόληση που βρίσκονται κοντά στο αφορολόγητο και σήμερα.

Την ίδια στιγμή δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για την ακρίβεια και τους έμμεσους φόρους, από τους οποίους προέκυψαν και τα χρήματα για το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων, και πλήττουν τα φτωχά νοικοκυριά.

«Κανένα μέτρο ουσίας»

«Οι ανακοινώσεις που έκανε από τη ΔΕΘ ο κύριος πρωθυπουργός έχουν μέτρα τα οποία κάποιος μπορεί να τα αποτιμήσει θετικά. Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά είδαμε μία βελτίωση στους φορολογικούς συντελεστές άμεσης φορολόγησης. Είναι μέτρα καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα, κατά την δική μου άποψη. Είδαμε μέτρα για το δημογραφικό, δεν θεωρώ ότι είναι αρκετά», σχολίασε (MEGA) ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

«Από την άλλη πλευρά, δεν είδαμε απολύτως τίποτα για την μικρομεσαία και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Η κατάσταση είναι απογοητευτική για τους επαγγελματίες έμπορους βιοτέχνες. ”Παγώσαμε” όταν ακούσαμε κανένα μέτρο ουσίας για εμάς, πλην ελαχίστων σε ό,τι αφορά το τεκμαρτό».

«Δεν ακούστηκε η λέξη αγροτική παραγωγή»

«Χθες δεν ακούστηκε τίποτα. Το ένα θέμα είναι η παραγωγή και από την άλλη μεριά η δυστοπία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ακούστηκε η λέξη ”αγροτική παραγωγή” ή ”πρωτογενής τομέας” κι αυτό μας κάνει εντύπωση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες στις πληρωμές, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε ο  Μόσχος Κορασίδης, γενικός διευθυντής  στην Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

«Το εισόδημα παραμένει δυσανάλογο σε σχέση με την ακρίβεια»

Δεν είναι δημογραφικά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, σχολίασε η Δήμητρα Ινές Αγγελή, γενική γραμματέας Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Αναφερόμενη στην εξαγγελία για μηδενικό φόρο σε εισοδήματα έως 20.000 € για τους πολύτεκνους είπε: «Αυτή τη στιγμή τα παιδιά των πολυτέκνων που είναι κάτω από 25 ετών είναι 167.000 παιδιά. Τι θα πούμε σε αυτές τις οικογένειες; Να μην τα μηδενίζουμε όλα. Είναι τίμιο που είπε ”τόσα έχω τόσα θα δώσω”. Έκαναν ένα κάρο προσομοιώσεις, έχει τους συμβούλους του. Αλλά δεν πήρε και την συμβουλή του λαού και της κοινωνίας. Δεν είναι δημογραφικά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν».

Η εργατολόγος, Ματίνα Τριανταφύλλη, σημείωσε: «Δεν είδαμε κάτι για την στεγαστική πολιτική, στους έμμεσους φόρους τίποτα. Θεωρώ ότι επιλέχθηκε να γίνει μία ελάφρυνση σε μικρές

ομάδες. Όμως τα μέτρα αφορούν λίγους, πολλές ομάδες -άρα πολλές ανακοινώσεις- αλλά τον πολύ κόσμο ουσιαστικά δεν τον αφορούν τα μέτρα. Δεν τον ελαφρύνει σε τίποτα, το εισόδημα παραμένει δυσανάλογο σε σχέση με την ακρίβεια».

Πυρ ομαδόν από κόμματα

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, συγκέντρωσαν τα πυρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

ΠΑΣΟΚ: Μετρ της διαστρέβλωσης, ο Μητσοτάκης

Σφοδρή κριτική  άσκησε το ΠΑΣΟΚ, μέσω δήλωσης του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, που έκανε λόγο για «αυτο-αποθέωση» του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι «οι πολίτες δεν του αναγνωρίζουν τίποτα ούτε σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων ούτε σε ζητήματα σταθερότητας». Επιπλέον, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «Υπό το βάρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας από τη διεύρυνση των ανισοτήτων, θυμήθηκε τις πολιτικές για μείωση των συντελεστών άμεσης φορολογίας, για τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα αλλά και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, αντιγράφοντας τις προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρυσι στη ΔΕΘ και τις οποίες λοιδορούσε ως ‘δημοσιονομικό λαϊκισμό’».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός «δεν αποτελούν μέρισμα ανάπτυξης», αλλά «επιστροφή μέρους της υπερφορολόγησης που βίωσαν οι πολίτες τα προηγούμενα χρόνια».

Ο κ. Τσουκαλάς συμπλήρωσε: «Τέλος, τον καλωσορίζουμε στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου και αναμένουμε έναν εθνικό διάλογο που θα καταλήξει σε μια ουσιαστική και τόσο αναγκαία μεταρρύθμιση, όπως συμφωνήθηκε επι της αρχής στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατόπιν πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ», σημείωσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «η άρνησή του να αναγνωρίσει ακόμη και το στοιχειώδες, ποιος δηλαδή εκκίνησε αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνοντας διακομματική συμφωνία, δείχνει την απύθμενη αλαζονεία και το θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης».

Για να καταλήξει πως «ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Είναι ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή».

ΣΥΡΙΖΑ: Απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός

Ως έναν «απερχόμενο και απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό» περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όσα είπε στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ, τονίζοντας πως «για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτησή του και πολιτική αλλαγή».

Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, «πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας που δεν τα βγάζει πέρα από την ακρίβεια, τους φόρους και τα χαμηλά εισοδήματα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα περιορισμένες φοροαπαλλαγές», ενώ «δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια. Αντίθετα, περιορίστηκε σε συστάσεις για το ρεύμα, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν». «Δεν προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ όπως ζητάει και η ΕΕ, ενώ ακόμα και το μέτρο για τον ΦΠΑ των νησιών είναι περιορισμένο».

Για τις φοροαπαλλαγές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σημειώνει: «Αφού επιδόθηκε σε μια ακραία φοροεπιδρομή, δημιουργώντας υπερπλεόνασμα 6.5 δισεκατομμυρίων, κυρίως από έμμεσους φόρους, προχώρα σε φοροαπαλλαγές που αποδεικνύουν την άδικη πολιτική του».

Εγκαλώντας τον κ. Μητσοτάκη για προκλητικό λόγο όπως μεταξύ άλλων όταν «Χαρακτήρισε την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, “απλοϊκή ιδέα”. Είναι απλοϊκή για τον πρωθυπουργό η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές ανάγκες, ενώ οι ημέτεροι θησαυρίζουν;», ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει τα περί συναίνεσης που ζήτησε ο πρωθυπουργός και ζητά την παραίτησή του: «Τολμά να ζητά συναίνεση, ενώ βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών και με την απροκάλυπτη παραβίαση του Συντάγματος.

Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή.Για μια Προοδευτική Ελλάδα.Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο».

ΚΚΕ: Παροχές για τους επιχειρηματικούς ομίλους στο καλάθι – Προμηνύει επιδείνωση της ζωής του λαού

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει και το ΚΚΕ. «Το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ» αποδείχθηκε ότι είναι γεμάτο με μέτρα-παροχές και «μεταρρυθμίσεις» για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδιαίτερα εκείνους που ετοιμάζονται να «ξεκοκαλίσουν» τα κονδύλια της πολεμικής οικονομίας και των εξοπλισμών. Για τον λαό όλα αυτά προμηνύουν επιδείνωση της θέσης του, ενώ και όσα παρουσιάζονται ως «παροχές» αποτελούν είτε μια ελάχιστη επιστροφή από την τεράστια φοροληστεία από την οποία προκύπτουν τα θηριώδη πλεονάσματα είτε «αδειανό πουκάμισο», όπως η μείωση της άμεσης φορολογίας στους νέους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δουλεύουν με τον κατώτατο μισθό, με ημιαπασχόληση ή με «μαύρη», ανασφάλιστη εργασία και φυσικά πληρώνουν τους υπέρογκους έμμεσους φόρους.

Πίσω από τη μαγική εικόνα που προσπάθησε, κατά την προσφιλή του συνήθεια, να παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα εργατικά σωματεία και τους φορείς τους: Η δουλειά μέχρι και για 13 ώρες την ημέρα, οι μισθοί που τελειώνουν στις 15 του μήνα, ο εδώ και χρόνια κατηργημένος 13ος και 14ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους και οι αντίστοιχες συντάξεις, η άθλια κατάσταση στο ΕΣΥ, οι ελλείψεις στην εκπαίδευση κλπ» αναφέρει.

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην αποπληρωμή του κρατικού χρέους νωρίτερα ακόμα και από τις δεσμεύσεις, στο σύμφωνο σταθερότητας, στην στροφή στην πολεμική οικονομία και τους εξοπλισμούς, σε όλα αυτά που υλοποιεί με ζήλο και τα οποία αποδέχονται όλα τα κόμματα της ευρωενωσιακής κανονικότητας. Εκεί μπορεί να βρει και τις συναινέσεις που αναζητά για την περιβόητη «πολιτική σταθερότητα», που σημαίνει μόνο αστάθεια για τα δικαιώματα και τη ζωή του λαού». Το ΚΚΕ «θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά και αταλάντευτα απέναντι σε αυτή την πολιτική που φέρνει νέα μεγάλα αδιέξοδα και απειλές για τον λαό και που δεν παίρνει από «rebranding» κάθε λογής νέων και παλιότερων δήθεν Μεσσιών, αλλά μόνο από ανατροπή και ριζική εκ βάθρων αλλαγή».

Νέα Αριστερά: Μανιφέστο φτώχειας και αδικίας

«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ το «πακέτο» των 1,7 δισ. ευρώ, που υποτίθεται ότι θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για αναδιανομή φτώχειας: Η μείωση του συντελεστή από το 22% στο 16% για μια τετραμελή οικογένεια με εισόδημα 15.000 ευρώ ανά γονιό αποδίδει “τεράστιο όφελος”… 1,5 ευρώ την ημέρα. Ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για τις βασικές ανάγκες. Για τη συντριπτική πλειοψηφία, ο μισθός τελειώνει στις 17 του μήνα· με τα μέτρα της ΝΔ ίσως αντέξει μέχρι τις 18. Αυτή είναι η “ανακούφιση” που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης» αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:.

«Για την παιδεία και την υγεία, η ΝΔ δεν προτείνει τίποτα παρά μόνο περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι μένουν για άλλη μια χρονιά χωρίς καμία αύξηση και οι χαμηλόμισθοι συνεχίζουν να ζουν σε καθεστώς φτωχοποίησης, βλέποντας την ακρίβεια να καταπίνει το εισόδημά τους.

Με όσα ανακοίνωσε, ο πρωθυπουργός αφήνει στο απυρόβλητο τον πλούτο, τα επιχειρηματικά κέρδη, και τα υψηλά εισοδήματα φορτώνοντας ξανά τα βάρη στις ίδιες κοινωνικές ομάδες. Το κόστος αυτών των “παρεμβάσεων” είναι λιγότερο από το μισό του υπερπλεονάσματος, το οποίο οι πολίτες έχουν ήδη πληρώσει φέτος, ενώ ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε και πάλι την τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων συνεχίζοντας την αφαίμαξη των νοικοκυριών».

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι «Η πολιτική του Μητσοτάκη σημαίνει κουπόνια επιβίωσης για τους πολλούς και φοροασυλία για τους λίγους. Δεν είναι σχέδιο για την κοινωνία, είναι το μανιφέστο της αδικίας: φτωχοποίηση για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, προνόμια για το κεφάλαιο. Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
AI 07.09.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα

Μέσα σε αναφορές ότι τα chatbots με Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν διαστρεβλωμένη σκέψη, αυξάνεται η ανησυχία. Προειδοποίηση: Αυτή η ιστορία περιέχει αναφορές σε αυτοκτονία και ψυχική υγεία.

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Τρομακτικό βίντεο 07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 07.09.25

Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»

Ο προπονητής του Ισραήλ μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, τονίζοντας ότι πρέπει να παίξουν σκληρά, ενώ έκανε ένα άστοχο σχόλιο με... όπλα για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αρμενία, ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον έχει βάλει πλώρη για την πρώτη θέση

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» του κυκλώματος
Στα Χανιά 07.09.25

Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» της κρητικής μαφίας

Ο φερόμενος ως αρχηγικό μέλος της μαφίας στην Κρήτη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο ούτε είχε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς

Σύνταξη
Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)
Eurobasket 2025 07.09.25

Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς που έβαλε την υπογραφή του σε «χρυσό» συμβόλαιο με τη Χάποελ, δεν είναι σε καλή κατάσταση, κάτι που φάνηκε και στο Eurobasket με την εθνική Σερβίας

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία
Culture Live 07.09.25

Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία

Το διάβασμα ως αγγαρεία δεν πλήττει μόνο τον πολιτισμό, αλλά και την πολιτική. Από φοιτητές που δεν κατανοούν Ντίκενς έως την απλοποίηση του δημόσιου λόγου, το τοπίο που διαμορφώνεται είναι ανησυχητικό

Σύνταξη
Ιταλία: Πλήθος κόσμου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»
Τα θαύματα 07.09.25

Πλήθος κόσμου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού» (live)

Η αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις, που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006, είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση

«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», στο Κίεβο ανέφερε η πρωθυπουργός

Σύνταξη
Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
Σαμποτέρ 07.09.25

Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αμπράμοβιτς: Στο στόχαστρο για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος – Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη
Ανοίγουν λογαριασμοί του 07.09.25

Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη: Ερευνούν τον Αμπράμοβιτς για ξέπλυμα χρήματος

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία θα αποκαλυφθούν στις Αρχές του Τζέρσεϊ που διερευνούν την πηγή των δισεκατομμυρίων Sibneft, του Αμπράμοβιτς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού
Culture Live 07.09.25

Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού

Ο αμερικανός καλλιτέχνης Ρόμπερτ Γκρόσβενορ, γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας γλυπτά και τις τολμηρές εγκαταστάσεις που ξεπέρασαν τα όρια του μινιμαλισμού, πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 88 ετών

Σύνταξη
Μετρό: Το 2029 ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 – Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων
Συντήρηση και αναβαθμίσεις 07.09.25

Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)

Ο Μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό, μετά τον σταθμό Ελικώνος θα συνεχίσει προς Κυψέλη και ακολούθως προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας
Παρέμβαση CEPS 07.09.25

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τον ρυθμιστικό της ρόλο, για να επιβιώσει της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
