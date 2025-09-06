newspaper
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Ελλάδα 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:43

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Upd:6.09.2025, 21:55
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου πολίτες διαδήλωσαν αποδοκιμάζοντας την κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για την εθνική τραγωδία.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Μεγαλειώδης ήταν η συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα και να ζητά δικαιοσύνη.

Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια της Μαρίας Καρυστιανού

Τον λόγο πήρε η Μαρία Καρυστιανού, συγκινώντας τον κόσμο που την χειροκροτούσε.

«Αγαπητοί μου συμπολίτες. Πριν σας μιλήσω για το θέμα των Τεμπών και τη δικαιοσύνη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που είστε στο Σύνταγμα και στις πλατείες όλου του κόσμου. Που μαζευτήκατε μαζί μας για να γίνουμε πάλι μια αγκαλιά, μια φωνή, για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη. Και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει», ανέφερε φανερά συγκινημένη.

«Γράφουν κάθε βράδυ τα 57 ονόματα των νεκρών μπροστά στη Βουλή της Ελλάδος. Και δίνουν σε όλους μας μαθήματα αγάπης προς τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Τέλος, δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ στα αγαπημένα μας ουράνια παιδιά. Μάρθη μου, φως της ψυχής μου. Γίνατε αγαπημένα παιδιά όλης της Ελλάδας. Κι εμείς όλοι γίναμε η φωνή σας. Γίναμε το όνειρο που δεν προλάβατε να ζήσετε. Γίναμε εκείνη η τελευταία ανάσα που πήρατε με δυσκολία. Και τα παιδιά όλων έγιναν δικά μας παιδιά. Και όλοι έχουμε γίνει ένα. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να πας γρήγορα εκεί που θέλεις. Και εμείς έχουμε αποφασίσει που θέλουμε να πάμε. Οραματιζόμαστε μια όμορφη, δίκαιη και ανεξάρτητη χώρα. Ευχαριστούμε, αγαπημένα μας παιδιά, που μας χαρίσατε την ελπίδα αλλά και τη σοφία ότι πρέπει να ενωθούμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Στη δικαιοσύνη λοιπόν, που έρχεται σύντομα μέσα από όλους εμάς ενωμένοι εμείς, προς το πιο μεγάλο καλό που μπορούμε να ονειρευτούμε και να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», ολοκλήρωσε.

Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τα Τέμπη, αλλά και με αφορμή την εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι σε εξέλιξη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στο πλαίσιο των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Παρόντες στην πλατεία ΧΑΝΘ μετά από διαδικτυακό κάλεσμα ήταν πολίτες και συγγενείς θυμάτων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Ζήτησαν δικαίωση όπως ανέφεραν για άλλη μια φορά σε δηλώσεις τους. Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και ζήτησαν να δικαιωθεί ο αγώνας τους για τον χαμό των συγγενών τους, όπως αναφέρει η Voria.

Έξω από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, μητέρα θύματος των Τεμπών άρχισε να φωνάζει «δολοφόνοι» και γρήγορα οι συγκεντρωμένοι έφτασαν στα κάγκελα και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Συλλήψεις στην έναρξη της συγκέντρωσης

Συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας 2 άτομα, ένας 20χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, full face και γάντια και ένας 17χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Aντιμετώπισης Pατσιστικής και Eξτρεμιστικής βίας.

Παράλληλα, ένταση σημειώθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, με μολότοφ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης να πέφτουν μέσα στο πλήθος.

Ανοιχτοί οι δρόμοι και το Μετρό στο Σύνταγμα

Οι δρόμοι που είχαν κλείσει άνοιξαν λίγο πριν τις 22:00.

Παράλληλα, ανοιχτός είναι πλέον και ο σταθμός του Μετρό του Συντάγματος, ο οποίος είχε κλείσει λόγω του συλλαλητηρίου.

Vita.gr
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
«Αναξιόπιστος» 06.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας
Μπάσκετ 06.09.25

O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε για την ετοιμότητα και την συγκέντρωση της Εθνικής ομάδας για το ματς απέναντι στο Ισραήλ, ενώ στάθηκε στον περιορισμό του Ντένι Άβντιγια.

Σύνταξη
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)

Η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής με 88-79 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
Φαβορί 06.09.25 Upd: 22:25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Νέα μέσα 06.09.25

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες
ΔΕΘ 06.09.25

Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Μία παρέμβαση ύψους 1,6 δισ ευρώ. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους η ώρα της μεσαίας τάξης, η ώρα της οικογένειας, η ώρα της νέας γενιάς».

Σύνταξη
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Τέλος εποχής 06.09.25

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»
Στήριξη 06.09.25

ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος στον Χάρη Δούκα, όταν συναντήθηκαν στην πορεία έξω από το Βελλίδειο, όπου μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, στην 89η ΔΕΘ, «πρέπει να δυναμώσει η φωνή της αυτοδιοίκησης»

Σύνταξη
Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας
Άλλα Αθλήματα 06.09.25

Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας

Διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης ανάγκασαν την ομάδα Israel – Premier Tech να αλλάξει εμφάνιση στον ποδηλατικό γύρο Ισπανίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα
Έρευνα CDG 06.09.25

Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα

Έρευνα του Κέντρου Διεθνούς Αναπτυξης (CDG) αναλύει τους 5 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η διαφθορά διαιωνίζει τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισοτητες. Προτάσεις αντιμετώπισης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»
«Συνωμοσίες» 06.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αρνείται τους ισχυρισμούς πρώην συνεργατών της, οι οποίοι υποστηρίζουν σε νέα αγωγή ότι «ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν την οικονομική καταστροφή και τη δημόσια ταπείνωση της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του
ΔΕΘ 2025 06.09.25 Upd: 21:31

Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Χωρίς «αλάτι» και μπόλικη «σάλτσα» το «φαγητό» που παρουσίασε.

Σύνταξη
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
