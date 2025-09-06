Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου πολίτες διαδήλωσαν αποδοκιμάζοντας την κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για την εθνική τραγωδία.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Μεγαλειώδης ήταν η συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα και να ζητά δικαιοσύνη.

Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια της Μαρίας Καρυστιανού

Τον λόγο πήρε η Μαρία Καρυστιανού, συγκινώντας τον κόσμο που την χειροκροτούσε.

«Αγαπητοί μου συμπολίτες. Πριν σας μιλήσω για το θέμα των Τεμπών και τη δικαιοσύνη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που είστε στο Σύνταγμα και στις πλατείες όλου του κόσμου. Που μαζευτήκατε μαζί μας για να γίνουμε πάλι μια αγκαλιά, μια φωνή, για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη. Και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει», ανέφερε φανερά συγκινημένη.

«Γράφουν κάθε βράδυ τα 57 ονόματα των νεκρών μπροστά στη Βουλή της Ελλάδος. Και δίνουν σε όλους μας μαθήματα αγάπης προς τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Τέλος, δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ στα αγαπημένα μας ουράνια παιδιά. Μάρθη μου, φως της ψυχής μου. Γίνατε αγαπημένα παιδιά όλης της Ελλάδας. Κι εμείς όλοι γίναμε η φωνή σας. Γίναμε το όνειρο που δεν προλάβατε να ζήσετε. Γίναμε εκείνη η τελευταία ανάσα που πήρατε με δυσκολία. Και τα παιδιά όλων έγιναν δικά μας παιδιά. Και όλοι έχουμε γίνει ένα. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να πας γρήγορα εκεί που θέλεις. Και εμείς έχουμε αποφασίσει που θέλουμε να πάμε. Οραματιζόμαστε μια όμορφη, δίκαιη και ανεξάρτητη χώρα. Ευχαριστούμε, αγαπημένα μας παιδιά, που μας χαρίσατε την ελπίδα αλλά και τη σοφία ότι πρέπει να ενωθούμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Στη δικαιοσύνη λοιπόν, που έρχεται σύντομα μέσα από όλους εμάς ενωμένοι εμείς, προς το πιο μεγάλο καλό που μπορούμε να ονειρευτούμε και να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», ολοκλήρωσε.

Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τα Τέμπη, αλλά και με αφορμή την εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι σε εξέλιξη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στο πλαίσιο των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Παρόντες στην πλατεία ΧΑΝΘ μετά από διαδικτυακό κάλεσμα ήταν πολίτες και συγγενείς θυμάτων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Ζήτησαν δικαίωση όπως ανέφεραν για άλλη μια φορά σε δηλώσεις τους. Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και ζήτησαν να δικαιωθεί ο αγώνας τους για τον χαμό των συγγενών τους, όπως αναφέρει η Voria.

Έξω από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, μητέρα θύματος των Τεμπών άρχισε να φωνάζει «δολοφόνοι» και γρήγορα οι συγκεντρωμένοι έφτασαν στα κάγκελα και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

Συλλήψεις στην έναρξη της συγκέντρωσης

Συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας 2 άτομα, ένας 20χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, full face και γάντια και ένας 17χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Aντιμετώπισης Pατσιστικής και Eξτρεμιστικής βίας.

Παράλληλα, ένταση σημειώθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, με μολότοφ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης να πέφτουν μέσα στο πλήθος.

Ανοιχτοί οι δρόμοι και το Μετρό στο Σύνταγμα

Οι δρόμοι που είχαν κλείσει άνοιξαν λίγο πριν τις 22:00.

Παράλληλα, ανοιχτός είναι πλέον και ο σταθμός του Μετρό του Συντάγματος, ο οποίος είχε κλείσει λόγω του συλλαλητηρίου.