newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ένταση στο Σύνταγμα – Μολότοφ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης έξω από τη Βουλή [Βίντεο]
Ελλάδα 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:07

Ένταση στο Σύνταγμα – Μολότοφ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης έξω από τη Βουλή [Βίντεο]

Ένταση σημειώθηκε στη συγκέντρωση για τα Τέμπη, έξω από τη Βουλή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Χειροβομβίδες κρότου λάμψης και μολότοφ έπεσαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη, έξω από τη Βουλή, την ώρα που ο κόσμος αποχωρούσε.

Όπως δείχνουν τα βίντεο κόσμος τρέχει να απομακρυνθεί απο το σημείο, ενώ σημειώθηκε ξυλοδαρμός ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονταν στο πλήθος.

Παράλληλα, στην αναστροφή της Αμαλίας, άγνωστοι βρήκαν σπασμένες πέτρες και τις πέταξαν προς τα ΜΑΤ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη στη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη στη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
«Δολοφόνοι» 06.09.25 Upd: 21:19

Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Θ. Κολυδάς: Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών – Ο Byron, η Maya, o Zorbas
2025-2026 06.09.25

Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών - Ο Byron, η Maya, o Zorbas

Ο Θοδωρής Κολυδάς, τέως διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γνωστοποιεί τα ονόματα των κακοκαιριών που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Σεπτεμβρίου 2026.

Σύνταξη
Λιμάνι του Πειραιά: Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στην προβλήτα κατά την πρόσδεση
Δεν υπήρξε τραυματισμός 06.09.25

Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά κατά την πρόσδεση

Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 06.09.25

Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών

Είχε ζητηθεί να ελεγχθεί η πυραντοχή των καθισμάτων των βαγονιών που παραδόθηκαν στις φλόγες και διαπιστώθηκε ότι ήταν τέσσερις φορές χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» – Σακούλες με σπρέι σήμαναν συναγερμό
Μετρό Θεσσαλονίκης 06.09.25 Upd: 10:40

Άνοιξαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Σακούλες με σπρέι για γκράφιτι σήμαναν συναγερμό

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομή του μετρό Θεσσαλονίκης μετά από εντολή της αστυνομίας εξαιτίας «απειλή»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
«Αναξιόπιστος» 06.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας
Μπάσκετ 06.09.25

O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε για την ετοιμότητα και την συγκέντρωση της Εθνικής ομάδας για το ματς απέναντι στο Ισραήλ, ενώ στάθηκε στον περιορισμό του Ντένι Άβντιγια.

Σύνταξη
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη στη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη στη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)

Η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής με 88-79 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
Φαβορί 06.09.25 Upd: 22:25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Νέα μέσα 06.09.25

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες
ΔΕΘ 06.09.25

Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Μία παρέμβαση ύψους 1,6 δισ ευρώ. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους η ώρα της μεσαίας τάξης, η ώρα της οικογένειας, η ώρα της νέας γενιάς».

Σύνταξη
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Τέλος εποχής 06.09.25

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»
Στήριξη 06.09.25

ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος στον Χάρη Δούκα, όταν συναντήθηκαν στην πορεία έξω από το Βελλίδειο, όπου μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, στην 89η ΔΕΘ, «πρέπει να δυναμώσει η φωνή της αυτοδιοίκησης»

Σύνταξη
Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας
Άλλα Αθλήματα 06.09.25

Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας

Διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης ανάγκασαν την ομάδα Israel – Premier Tech να αλλάξει εμφάνιση στον ποδηλατικό γύρο Ισπανίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα
Έρευνα CDG 06.09.25

Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα

Έρευνα του Κέντρου Διεθνούς Αναπτυξης (CDG) αναλύει τους 5 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η διαφθορά διαιωνίζει τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισοτητες. Προτάσεις αντιμετώπισης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»
«Συνωμοσίες» 06.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αρνείται τους ισχυρισμούς πρώην συνεργατών της, οι οποίοι υποστηρίζουν σε νέα αγωγή ότι «ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν την οικονομική καταστροφή και τη δημόσια ταπείνωση της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του
ΔΕΘ 2025 06.09.25 Upd: 21:31

Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Χωρίς «αλάτι» και μπόλικη «σάλτσα» το «φαγητό» που παρουσίασε.

Σύνταξη
Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
«Δολοφόνοι» 06.09.25 Upd: 21:19

Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο