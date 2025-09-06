Ένταση στο Σύνταγμα – Μολότοφ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης έξω από τη Βουλή [Βίντεο]
Ένταση σημειώθηκε στη συγκέντρωση για τα Τέμπη, έξω από τη Βουλή
Χειροβομβίδες κρότου λάμψης και μολότοφ έπεσαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη, έξω από τη Βουλή, την ώρα που ο κόσμος αποχωρούσε.
Όπως δείχνουν τα βίντεο κόσμος τρέχει να απομακρυνθεί απο το σημείο, ενώ σημειώθηκε ξυλοδαρμός ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονταν στο πλήθος.
Παράλληλα, στην αναστροφή της Αμαλίας, άγνωστοι βρήκαν σπασμένες πέτρες και τις πέταξαν προς τα ΜΑΤ.
