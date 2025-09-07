newspaper
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο

Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Ανεβαίνοντας στο βήμα της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνώριζε ότι θα έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό του. Φορτωμένος με πολλά βάρη, κι αυτός και η κυβέρνησή του, όφειλε να εντυπωσιάσει το κοινό, αραδιάζοντας σειρά παροχών οι οποίες θα είχαν το σαφή στόχο να αλλάξουν το κλίμα και την ατζέντα.

Τέλος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα, τέλος η εικόνα της φθοράς, τέλος η αίσθηση μιας κουρασμένης και ξεκούρδιστης κυβέρνησης, τώρα μιλούν οι παροχές. Εξάλλου, αν ακούσει κανείς τον πρωθυπουργό η κυβέρνηση αυτή δεν προκαλεί σκάνδαλα, μόνο λάθη κάνει. Όπως είπε σε κάποιο σημείο της ομιλίας του, «αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ξέρουμε να αναγνωρίζουμε λάθη, πάνω απ’ όλα, όμως, έχουμε τη θέληση να βρίσκουμε τις αιτίες αυτών των λαθών και να βρίσκουμε και τη δύναμη για να τα ξεπερνάμε».

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Μάταια περίμενε κανείς ότι θα αναλάβει κάποια ευθύνη. Ακόμα και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο είναι σε εξέλιξη -καθώς αναμένεται και δεύτερη δικογραφία στη Βουλή που θα εμπλέκει κι άλλα πολιτικά πρόσωπα της ΝΔ- επανέλαβε το αφήγημα για «παθογένειες δεκαετιών» οι οποίες «δεν ξεριζώθηκαν ούτε από τη δική μας κυβέρνηση», όπως χαρακτηριστικά είπε. Υποσχέθηκε παρ’ όλα αυτά ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εξυγιανθεί», επειδή στη ΝΔ «απαντάμε με πράξεις».

Για να γίνει περισσότερο πειστικός επικαλέστηκε το παράδειγμα των 1086 ΑΦΜ που παρουσίασε πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που σε βάθος εξαετίας πήραν παράνομα επιδοτήσεις 22 εκατ. ευρώ. Αυτό που δεν είπε είναι ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ψίχουλα μπροστά στην τεράστια ρεμούλα που έχει γίνει στον οργανισμό από τα γαλάζια παιδιά…

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι το εν λόγω σκάνδαλο οδήγησε σε παραίτηση έναν υπουργό της κυβέρνησης και τρεις υφυπουργούς, ενώ αναμένεται να ζητηθεί οσονούπω και η άρση της βουλευτικής ασυλίας συγκεκριμένου αριθμού βουλευτών της ΝΔ είναι για τον πρωθυπουργό «παθογένειες δεκαετιών».

Ομοίως και το γεγονός ότι στις υπάρχουσες συνομιλίες της δικογραφίας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πρωτοστατούν γαλάζια στελέχη, κομματάρχες και διευθυντές πολιτικών γραφείων στελεχών της ΝΔ, οργανώνοντας το μοίρασμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ημέτερους.

Αν δει κανείς όλο το στήσιμο της ομιλίας του πρωθυπουργού είχε σαφές προεκλογικό «άρωμα». Αρχής γενομένης από το σύνθημα που κυριαρχούσε πίσω του «Βάζουμε την Ελλάδα Ψηλά – νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες». Στη διάρκεια της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέχασε το σύνολο των Ελλήνων και είπε ότι απευθύνεται στο κομματικό ακροατήριο αποκλειστικά και μόνο -«σε κάθε νεοδημοκράτη και νεοδημοκράτισσα»- γνωρίζοντας βέβαια ότι ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία να συσπειρώσει τη βάση της ΝΔ.

Πανηγύρια για τα πανεπιστήμια

Είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό ότι σχεδόν πανηγύρισε την είσοδο των… 4 «ιδιωτικών πανεπιστημίων», κολλεγίων που αναβαπτίστηκαν πιο σωστά, στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για φοιτητές Έλληνες και ξένους που από τον Οκτώβριο θα έρθουν στη χώρα μας να σπουδάσουν. Το γεγονός ότι τουλάχιστον στα 2 από τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια γίνονται ακόμα έργα κατασκευής, ότι δεν έχουν καταθέσει προγράμματα σπουδών και δεν αποτελούν ιδρύματα του βεληνεκούς της Σορβόνης, όπως διατυμπάνιζαν συνεχώς τα… κυβερνητικά παπαγαλάκια, είναι μάλλον λεπτομέρεια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και λόγος να πανηγυρίζει.

Μαγική εικόνα το ΕΣΥ

Ομοίως, κάπως έτσι λειτούργησε και στην περίπτωση του ΕΣΥ. Αγνοώντας έρευνες φορέων αλλά και τις διαμαρτυρίες των ίδιων των κατοίκων -ειδικά της περιφέρειας- για την ποιότητα της πρωτοβάθμιας, αλλά και της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδόθηκε πάλι σε υποσχέσεις αναβάθμισης του συστήματος Υγείας, ζητώντας ευρύτερη συναίνεση με ορίζοντα το 2030.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών». Προφανώς οι εκατοντάδες πολίτες της Δράμας που διαμαρτύρονταν προχθές για την υποβάθμιση του νοσοκομείου τους στον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, δεν αντιλαμβάνονται τα μεγαλόπνοα σχέδια της κυβέρνησης και φωνάζουν αδίκως. Όπως και όλοι οι κάτοικοι και νοσοκομειακοί σε όλη τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός εν προκειμένω απέδωσε όλα τα κακά της δημόσιας υγείας στους συνδικαλιστές, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «προτιμώ να ακούω τη φωνή των ιδίων των ασθενών, των πολλών γιατρών, νοσηλευτών που υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά τη ντουντούκα των εργατοπατέρων και ορισμένων ανεύθυνων συνδικαλιστών».

Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της ενέργειας και των αυξημένων λογαριασμών ο πρωθυπουργός επί της ουσίας συνέστησε… υπομονή. Και αυτό επειδή όπως είπε η δημιουργία του εθνικού ενεργειακού χάρτη είναι «μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα».  Εν προκειμένω, αν μιλάμε με δεδομένα του 2030, το ακριβό μου τιμολόγιο μάλλον θα συνεχίσει να «τρέχει» με στόχο τη τσέπη των καταναλωτών.

Το Εθνικό Απολυτήριο

Ενδιαφέρον είχε όμως και η παρέμβασή του όταν ζήτησε και πάλι διακομματική συναίνεση για το «Εθνικό Απολυτήριο», το οποίο θα έρθει να καταργήσει τις πανελλαδικές. Η αλήθεια είναι ότι το το Εθνικό Απολυτήριο ισχύει από το… 1997. Ήταν τμήμα της μεταρρύθμισης Αρσένη (Ν. 2525/97) και στην πράξη σήμαινε ότι για ένα διάστημα όλα τα μαθήματα ήταν «πανελλαδικές εξετάσεις». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχτούν τα φροντιστήρια για σχεδόν κάθε μάθημα. Εν συνεχεία πρυτάνευσε η λογική και περιορίστηκαν τα μαθήματα.

Εν ολίγοις, Εθνικό Απολυτήριο σημαίνει ότι τα παιδιά θα κάνουν φροντιστήριο έως και στα θρησκευτικά. Κι αν δεν τα καταφέρουν, δεν πειράζει, υπάρχουν πάντα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ήταν το μόνο που δεν πρόσθεσε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφορά στο… καλάμι με μαντινάδα

Η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει για καλάμι και αλαζονεία των βουλευτών του, ήταν μετά τις εκλογές του 2023 και το περίφημο 41%. Το θυμήθηκε πάλι χθες να τραβήξει τα λουριά, δημόσια και πάλι, ώστε να δείξει σεμνότητα απέναντι στους πολίτες. Αυτό άλλωστε επισημάνθηκε και από κυβερνητικές πηγές που… σχολίασαν την ομιλία του πρωθυπουργού.

Προς αυτό το σκέλος χρησιμοποίησε και μια… μαντινάδα, λέγοντας «’Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις’, λέμε στην Κρήτη. Ας τη θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα.

