Μέτρα ύψους 1,6 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Το φετινό «καλάθι», στόχευσε στη μεσαία τάξη με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά με τον εμπορικό κόσμο να νιώθει αδικημένος γιατί «δεν βρήκε τη θέση που του αξίζει».

Το φετινό «καλάθι», παρά τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, περιορίστηκε στο πλαίσιο που ορίζουν «οι ευρωπαϊκοί κανόνες»

«Οι σημερινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ συνιστούν ουσιαστικά βήματα στήριξης για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη, τα οποία αναμφίβολα καλωσορίζουμε, καθώς η μείωση άμεσων φόρων έχει σημαντική κοινωνική διάσταση και παράλληλα αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης.

Τα αιτήματα της Συνομοσπονδίας

Ο ίδιος σημειώνει πως «οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο».

Και εξηγεί: «Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία αταλάντευτα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε».

Από τη Θεσσαλονίκη, με μία σειρά παροχών, μεταξύ των οποίων η μείωση των φορολογικών συντελεστών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει το γενικευμένο κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί στην κοινωνία