Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

ΔΕΘ 2025: «Πάρτι» στο «Χ» για τον μηδενικό φόρο στους νέους εργαζόμενους
Παρασκήνιο 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:23

ΔΕΘ 2025: «Πάρτι» στο «Χ» για τον μηδενικό φόρο στους νέους εργαζόμενους

Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ και πώς οι χρήστες του πρώην Twitter αξιολόγησαν το μέτρο.

Σύνταξη
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Μηδενισμό του φόρου για νέους έως 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ θέλοντας να δείξει πως αφουγκράζεται τις ανάγκες της νέας γενιάς.

Ανατρέχοντας σε επίσημα στοιχεία η ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών αποτελεί περίπου το 10 με 12% του πληθυσμού. Το ποσοστό απασχόλησης για νέους ηλικίας 15-24 ετών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν 25,3%. Επιπλέον, η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών ήταν 23,4%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό νέων είτε είναι άνεργοι είτε δεν συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό (π.χ., λόγω σπουδών).

Τα στοιχεία και ο σχολιασμός για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat, οι νέοι εργαζόμενοι (15-24 ετών) στην Ελλάδα απασχολούνται συχνά σε χαμηλόμισθες θέσεις, κυρίως σε τομείς όπως η εστίαση, ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες. Οι νέοι εργαζόμενοι συχνά λαμβάνουν μισθούς κοντά ή ελαφρώς πάνω από τον κατώτατο μισθό, λόγω περιορισμένης εμπειρίας και προσόντων. Πολλοί εξ αυτών εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή αδήλωτης εργασίας.

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες του «Χ».

Μερικές από τις αναρτήσεις του, παρακάτω:

ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»
Στήριξη 06.09.25

ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος στον Χάρη Δούκα, όταν συναντήθηκαν στην πορεία έξω από το Βελλίδειο, όπου μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, στην 89η ΔΕΘ, «πρέπει να δυναμώσει η φωνή της αυτοδιοίκησης»

Σύνταξη
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δεν πάει Ζάππειο ο Γιώργος Παπανδρέου λόγω… Κίνας
Παρασκήνιο 03.09.25

Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας

Aπό τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… της 80ης επετείου από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!
Πολιτική 14.08.25

Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!

Ο βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ραντεβού με τους πληγέντες από τη... Δευτέρα 18 Αυγούστου. Το κράξιμο που δέχεται στα σχόλια είναι επικό....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΗΠΑ: Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα [Βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα των ΗΠΑ

Ομάδες βιοχημικού πολέμου και πυροσβέστες στον σημείο χημικής πυρκαγιάς στο Νιούμπουργκ της Ιντιάνα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν
Στη Βενεζουέλα 07.09.25

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση σε πλοίο από την Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε γράμμα στο Κογκρέσο αιτιολογώντας την επίθεση, αλλά χωρίς να δίνει χρονικό ορίζοντα των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό
Μπάσκετ 07.09.25

Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Τέσσερις ομάδες Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο. Δείτε το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης…

Σύνταξη
ΔΕΘ 2025: O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης – «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»
ΔΕΘ 2025 07.09.25

O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης - «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»

«Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει» στο πακέτο της ΔΕΘ, λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης

Σύνταξη
Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Προεκλογικό άρωμα 07.09.25

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)

Η Φινλανδία έριξε... βόμβα μεγατόνων στο Eurobasket 2025, καθώς με ηγέτη τον τρομερό Μάρκανεν (29π.), απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια με 92-86 και πήρε εκείνη το «χρυσό εισιτήριο» για τους «8»!

Σύνταξη
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι
«Κενό γράμμα» 06.09.25

ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην στροφή στην πολεμική οικονομία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο παίκτης από τη Λιθουανία που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Εθνική
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
«Αναξιόπιστος» 06.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας
Μπάσκετ 06.09.25

O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στους δημοσιογράφους για το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι της Εθνικής μας στο Eurobasket 2025 κόντρα Ισραήλ για τους «16», ενώ στάθηκε στον Ντένι Άβντιγια.

Σύνταξη
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
