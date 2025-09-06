Μηδενισμό του φόρου για νέους έως 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ θέλοντας να δείξει πως αφουγκράζεται τις ανάγκες της νέας γενιάς.

Ανατρέχοντας σε επίσημα στοιχεία η ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών αποτελεί περίπου το 10 με 12% του πληθυσμού. Το ποσοστό απασχόλησης για νέους ηλικίας 15-24 ετών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν 25,3%. Επιπλέον, η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών ήταν 23,4%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό νέων είτε είναι άνεργοι είτε δεν συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό (π.χ., λόγω σπουδών).

Τα στοιχεία και ο σχολιασμός για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat, οι νέοι εργαζόμενοι (15-24 ετών) στην Ελλάδα απασχολούνται συχνά σε χαμηλόμισθες θέσεις, κυρίως σε τομείς όπως η εστίαση, ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες. Οι νέοι εργαζόμενοι συχνά λαμβάνουν μισθούς κοντά ή ελαφρώς πάνω από τον κατώτατο μισθό, λόγω περιορισμένης εμπειρίας και προσόντων. Πολλοί εξ αυτών εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή αδήλωτης εργασίας.

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες του «Χ».

Μερικές από τις αναρτήσεις του, παρακάτω:

«Κανένας εργαζόμενος έως 25 ετών με έσοδα ως 20.000, δε θα πληρώνει φόρο». Τόσο συγκλονιστικά δραστικό μέτρο είχε να μας συμβεί από τότε που κόλλησαν το καπάκι στο μπουκάλι του νερού. (Όντως κανένας) #ΔΕΘ2025 — Koralia Branioti (@koralia_br) September 6, 2025

Μέχρι τα 22-23 τελειώνουμε σπουδές, στα 24 πάμε στρατό αν δεν πήγαμε νωρίτερα, ακολουθούν καναδυό χρόνια ανεργίας… και φτάσαμε τα χρόνια του αφορολόγητου. Μετά τα 25 έρχεται η φορολόγηση. Έχει κι ο εμπαιγμός τα όρια του Κούλη!#ΔΕΘ2025 pic.twitter.com/SnPPIRIl8v — Βασίλης (@king_billys) September 6, 2025

Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι, ότι, αν μένω σε χωριό, είμαι μέχρι 25 ετών και έχω 4 παιδιά, δεν χρειάζεται να πληρώνω ούτε το κερί στην εκκλησία. #ΔΕΘ2025 — bluewave (@acrossbluelines) September 6, 2025