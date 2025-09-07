Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα

Όπως συνέβη στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου έτσι και το μεσημέρι της Κυριακής, στην παραδοσιακή συνέντευξη στα ΜΜΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε να βρίσκεται σε άλλο σύμπαν απ’ αυτό που ζει η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Αρχής γενομένης από το γεγονός ότι όταν λέει πως αντιλαμβάνεται πλήρως το κόστος της ακρίβειας για την ελληνική οικογένεια μάλλον κοροϊδεύει τον κόσμο, καθώς αν όντως το αντιλαμβανόταν θα διαπίστωνε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν δύνανται να βοηθήσουν ουσιαστικά τον κόσμο.

Ερωτήσεις επ’ αυτών του έγιναν και μάλιστα ουκ ολίγες. Ρωτήθηκε δηλαδή αν είναι δώρο-άδωρο η μείωση της φορολογίας σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών την ώρα που δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την τιθάσευση της ακρίβειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα να μειώσει τον ΦΠΑ έστω για βασικά είδη τροφίμων.

Καμία μείωση στον ΦΠΑ

Επ αυτού του παρατέθηκαν επιχειρήματα για τον ΦΠΑ στην Ισπανία που η μείωσή του λειτούργησε με τον πρωθυπουργό να αμφισβητεί τα στοιχεία και να ξεκαθαρίζει ότι και μείωση φόρων και μείωση ΦΠΑ δεν μπορεί να γίνει. Κατά συνέπεια η λογική πλέον λέει ότι όσα γλιτώνουν οι πολίτες από την Εφορία θα τα ρίχνουν ξανά στην αγορά προκειμένου να πληρώσουν την ακρίβεια στο ρεύμα, τη στέγαση, την ενέργεια κλπ.

Το ίδιο κάθετος εμφανίστηκε και στο θέμα του 13ου μισθού, βάζοντας τον στο ίδιο ζύγι με τις ελαφρύνεις και λέγοντας πως και τα δύο δεν μπορούν να συμβούν. Το γεγονός ότι όλα δείχνουν πως στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι μια τρύπα στο νερό για την πλειονότητα της κοινωνίας, δεν φαίνεται να το σκέφτεται καν. Όπως ακριβώς δεν δείχνει να σκέφτεται τους μικροσυνταξιούχους (και είναι πολλοί) για τους οποίους τα μέτρα είναι σχεδόν ανύπαρκτα ή όσους επέλεξαν να μην κάνουν παιδιά.

Τόσο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και διάφοροι που τον επευφημούν από χθες για τη «φορολογική επανάσταση» που φέρνει στη χώρα, θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα λύσουν ή έστω θα βοηθήσουν στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Το είπε εξάλλου στη συνέντευξη, ότi πολλά από τα μέτρα είχαν ως στόχο τις «οικογένειες».

Κυνισμός για το 13ωρο

Την ίδια ώρα όμως όταν ρωτήθηκε για το 13ωρο που φέρνει η κυβέρνησή του και πως ακριβώς ένας γονιός θα κάνει παιδί και ποιες ώρες θα το βλέπει όταν είναι αναγκασμένος να δουλεύει για 13 ώρες ώστε να τα βγάλει πέρα, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε τα ευχολόγια και πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα.

«Δεν θα το θέλαμε, είναι όμως μια επιλογή που γίνεται από κάποιους γιατί αισθάνονται ότι πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειές. Προφανώς δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας». Αξίζει να σταθούμε στο «αισθάνονται», με το οποίο περιέγραψε την ανάγκη των ανθρώπων να τα βγάλουν πέρα επειδή δεν τους φτάνει η μία δουλειά. Καμία ανάληψη ευθύνης δηλαδή αναφορικά με την κατάσταση των τιμών που έχει οδηγήσει τους ανθρώπους στη συγκεκριμένη επιλογή.

Και πρόσθεσε, επιχειρώντας να «χρυσώσει» το χάπι: «Τι ερχόμαστε και λέμε; Ότι από εκεί που δούλευες δύο δουλειές σε δύο διαφορετικούς εργοδότες, μπορείς να δουλεύεις στον ίδιο εργοδότη και να βγάζεις και παραπάνω χρήματα. Γιατί είναι αντιεργατικό αυτό;».

Κατά τα λοιπά υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πατάσσει αμείλικτα όποιον νομίζει ότι μπορεί να εκμεταλλεύεται αδίκως τους εργαζομένους. «Όταν εργαζόμενος εκβιάζεται από εργοδότη, θα τους τσακίζουμε», είπε.

Τα πολιτικά μηνύματα

Από εκεί και πέρα ενδιαφέρον είχαν και τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε, τόσο προς το εσωτερικό του κόμματός του, όσο και γενικότερα, αναφορικά με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Κρατάμε σε πρώτη φάση το γεγονός ότι δεσμεύτηκε γι’ άλλη μια φορά ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή του εκλογικού νόμου. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις που δέχθηκε σχετικά με το σοβαρό ενδεχόμενο να μην είναι αυτοδύναμη η ΝΔ, επανάλαβε την πάγια άποψή του ότι είναι υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων και τόνισε ξανά πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι έκοψε κάθε ενδεχόμενο αλλαγής εν κινήσει στην ηγεσία της ΝΔ ή έστω την πιθανότητα να δώσει «δαχτυλίδι» διαδοχής σε κάποιον εκλεκτό του. Το γεγονός ότι προσπαθεί να κλείσει μέτωπα καθώς έρχεται ένας δύσκολος Χειμώνας, φάνηκε από το ήπιο άνοιγμα που έκανε στους πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμανλή, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά – για τον οποίο πληθαίνουν οι φήμες ότι θα ανακοινώσει πολιτικό φορέα σύντομα.

«Ανθρώπινα, για τον Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Βλέπω ένα πατέρα που έχασε το παιδί του και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα. Και δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω γιατί τραγωδία είναι πολύ νωπή», είπε για τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το μήνυμα που έστειλε και στους δύο πρώην, είχε να κάνει με την «μεγάλη εικόνα του κόμματος της ΝΔ».

Όπως είπε: «Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική. Και οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις εκατέρωθεν, ιδίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας, η μόνη που μπορεί να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές και πιστεύω ότι αυτή η λογική τελικά θα επικρατήσει».

Άβολη στιγμή

Ίσως η πιο άβολη στιγμή του κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης συνέντευξης ήταν όταν ρωτήθηκε για το αν θα επιστρέψει στην κυβέρνηση ο πρωθυπουργικός ανιψιός, Γρηγόρης Δημητριάδης. Η απάντησή του ήταν αρνητική. Αυτό μάλλον προκάλεσε δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένο κομμάτι της ΝΔ, ίσως και κάποιους εκδότες που πιέζουν εδώ και καιρό προς αυτή την κατεύθυνση.

Μητσοτάκης vs Τσίπρας

Κάποιοι δημοσιογράφοι έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, το rebranding του και την πιθανότητα να επιστρέψει ως αντίπαλός του με νέο κόμμα. Πιστός στη νέα γραμμή που ακολουθεί τις τελευταίες μέρες, ήταν ήπιος στις απαντήσεις του, βάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό στο επίκεντρο συμφερόντων.

Όπως είπε «υπάρχουν συμφέροντα, μέσα, επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ.Τσίπρα. Γιατί το κάνουν, τι εξυπηρετούν, εάν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την αντίδραση τους στην κυβέρνηση, είναι δικό τους δικαίωμα. Αυτά συμβαίνουν πάντα στο χώρο της πολιτικής. Δεν τα αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντικά. Απλώς τα επισημαίνω για να ξέρουμε τι συμβαίνει με το περιβόητο rebranding Τσίπρα».

Ενδιαφέρον είχε και η διαφοροποίησή του ειδικά σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ μέχρι πρότινος διατυμπάνιζε ότι τον έχει κερδίσει σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και η αντιπαράθεση είχε κάτι το προσωπικό, σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι «δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Με τους πολίτες συνομιλούμε, αυτούς πρέπει να πείσουμε».

Επικοινωνιακά, αυτό σημαίνει ότι το Μαξίμου έχει αποφασίσει να «εξαφανίσει» τον Αλέξη Τσίπρα και να μην τον εμφανίζει ως ουσιαστικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς αντιλήφθηκαν στο επιτελείο του πρωθυπουργού ότι τόσο καιρό οι επιθέσεις στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού έφεραν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, γι’ αυτό κι αποφάσισαν να αλλάξουν τροπάριο….