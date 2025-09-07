Κυριάκος Μητσοτάκης: Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά τη χθεσινή ομιλία του στα εγκαίνια της ΔΕΘ
- Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
- Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)
- Αρκούδα έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
- Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά τη χθεσινή ομιλία του στη ΔΕΘ.
Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να πατήσει το κουμπί του restart για την κυβέρνηση που είναι βαριά πληγωμένη από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα Τέμπη, από την αποτυχία να περιορίσει τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.
Παρά το πολυδιαφημισμένο πακέτο μέτρων για το οποίο μιλούσε το κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν λες και ανέλαβε χθες, ενώ σήμερα αντιμετωπίζει πυρ ομαδόν για το «μανιφέστο φτώχειας», όπως χαρακτηρίζεται η ομιλία του, από συνδικάτα, αντιπολίτευση, ακόμη και από τον εμπορικό κόσμο.
Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου
Live από το in η συνέντευξη Τύπου
- Πάει για μεταγραφή-έκπληξη ο Πανσερραϊκός – Ποιος είναι ο τερματοφύλακας που θέλει…
- Άρνας Βελίτσκα: Ο… «Άλεξ Καρούζο» της Λιθουανίας που την έστειλε στα προημιτελικά.
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
- Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε1
- Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
- Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις