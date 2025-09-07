Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά τη χθεσινή ομιλία του στη ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να πατήσει το κουμπί του restart για την κυβέρνηση που είναι βαριά πληγωμένη από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα Τέμπη, από την αποτυχία να περιορίσει τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Παρά το πολυδιαφημισμένο πακέτο μέτρων για το οποίο μιλούσε το κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν λες και ανέλαβε χθες, ενώ σήμερα αντιμετωπίζει πυρ ομαδόν για το «μανιφέστο φτώχειας», όπως χαρακτηρίζεται η ομιλία του, από συνδικάτα, αντιπολίτευση, ακόμη και από τον εμπορικό κόσμο.

