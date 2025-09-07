Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα

Αλλεργία στην κριτική που δέχεται για τις κυβερνητικές πολιτικές φαίνεται πως έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και σήμερα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, απέδειξε για μία ακόμη φορά με όσα είπε, ότι κλείνει τα μάτια στην κοινωνική δυσαρέσκεια και ανακαλύπτει συνεχώς συνωμοσίες και συμφέροντα που τον πολεμούν.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως έχει γίνει εμμονή στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το ενδεχόμενος επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, με μία πολιτική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να βάλει φρένο σε μία νέα κυβερνητική θητεία από την πλευρά της ΝΔ.

Όσο και αν προσπαθούν να κρύψουν στο κυβερνητικό επιτελείο ότι δεν τους ενδιαφέρει το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα, οι δηλώσεις τους φανερώνουν μία αμηχανία και φόβο καθώς χωρίς να έχει ιδρυθεί ακόμη κάποιο κόμμα, ήδη ο πρώην πρωθυπουργός – όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις – φαίνεται ότι απειλεί ανοιχτά τον Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου από τη ΔΕΘ, επιχείρησε να ανακαλύψει συμφέρονται και μέσα που τον χτυπούν και ταυτόχρονα στηρίζουν την επιστροφή Τσίπρα.

Σε μία προσπάθεια να κρύψει την πολιτική ένδεια της κυβέρνησης, τον δημοσκοπικό κατήφορο, να κρύψει κάτω από το χαλί το τέρας της ακρίβειας που γονατίζει χιλιάδες νοικοκυριά αλλά και την κοινωνική αντιπολίτευση που φουντώνει μέρα με τη μέρα, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την πιθανή επανάκαμψη Τσίπρα.

Θέλοντας να κρύψει τον φόβο της κυβέρνησης, τόνισε ότι το συγκεκριμένα θέμα αφορά πρωτίστως το χώρο της κεντροραριστεράς, κλείνοντας έτσι τα μάτια στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα να απειλεί ανοιχτά τον νυν πρωθυπουργό.

Συνέχισε με το γνωστό του ύφος να ερμηνεύει όπως ο ίδιος θέλει τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας ζητά από πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο βοήθησε τη χώρα, αντί να κάνει αυτοκριτική γιατί οδήγησε το κόμμα του σε δύο συντριπτικές ήττες». Απέτυχε – όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης – και ως πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συνέχισε τονίζοντας ότι «εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω Τσίπρα

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν εκτιμάει ότι υπάρχουν συμφέροντα που επιδιώκουν να επαναφέρουν τον κ. Τσίπρα, ο πρωθυπουργός αποφάσισε για μία ακόμη φορά να εκτοξεύσει λάσπη και να εφεύρει συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που τον πολεμούν μέσω Τσίπρα.

<br />

«Ναι υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποια Μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού για τον κ. Τσίπρα. Τώρα γιατί το κάνουν, τι εξυπηρετούν, αν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την όποια αντίδρασή τους στην κυβέρνηση , αυτό είναι δικό τους δικαίωμα. αυτά συμβαίνουν πάντα στο χώρο της πολιτικής. Δεν τα αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντικά απλά τα επισημαίνω».

Προ ημερών πάντως, ο κ. Τσίπρας είχε απαντήσει με σκληρό λόγο στην επίθεση που του είχε εξαπολύσει ο νυν πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

«Σήμερα στη Βουλή ακούσαμε από τα χείλη του πρωθυπουργού το συντομότερο ανέκδοτο: ότι τον πολεμάνε τα συμφέροντα. Θα ήταν πολύ αστείο όλο αυτό, αν δεν ήταν κωμικοτραγικό» είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.