Μητσοτάκης: Κλείνει αλλά όχι ερμητικά το θέμα με την αλλαγή του εκλογικού νόμου
Δήλωση πρόθεσης και όχι απόφασης από τον πρωθυπουργό για τον εκλογικό νόμο - «Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης
Να δώσει τέλος στα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου, επιχείρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ, με δηλώσεις προθέσεων αλλά όχι αποφάσεων.
«Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο», υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης. «Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις» πρόσθεσε και «το ίδιο θα επιδιώξουμε και στις επόμενες εκλογές».
«Και το 2023 πίστευαν ότι η αυτοδυναμία δεν ήταν εφικτή, αλλά την πετύχαμε» ανέφερε. «Οι εκλογές του 2027 δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», «η προτεραιότητά μου είναι η υλοποίηση του προγράμματος», συνέχισε, ο κ. Μητσοτάκης.
Επί τοις ουσίας ο πρωθυπουργός έκλεισε το θέμα με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά όχι ερμητικά. Δεν αποκλείεται, με επικλήσεις περί «ανάγκης πολιτικής σταθερότητας», να υπάρξουν παρεμβάσεις ιδίως όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ΝΔ απέχει ακόμα σημαντικά από ποσοστά αυτοδυναμίας.
Τοπίο στην ομίχλη
Ο κ. Μητσοτάκης, χαρακτήρισε «τοπίο στην ομίχλη» το επόμενο μετεκλογικό σκηνικό και είπε ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει να έχει.
«Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο το 2027, όταν θα διεξαχθούν οι εκλογές. Κατά συνέπεια η ερώτησή σας για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες σε ένα το τοπίο το οποίο θυμίζει περισσότερο το τοπίο στην ομίχλη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν μπορεί παρούσα συγκυρία να απαντηθεί από εμένα αλλά τελικά ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προτίμησή του. Αυτός είναι ο κυρίαρχος και αυτός θα κάνει την επιλογή αν επιθυμεί μια μονοκομματική κυβέρνηση μας υποδείξει ότι επιθυμεί η κυβέρνηση συνεργασίας».
