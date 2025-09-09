Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα

Σε παράλληλο σύμπαν εξακολουθεί να βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αποθέωσε τον εαυτό του αναφερόμενος στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ, ο κ. Μητσοτάκης βάφτισε «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» τα μέτρα που ανακοίνωσε και τα οποία αποτελούν μια ελάχιστη επιστροφή του υπερπλεονάσματος και όσων έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι.

«Μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς με ένα διαφορετικό τρόπο», ισχυρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης, παραβλέποντας ότι το πακέτο μέτρων στη φορολογία, δεν αναμένεται να αλλάξει την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι με τους μισθούς στα τάρταρα και την ακρίβεια στα ύψη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξαγγελία του ότι νέοι έως 25 ετών αποκτούν αφορολόγητο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, που ωστόσο αφορά ελάχιστους νέους, αφού όσοι εργάζονται σε ηλικία κάτω των 25 ετών λαμβάνουν αμοιβές με ημιαπασχόληση που βρίσκονται κοντά στο αφορολόγητο και σήμερα.

Μίλησε για «συνετή οικονομική πολιτική» και ξεκαθάρισε ότι γνώμονας για τις όποιες παροχές θα είναι «ο σεβασμός στους δημοσιονομικούς κανόνες».

«Διοχετεύσαμε δημοσιονομικό χώρο από το πλεόνασμα με διαφορετικό τρόπο»

«Είχα την ευκαιρία στη ΔΕΘ να περιγράψω ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια», είπε ο πρωθυπουργός, κατά την υποδοχή του από τον κ. Τασούλα, στο προεδρικό Μέγαρο.

«Ήταν επιλογή μας να διοχετεύσουμε το δημοσιονομικό χώρο από το πλεόνασμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς με ένα διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν, καθώς από τις φοροαπαλλαγές προκύπτουν μεγαλύτερες αυξήσεις σε οικογένειες με παιδιά.

Θέλω επίσης να σταθώ σε μία στοχευμένη παρέμβαση για τους νέους καθώς αυτοί έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν φόρο, ενώ σημαντική ελάφρυνση θα δουν και αυτοί ανάμεσα στα 25 και τα 30 έτη. Επίσης, μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της ελληνικής περιφέρειας είναι ότι εντός 2ετίας θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ σε όλους τους οικισμούς κάτω των 1.500 εγγεγραμμένων, κάτι που μπορεί να ενθαρρύνει συμπολίτες να φύγουν από τα αστικά κέντρα για να κατοικήσουν στην περιφέρεια», είπε ο κ. Μητσοτάκης, που δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες εξαιτίας της συνετής οικονομικής μας πολιτικής. Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία πάντα με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Τι είπε ο Τασούλας

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επεσήμανε ότι ήταν μεγάλη η ανάγκη να ακουστούν ανακουφιστικά μέτρα για νέους, συνταξιούχους και πολύτεκνους και τόνισε ότι «γνωρίζετε και εσείς κ. πρόεδρε ότι ο υπ’ αριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας μας είναι η ακρίβεια και τα εργαλεία αντιμετώπισης της θα πρέπει να είναι σταθερά, μόνιμα, να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου και να προέρχονται από μία οικονομία που μπορεί να τα υποστεί».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Όπως γνωρίζετε, επίσημα ο πολιτικός χρόνος ξεκινά με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχα την ευκαιρία τόσο στην ομιλία όσο και στη συνέντευξη να περιγράψω ένα πλαίσιο πολύ τολμηρών παρεμβάσεων, οι οποίες αποσκοπούν, κ. Πρόεδρε, στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.

Και η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοχετεύσουμε τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με έναν διαφορετικό, πιο στοχευμένο τρόπο, και να προβούμε ουσιαστικά σε μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία έχει έναν κεντρικό σκοπό: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς.

Αλλά το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά: όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη η φορολογική ελάφρυνση, άρα τόσο μεγαλύτερος και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού.

Κάνουμε μια πολύ στοχευμένη και σημαντική παρέμβαση όσον αφορά στη νεολαία. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οποιοσδήποτε νέος κάτω των 25 εργάζεται και έχει εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ουσιαστικά δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο, ενώ για τους νέους από 25 έως 30 ο φορολογικός συντελεστής πέφτει από το 22% στο 9%. Μιλάμε για σημαντικές ελαφρύνσεις, σημαντικές αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς στους νέους συμπολίτες μας οι οποίοι εργάζονται.

Και βέβαια, θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία που είμαι σίγουρος ότι κι εσείς θα αναγνωρίσετε τη μεγάλη εθνική της σημασία, που αφορά τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την απόφασή μας εντός διετίας να καταργηθεί, να μηδενιστεί ουσιαστικά ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε όλα τα ελληνικά χωριά.

Μιλάμε για παραπάνω από 12.000 χωριά και οικισμούς που θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια, για να κρατήσουμε τους πολίτες στην ελληνική περιφέρεια, αλλά, γιατί όχι, να ενθαρρύνουμε και περισσότερους συμπολίτες μας να φύγουν από τα αστικά κέντρα, να κατοικήσουν και να εργαστούν στην ελληνική περιφέρεια.

Και βέβαια, πολύ σημαντική είναι και η παρέμβασή μας η οποία αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά μας νησιά. Θέλω να θυμίσω ότι βάσει της σχετικής Οδηγίας αυτή τη δυνατότητα την έχουμε μόνο για τα νησιά. Επιλέξαμε σε πρώτη φάση να το κάνουμε για τα ακριτικά μας νησιά από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο. Νομίζω ότι είναι και μία ελάχιστη ανταπόδοση στους νησιώτες μας, τους ακρίτες μας του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπότε, εν κατακλείδι, είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες και νομίζω ότι αυτό είναι και το επιστέγασμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία θα έχει και βάθος και συνέχεια.

Προφανώς, στον οικονομικό μας σχεδιασμό, η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα, πάντα σε συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, να το επιστρέφουμε στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο, όπως ακριβώς κάνουμε και για το 2026.

Οι συμπολίτες μας θα δουν αυτές τις αυξήσεις στους καθαρούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο του 2026, από την πρώτη τους μισθοδοσία.

Και βέβαια, να τελειώσω λέγοντας ότι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε ήδη ανακοινώσει 1,5 δισ. μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τον περασμένο Μάιο. Τον Νοέμβριο που μας έρχεται οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν 250 ευρώ στον λογαριασμό τους, μόνιμη στήριξη πια, η οποία ξεκινάει από φέτος, αλλά και οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο, ως ένα μέτρο στήριξης απέναντι στη στεγαστική κρίση, η οποία πλήττει πρωτίστως τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν δική τους κατοικία και αναγκάζονται να νοικιάσουν σπίτι».

Αναλυτικά η δήλωση του ΠτΔ

«Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα κι εγώ, όπως όλοι οι πολίτες, τις ανακοινώσεις σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως πολύ σωστά είπατε με την Έκθεση Θεσσαλονίκης, τη δική σας παρουσία και των Αρχηγών της Αντιπολιτεύσεως που αρχίζουν από την Τετάρτη και μετά, ουσιαστικά μπαίνουμε στο νέο έτος της πολιτικής διεργασίας μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου και δεν σας κρύβω πως ήταν τέτοια η ανάγκη να ακουστούν μέτρα ανακουφιστικά και για τη νεολαία και για τους συνταξιούχους και για τους πολύτεκνους και για τις τάξεις τις οποίες επισημάνατε, που κι εγώ, ο οποίος θα είμαι την Πέμπτη στην Κάλυμνο και στις 13 του μηνός στο Καστελλόριζο για την επέτειο της απελευθέρωσής του, θα έχω την πληροφορία και την ενημέρωση και το νέο της μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% σε αυτά τα νησιά, που ήδη το υποδέχονται με μεγάλη ικανοποίηση.

Κύριε Πρόεδρε, ο υπ’ αριθμόν ένα αντίπαλος της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, είναι η ακρίβεια. Και όπως κι εσείς επισημάνατε, τα εργαλεία αντιμετώπισης της ακρίβειας πρέπει να είναι σταθερά, πρέπει να είναι μόνιμα και πρέπει να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου. Και κυρίως πρέπει να προέρχονται από μία οικονομία η οποία είναι δυνατόν να τα υποστεί. Εάν η οικονομία μας δεν είχε σημειώσει αυτές τις επιδόσεις, ως προς το πλεόνασμά της και ως προς τον δημοσιονομικό χώρο, οφείλω να πω, καίτοι αυτό δεν είναι τόσο συμπαθητικό, ότι θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο συγκρατημένοι. Ευτυχώς, οι επιτυχίες και η πορεία της οικονομίας επιτρέπουν αυτά τα ανοίγματα και φαίνεται πως με αυτό το ποσόν, το οποίο εκτιμάται ότι είναι γύρω στο 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ των παροχών, είτε θετικών παροχών είτε μέσω μειώσεως φορολογίας, έχουμε απόδειξη της καλής πορείας της οικονομίας και κυρίως απόδειξη της πειθαρχίας της δημοσιονομικής, η οποία χωρίς να είναι κάτι το συναρπαστικό, ως έκφραση, εντούτοις εξασφαλίζει τη χώρα από το να μην περιέλθει πάλι στις περιπέτειες του παρελθόντος.

Κύριε Πρόεδρε σήμερα είναι μια επέτειος όχι γνωστή, θα έλεγα θα ήταν ίσως αδιάφορη εάν δεν συνδέεται με όσα μου είπατε και με τη λέξη σταθερότητα. Σαν σήμερα το 1951 είχαμε εκλογές στην Ελλάδα. Και θα μου πείτε τι σημασία έχουν οι εκλογές του 1951. Στην Ελλάδα, μετά την κατοχή, μετά τον εμφύλιο, είχαμε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας η οποία τέλειωσε το 1952. Οι εκλογές του 1951 δεν έδωσαν σταθερότητα, δεν έδωσαν αυτοδυναμία και είναι εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας άρχισε μετά τις εκλογές του 1952 οπότε και είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και αυτό ξεκίνησε με την υποτίμηση της δραχμής και με άλλα μέτρα αναπτυξιακά, με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, με πλεονάσματα, με μια λέξη με το νοικοκύρεμα της οικονομίας. Και η Ελλάδα ξέφυγε από τη μοίρα της Ψωροκώσταινας. Άρα δεν είναι μόνο η δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία βλέπω πως περιποιείστε και φροντίζετε ως κόρη οφθαλμού, και καλά κάνετε, είναι και η πολιτική σταθερότητα η οποία έχει μια σημασία.

Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω πως δεν είναι μόνο ένα είδος πολιτικού αναγνώσματος ή πολιτικής επιδίωξης η πολιτική σταθερότητα, είναι και μια αξίωση συνταγματικής περιωπής. Στο άρθρο 41 του Συντάγματος και στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφιστούν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται πολιτική σταθερότητα.

Συνεπώς, υπάρχουν μέτρα τα οποία μας παραθέσατε μόλις τώρα και το κυριότερο είναι πως αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία μας να γίνουμε αρεστοί ή από την επιθυμία μας να μπούμε σε μια περιπέτεια η οποία θα ανακούφιζε πρόσκαιρα κάποιες περισσότερες ανάγκες αλλά θα υπονόμευε ακριβώς αυτή την πορεία.

Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των πληγών της χρεοκοπίας και της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, είναι και η ανάγκη μέρος του πλεονάσματος να πάει στην εξόφληση του χρέους μας, το οποίο μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη αλλά έχει σχέση με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, με τις επενδύσεις και με την αξιοπιστία μας. Συνεπώς παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις σας και περιμένουμε με το ίδιο ενδιαφέρον και τις ανακοινώσεις των άλλων Αρχηγών των κομμάτων, οι οποίες από αύριο και μετά θα ξεδιπλωθούν, ώστε να δοθεί το σύνθημα και το εναρκτήριο λάκτισμα της νέας πολιτικής περιόδου».