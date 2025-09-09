newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 14:43
Φωτιά στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα
Πολιτική Γραμματεία 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:48

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε θριαμβολογίες περί «τολμηρής φορολογικής μεταρρύθμισης» και ισχυρισμούς «για μείωση φόρων και αύξηση μισθών με άλλο τρόπο»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Σε παράλληλο σύμπαν εξακολουθεί να βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αποθέωσε τον εαυτό του αναφερόμενος στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ, ο κ. Μητσοτάκης βάφτισε «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» τα μέτρα που ανακοίνωσε και τα οποία αποτελούν μια ελάχιστη επιστροφή του υπερπλεονάσματος και όσων έχουν πληρώσει  οι εργαζόμενοι.

«Μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς με ένα διαφορετικό τρόπο», ισχυρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης, παραβλέποντας ότι το πακέτο μέτρων στη φορολογία, δεν αναμένεται να αλλάξει την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι με τους μισθούς στα τάρταρα και την ακρίβεια στα ύψη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξαγγελία του ότι νέοι έως 25 ετών αποκτούν αφορολόγητο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, που ωστόσο αφορά ελάχιστους νέους, αφού όσοι εργάζονται σε ηλικία κάτω των 25 ετών λαμβάνουν αμοιβές με ημιαπασχόληση που βρίσκονται κοντά στο αφορολόγητο και σήμερα.

Μίλησε για «συνετή οικονομική πολιτική» και ξεκαθάρισε ότι γνώμονας για τις όποιες παροχές θα είναι «ο σεβασμός στους δημοσιονομικούς κανόνες».

«Διοχετεύσαμε δημοσιονομικό χώρο από το πλεόνασμα με διαφορετικό τρόπο»

«Είχα την ευκαιρία στη ΔΕΘ να περιγράψω ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια», είπε ο πρωθυπουργός, κατά την υποδοχή του από τον κ. Τασούλα, στο προεδρικό Μέγαρο.

«Ήταν επιλογή μας να διοχετεύσουμε το δημοσιονομικό χώρο από το πλεόνασμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς με ένα διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν, καθώς από τις φοροαπαλλαγές προκύπτουν μεγαλύτερες αυξήσεις σε οικογένειες με παιδιά.

Θέλω επίσης να σταθώ σε μία στοχευμένη παρέμβαση για τους νέους καθώς αυτοί έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν φόρο, ενώ σημαντική ελάφρυνση θα δουν και αυτοί ανάμεσα στα 25 και τα 30 έτη. Επίσης, μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της ελληνικής περιφέρειας είναι ότι εντός 2ετίας θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ σε όλους τους οικισμούς κάτω των 1.500 εγγεγραμμένων, κάτι που μπορεί να ενθαρρύνει συμπολίτες να φύγουν από τα αστικά κέντρα για να κατοικήσουν στην περιφέρεια», είπε ο κ. Μητσοτάκης, που δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες εξαιτίας της συνετής οικονομικής μας πολιτικής. Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία πάντα με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Τι είπε ο Τασούλας

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επεσήμανε ότι ήταν μεγάλη η ανάγκη να ακουστούν ανακουφιστικά μέτρα για νέους, συνταξιούχους και πολύτεκνους και τόνισε ότι «γνωρίζετε και εσείς κ. πρόεδρε ότι ο υπ’ αριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας μας είναι η ακρίβεια και τα εργαλεία αντιμετώπισης της θα πρέπει να είναι σταθερά, μόνιμα, να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου και να προέρχονται από μία οικονομία που μπορεί να τα υποστεί».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Όπως γνωρίζετε, επίσημα ο πολιτικός χρόνος ξεκινά με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχα την ευκαιρία τόσο στην ομιλία όσο και στη συνέντευξη να περιγράψω ένα πλαίσιο πολύ τολμηρών παρεμβάσεων, οι οποίες αποσκοπούν, κ. Πρόεδρε, στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.

Και η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοχετεύσουμε τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με έναν διαφορετικό, πιο στοχευμένο τρόπο, και να προβούμε ουσιαστικά σε μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία έχει έναν κεντρικό σκοπό: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς.

Αλλά το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά: όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη η φορολογική ελάφρυνση, άρα τόσο μεγαλύτερος και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού.

Κάνουμε μια πολύ στοχευμένη και σημαντική παρέμβαση όσον αφορά στη νεολαία. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οποιοσδήποτε νέος κάτω των 25 εργάζεται και έχει εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ουσιαστικά δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο, ενώ για τους νέους από 25 έως 30 ο φορολογικός συντελεστής πέφτει από το 22% στο 9%. Μιλάμε για σημαντικές ελαφρύνσεις, σημαντικές αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς στους νέους συμπολίτες μας οι οποίοι εργάζονται.

Και βέβαια, θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία που είμαι σίγουρος ότι κι εσείς θα αναγνωρίσετε τη μεγάλη εθνική της σημασία, που αφορά τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την απόφασή μας εντός διετίας να καταργηθεί, να μηδενιστεί ουσιαστικά ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε όλα τα ελληνικά χωριά.

Μιλάμε για παραπάνω από 12.000 χωριά και οικισμούς που θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια, για να κρατήσουμε τους πολίτες στην ελληνική περιφέρεια, αλλά, γιατί όχι, να ενθαρρύνουμε και περισσότερους συμπολίτες μας να φύγουν από τα αστικά κέντρα, να κατοικήσουν και να εργαστούν στην ελληνική περιφέρεια.

Και βέβαια, πολύ σημαντική είναι και η παρέμβασή μας η οποία αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά μας νησιά. Θέλω να θυμίσω ότι βάσει της σχετικής Οδηγίας αυτή τη δυνατότητα την έχουμε μόνο για τα νησιά. Επιλέξαμε σε πρώτη φάση να το κάνουμε για τα ακριτικά μας νησιά από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο. Νομίζω ότι είναι και μία ελάχιστη ανταπόδοση στους νησιώτες μας, τους ακρίτες μας του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπότε, εν κατακλείδι, είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες και νομίζω ότι αυτό είναι και το επιστέγασμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία θα έχει και βάθος και συνέχεια.

Προφανώς, στον οικονομικό μας σχεδιασμό, η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα, πάντα σε συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, να το επιστρέφουμε στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο, όπως ακριβώς κάνουμε και για το 2026.

Οι συμπολίτες μας θα δουν αυτές τις αυξήσεις στους καθαρούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο του 2026, από την πρώτη τους μισθοδοσία.

Και βέβαια, να τελειώσω λέγοντας ότι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε ήδη ανακοινώσει 1,5 δισ. μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τον περασμένο Μάιο. Τον Νοέμβριο που μας έρχεται οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν 250 ευρώ στον λογαριασμό τους, μόνιμη στήριξη πια, η οποία ξεκινάει από φέτος, αλλά και οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο, ως ένα μέτρο στήριξης απέναντι στη στεγαστική κρίση, η οποία πλήττει πρωτίστως τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν δική τους κατοικία και αναγκάζονται να νοικιάσουν σπίτι».

Αναλυτικά η δήλωση του ΠτΔ

«Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα κι εγώ, όπως όλοι οι πολίτες, τις ανακοινώσεις σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως πολύ σωστά είπατε με την Έκθεση Θεσσαλονίκης, τη δική σας παρουσία και των Αρχηγών της Αντιπολιτεύσεως που αρχίζουν από την Τετάρτη και μετά, ουσιαστικά μπαίνουμε στο νέο έτος της πολιτικής διεργασίας μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου και δεν σας κρύβω πως ήταν τέτοια η ανάγκη να ακουστούν μέτρα ανακουφιστικά και για τη νεολαία και για τους συνταξιούχους και για τους πολύτεκνους και για τις τάξεις τις οποίες επισημάνατε, που κι εγώ, ο οποίος θα είμαι την Πέμπτη στην Κάλυμνο και στις 13 του μηνός στο Καστελλόριζο για την επέτειο της απελευθέρωσής του, θα έχω την πληροφορία και την ενημέρωση και το νέο της μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% σε αυτά τα νησιά, που ήδη το υποδέχονται με μεγάλη ικανοποίηση.

Κύριε Πρόεδρε, ο υπ’ αριθμόν ένα αντίπαλος της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, είναι η ακρίβεια. Και όπως κι εσείς επισημάνατε, τα εργαλεία αντιμετώπισης της ακρίβειας πρέπει να είναι σταθερά, πρέπει να είναι μόνιμα και πρέπει να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου. Και κυρίως πρέπει να προέρχονται από μία οικονομία η οποία είναι δυνατόν να τα υποστεί. Εάν η οικονομία μας δεν είχε σημειώσει αυτές τις επιδόσεις, ως προς το πλεόνασμά της και ως προς τον δημοσιονομικό χώρο, οφείλω να πω, καίτοι αυτό δεν είναι τόσο συμπαθητικό, ότι θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο συγκρατημένοι. Ευτυχώς, οι επιτυχίες και η πορεία της οικονομίας επιτρέπουν αυτά τα ανοίγματα και φαίνεται πως με αυτό το ποσόν, το οποίο εκτιμάται ότι είναι γύρω στο 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ των παροχών, είτε θετικών παροχών είτε μέσω μειώσεως φορολογίας, έχουμε απόδειξη της καλής πορείας της οικονομίας και κυρίως απόδειξη της πειθαρχίας της δημοσιονομικής, η οποία χωρίς να είναι κάτι το συναρπαστικό, ως έκφραση, εντούτοις εξασφαλίζει τη χώρα από το να μην περιέλθει πάλι στις περιπέτειες του παρελθόντος.

Κύριε Πρόεδρε σήμερα είναι μια επέτειος όχι γνωστή, θα έλεγα θα ήταν ίσως αδιάφορη εάν δεν συνδέεται με όσα μου είπατε και με τη λέξη σταθερότητα. Σαν σήμερα το 1951 είχαμε εκλογές στην Ελλάδα. Και θα μου πείτε τι σημασία έχουν οι εκλογές του 1951. Στην Ελλάδα, μετά την κατοχή, μετά τον εμφύλιο, είχαμε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας η οποία τέλειωσε το 1952. Οι εκλογές του 1951 δεν έδωσαν σταθερότητα, δεν έδωσαν αυτοδυναμία και είναι εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας άρχισε μετά τις εκλογές του 1952 οπότε και είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και αυτό ξεκίνησε με την υποτίμηση της δραχμής και με άλλα μέτρα αναπτυξιακά, με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, με πλεονάσματα, με μια λέξη με το νοικοκύρεμα της οικονομίας. Και η Ελλάδα ξέφυγε από τη μοίρα της Ψωροκώσταινας. Άρα δεν είναι μόνο η δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία βλέπω πως περιποιείστε και φροντίζετε ως κόρη οφθαλμού, και καλά κάνετε, είναι και η πολιτική σταθερότητα η οποία έχει μια σημασία.

Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω πως δεν είναι μόνο ένα είδος πολιτικού αναγνώσματος ή πολιτικής επιδίωξης η πολιτική σταθερότητα, είναι και μια αξίωση συνταγματικής περιωπής. Στο άρθρο 41 του Συντάγματος και στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφιστούν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται πολιτική σταθερότητα.

Συνεπώς, υπάρχουν μέτρα τα οποία μας παραθέσατε μόλις τώρα και το κυριότερο είναι πως αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία μας να γίνουμε αρεστοί ή από την επιθυμία μας να μπούμε σε μια περιπέτεια η οποία θα ανακούφιζε πρόσκαιρα κάποιες περισσότερες ανάγκες αλλά θα υπονόμευε ακριβώς αυτή την πορεία.

Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των πληγών της χρεοκοπίας και της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, είναι και η ανάγκη μέρος του πλεονάσματος να πάει στην εξόφληση του χρέους μας, το οποίο μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη αλλά έχει σχέση με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, με τις επενδύσεις και με την αξιοπιστία μας. Συνεπώς παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις σας και περιμένουμε με το ίδιο ενδιαφέρον και τις ανακοινώσεις των άλλων Αρχηγών των κομμάτων, οι οποίες από αύριο και μετά θα ξεδιπλωθούν, ώστε να δοθεί το σύνθημα και το εναρκτήριο λάκτισμα της νέας πολιτικής περιόδου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι»
Ερώτηση στη Βουλή 09.09.25

«Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεκριμένες επενδύσεις

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
Συνάντηση με φορείς 09.09.25

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες»

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική 09.09.25

Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η όψιμη αναδίπλωση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, καθόλου δεν προσλαμβάνεται στο εσωτερικό της ΝΔ ως διάθεση του πρωθυπουργού να κάνει πραγματικό και ειλικρινές άνοιγμα, όσο και αν ο ίδιος προσπάθησε να το εμφανίσει ως τέτοιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»
in Confidential 09.09.25

Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»

Με χαρτί και με μολύβι οι πολλοί ψάχνουν με το το κυάλι στο τέλος τι θα μείνει από τις φοροαπαλλαγές με τις μέρες του μήνα να εξακολουθούν να είναι... πολλές για αυτόν τον μισθό και το ράφι του σούπερ μάρκετ εχθρικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Εργασιακό «τερατούργημα» 08.09.25

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»
ΔΕΘ 08.09.25

Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»

«Διατυπώνουμε το δικό μας εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα απέναντι στη φιλοσοφία πελατειακής λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναρμόδιος να απαντήσει δηλώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για την ομολογία Μπουκώρου και τον ρόλο του Μαξίμου αναφορικά με τις παρακολουθήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεν απαντά στην Ερώτηση Κωνσταντοπούλου, την κατηγορεί ότι «κατασκευάζει κατηγορητήρια με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)

Με ένα ιδιαίτερο... ελληνικό σχόλιο έκανε γνωστός μπασκετικός Λιθουανός δημοσιογράφος, την πρόβλεψή του για τον προημιτελικό της Εθνικής της πατρίδας του κόντρα στην Εθνική μας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι»
Ερώτηση στη Βουλή 09.09.25

«Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεκριμένες επενδύσεις

Σύνταξη
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η Betsson, κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία με σταθερή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Σύνταξη
Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Music 09.09.25

Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
Συνάντηση με φορείς 09.09.25

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες»

Σύνταξη
Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)
Μπάσκετ 09.09.25

Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)

Σε «ερυθρόλευκο» χρώμα, όπως ήταν λογικό, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς στον Πειραιά, με την επωνυμία «25», όπως δηλαδή το νούμερο της φανέλας του.

Σύνταξη
Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές
Ουπς 09.09.25

Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές

Το γκράφιτι του γνωστού street artist Banksy στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων του Λονδίνου, ίσως να είναι αυτό που να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων
Μια άλλη αφήγηση 09.09.25

Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

Τι χρειάζεται για να ζήσεις μια ζωή στην υπηρεσία των ονείρων και των φαντασιώσεων; Το τελευταίο έργο της Alexis Kleshik ανατρέπει τα επίμονα στερεότυπα και το στίγμα της σεξουαλικής εργασίας και παρουσιάζει μια εικόνα δύναμης, αυτοκυριαρχίας και δημιουργικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»
Αποκαλυπτική φωτογραφία 09.09.25

Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Το συμβάν σημειώθηκε σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι - «Είναι καρπός της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο