Αντιπολιτευτικά πυρά κατά Μητσοτάκη – «Δεν έχει σχέδιο για τη χώρα, προσχηματικά όσα ανακοινώθηκαν»

Την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει το μαύρο – άσπρο όσο άφορα τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού με κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για «γενναία φορολογική μεταρρύθμιση» η αντιπολίτευση εκτοξεύει πυρά καθώς όπως φάνηκε από τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας.

«Δεν έχει σχέδιο για τη χώρα»

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκάλας, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο MEGA σημειώνει:

«Η εικόνα του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν μία εικόνα ενός πρωθυπουργού σε άμυνα, που έχει χάσει πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η πτώση της αγοραστικής δύναμης, η εκτεταμένη διαφθορά, όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής και ένα ρεύμα απαλλαγής από την κυβέρνηση».

«Πιο πολύ μου έκανε εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός ξέχασε τελείως μικρομεσαίους. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι προχωράει η κυβέρνηση στον αφανισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ούτε εργαλεία χρηματοδότησης, ούτε ρυθμίσεις, ούτε στήριξη με προγράμματα, ούτε πρόγραμμα επενδύσεων. Δεν είπε τίποτα για τους αγρότες, ένας τομέας ο οποίος έχει συνθλιβεί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κινδυνεύει λόγω των καθυστερήσεων των επιδοτήσεων αυτήν την στιγμή με πτώχευση. Πουθενά η λέξη ακρίβεια, σαν να μην υπάρχει αισχροκέρδεια. Είτε πια δεν θέλει ούτε καν να κρύψει ότι με την πολιτική του εξυπηρετεί καρτέλ είτε ομολογεί ότι έχει παραιτηθεί πλήρως από το να μπορέσει να λύσει το θέμα», υπογραμμίζει.

Όπως λέει ο ίδιος:

«Έδειξε ότι δεν έχει πυξίδα για το πώς πρέπει να σταθεί η χώρα στο νέο περιβάλλον. Ο πρωθυπουργός δεν έχει σχέδιο για τη χώρα, και οικονομικό και γεωπολιτικό».

«Εμείς είμαστε ο φορέας της πολιτικής αλλαγής για να φύγει αυτό το καθεστώς το οποίο σήμερα δημιουργεί πρόβλημα στη χώρα», κατέληξε.

«Τα καρβέλια του λιγοστεύουν»

Από την πλευρά του, μιλώντας για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, επισημαίνει:

«Ο πρωθυπουργός της χώρας υπέπεσε σε τρία ολισθήματα που δείχνουν ότι τα καρβέλια του λιγοστεύουν. Το πρώτο ήταν τα ευφυολογήματα και η επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Όλα αυτά τα ψευτοχιουμορίστικα με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, φθείρουν το κύρος της χώρας και του ιδίου. Δεν κάνουν καλό».

«Δεύτερον, οτιδήποτε είναι ωφέλιμο για την Κύπρο, είναι και για την Ελλάδα. Είναι αδιανόητο πρωθυπουργός της Ελλάδας να διαχωρίζει τη θέση του από τα συμφέροντα της Κύπρου. (…) Η ελληνική Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση και η χώρα μας δια του πρωθυπουργού θα έπρεπε να δείξουν μεγαλύτερη σοβαρότητα στα εθνικά θέματα», συμπληρώνει.

«Οτιδήποτε ανακουφίζει έστω και κατά τι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τον καθένα, είναι απολύτως καλοδεχούμενο, όμως έτσι είναι τα πράγματα; Είναι εντελώς προσχηματικά όσα ανακοινώθηκαν», προσθέτει.

Αναφερόμενος στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, είπε:

«Παρακολούθησα και εγώ την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, ήμουν εκεί, ήμουν και εγώ ομιλητής στο συνέδριο του Economist, και μετά, με πολύ ενδιαφέρον, άκουσα ένα περίγραμμα ζητημάτων, προτάσεων και θέσεων που νομίζω δύσκολα κάποιος θα διαφωνούσε».

Γενναία φορολογική μεταρρύθμιση λέει ο Λοβέρδος

Αναφορικά με τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, παρουσίασε μία άλλη εικόνα, κάνοντας λόγο για γενναία φορολογική μεταρρύθμιση.

«Αυτό που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης ήταν μία πολύ γενναία και προς τη σωστή κατεύθυνση φορολογική μεταρρύθμιση, πάρα πολύ σημαντική», σημειώνει ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

«Είναι η πρώτη, η μεγαλύτερη σε όσα χρόνια παρακολουθώ την πολιτική, στην άμεση φορολογία δεν είχε γίνει ποτέ τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση και κυρίως αυτό ευνοεί τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που είναι οι κατεξοχήν κατηγορίες πολιτών που δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα σήμερα να πληρώνουν λιγότερο φόρο από ό,τι πλήρωναν μέχρι σήμερα. Αυτό είναι μία μεγάλη καινοτομία».

«Επαρκούν αυτά τα μέτρα για να φτάσουμε σε μία ευημερία της κοινωνίας; Όχι. Είναι μία προσπάθεια διαρκής», λέει ο ίδιος συμπληρώνοντας:

«Εμάς μας νοιάζουν αυτοί που τα φέρνουν δύσκολα».

«Ακρίβεια υπάρχει, χωρίς καμία αμφιβολία, κυρίως θα το εντόπιζα περισσότερο στο στεγαστικό πρόβλημα παρά στο σούπερ μάρκετ. Το μεγάλο πρόβλημα, που είναι η ακρίβεια, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η ακρίβεια είναι το μείζον παντού», επισημάνει.

«Αυτό που έχει πληγώσει την καρδιά της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα λίγα λαμόγια δεν εκφράζουν τη ΝΔ, τα λαμόγια να πάνε φυλακή», κατέληξε.