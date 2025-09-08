newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με έναν διακαή πόθο. Να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα και να τονώσει τα πτωτικά δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματός του, που του στερούν οποιαδήποτε ελπίδα για αυτοδυναμία, προσπαθώντας να μαζέψει απ’ όποιο ακροατήριο μπορεί και παίζοντας τα πλέον όλα για όλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην ομιλία του Σαββάτου, χαρακτήρισε τη φετινή ΔΕΘ τον «πιο δύσκολο σταθμό» στο μέσο της δεύτερης θητείας του, ενώ πήγε στη συνέντευξη Τύπου με την αγωνία να μην υποπέσει σε μεγάλο αυτογκόλ.

Εξ ού και φρόντισε να αποκλείσει από τις ερωτήσεις πολλά Μέσα Ενημέρωσης που θεωρεί ενοχλητικά, ενώ για το ξεκάρφωμα, επέτρεψε σε κάποια άλλα Μέσα, που θεωρούνται αντιπολιτευόμενα, να πάρουν ερωτήσεις, αλλά τοποθετώντας τα στον πάτο μιας διαδικασίας που κράτησε δυόμιση ολόκληρες ώρες.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να τα βάλει και με τα Μέσα Ενημέρωσης που του ασκούν κριτική, ανακαλύπτοντας πίσω τους «συμφέροντα» που έχουν ως όχημα τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια επιστροφής του.

Οι παροχές

Το πρώτο, λοιπόν, στο οποίο πόνταρε τα ρέστα του ο πρωθυπουργός είναι οι παροχές που ανακοίνωσε το Σάββατο, με στόχο να κλείσει το ρήγμα της κυβέρνησης με διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και ειδικά με κάποια που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα (όπως για παράδειγμα με τους νέους που γυρνούν την πλάτη στην κυβέρνηση).

Το θέμα είναι ότι οι εξαγγελίες αυτές μάλλον φαίνονται λίγες μπροστά στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από το μέγαρο Μαξίμου και σίγουρα δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τη μάστιγα της ακρίβειας που βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες.

Και πάντως ως λίγες καταγγέλλονται από την αντιπολίτευση, από την πλευρά της οποίας, για παράδειγμα, σημειώνεται μεταξύ άλλων, ότι η μείωση του συντελεστή από το 22% στο 16% για τετραμελή οικογένεια με εισόδημα 15.000 ευρώ ανά γονιό αποδίδει όφελος μόλις 1,5 ευρώ την ημέρα.

Το εσωκομματικό μέτωπο

Το δεύτερο που προσπάθησε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να αμβλύνει το οξύ εσωκομματικό μέτωπο στη ΝΔ. Όχι μόνο, προσπαθώντας να λειάνει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει σε πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές, ελπίζοντας ότι οι εξαγγελίες του θα δημιουργήσουν ένα κλίμα ευφορίας σε μερίδα πολιτών στις περιφέρειές τους, αλλά και μέσω της ρητορικής του.

Οι επικλήσεις του Κυρ. Μητσοτάκη, το Σάββατο, στην «ιστορία, τις αρχές, την ψυχή της παράταξης», στον «Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή» και στην «κάθε Νεοδημοκράτισσα» και τον «κάθε Νεοδημοκράτη, που εδώ και πάνω από μισό αιώνα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτής της παράταξης», αποτελεί ασφαλώς μια προσπάθεια να επαναπροσεγγίσει το παραδοσιακό κομμάτι της ΝΔ (στο οποίο υπάρχει μεγάλη δυσφορία), όχι μόνο σε επίπεδο βάσης, αλλά και σε επίπεδο στελεχών και βουλευτών. (Ταυτόχρονα βέβαια επιδόθηκε και σε μία ακόμα προσπάθεια να αναστήσει το πεθαμένο λεγόμενο «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μέτωπο, απευθυνόμενος και σε «άλλους πολίτες που δεν ανήκουν κατ’ ανάγκη στη δική μας παράταξη» και που «μαζί τους αντιδράσαμε στην περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ»).

Η αναδίπλωση απέναντι στους πρώην πρωθυπουργούς

Αλλά ο κύριος τρόπος με τον οποίο ο πρωθυπουργός επιχείρησε να ηρεμήσει το εσωκομματικό μέτωπο, είναι η πελώρια αναδίπλωσή του απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, απέναντι στους οποίους, αυτή τη φορά, θέλησε να αποφύγει οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες εντάσεις.

Για τον μεν κ. Σαμαρά, χρησιμοποίησε ως άλλοθι το πρόσφατο βαρύ πένθος του πρώην πρωθυπουργού, για να μην απαντήσει στην πολιτική ερώτηση που του ετέθη, περιοριζόμενος να πει ότι «βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα».

Για τον δε κ. Καραμανλή δεν θέλησε να πει τίποτα. Αυτό που είπε είναι ότι «η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά και οι πρώην πρωθυπουργοί γνωρίζουν καλύτερα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή», μίλησε για «διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν», ενώ προσπάθησε να εμφανιστεί ενωτικός, λέγοντας ότι «η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς».

Όταν είναι βέβαια ο ίδιος που εξαιρετικά πρόσφατα εξεπέλυσε ευθεία επίθεση στον Κ. Καραμανλή, επιχειρώντας να απαξιώσει συνολικά την περίοδο διακυβέρνησής του σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ είναι βέβαια ο ίδιος που έχει διαγράψει τον Αντ. Σαμαρά.

Αλλά ο πρωθυπουργός πλέον υποχρεώνεται να ανδιπλωθεί σε σχέση με τη στάση του απεναντί τους γιατί αντιλαμβάνεται ότι το βαθύ ρήγμα με τον κ. Καραμανλή και η οριστική ρήξη με τον κ. Σαμαρά επηρεάζουν πολύ αρνητικά την προσπάθειά του να συσπειρώσει το ακροατήριο της ΝΔ.

Το καλώδιο

Το τρίτο είναι ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις από εξελίξεις που δημιουργούν πρόβλημα στην εικόνα της κυβέρνησης, όπως τα δυσυπέρβλητα προσκόμματα που τέθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ που εκλαμβάνονται από κάποια ακροατήρια ως αδυναμία της ελληνικής πλευράς. Εξέλιξη που θα εμφανιστεί ως επικράτηση των γεωπολιτικών θέσεων και στρατηγικών της Τουρκίας, με κίνδυνο μάλιστα και σημαντικής ζημιάς σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, αλλά και των καταναλωτών, αφού υπάρχει το ζήτημα τη ανάκτησης του κόστους που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ.

Εκεί ο πρωθυπουργός επέλεξε να ρίξει την ευθύνη στην Κύπρο, λέγοντας ότι «η Κύπρος είναι ο μεγάλος ωφελημένος από αυτό το καλώδιο», ότι «προφανώς για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό πραγματικά το θέλει», ότι «για την Ελλάδα η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο προτεραιότητας όσον αφορά τις διασυνδέσεις» και πως «εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα από την Κύπρο ότι πράγματι το έργο αυτό το θέλει και το εννοεί και καταβάλλει και το σχετικό τίμημα».

Η αναδίπλωση από την επένδυση στην τοξικότητα

Και το τέταρτο είναι άλλη μία εμφανής αναδίπλωση του πρωθυπουργού. Εκεί που ο ίδιος και το μέγαρο Μαξίμου -δια του κυβερνητικού εκπροσώπου- επένδυαν στην τοξικότητα και την πόλωση γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα συσπειρώσουν το δικό τους ακροατήριο (είναι πολύ νωπή ακόμα η εκτός ορίων επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και οι εξαιρετικά οξείες επιθέσεις στην αντιπολίτευση, ενώ κανείς δεν ξεχνά την επιλογή του πρωθυπουργού να αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη Βουλή για να εξαπολύσει σκληρή επίθεση στον Αλ. Τσίπρα) τώρα πλέον αντιλήφθηκαν ότι αυτή η τακτική γίνεται μπούμερανγκ.

Εξ ού και είδαμε τον Κυρ. Μητσοτάκη, στη συνέντευξη Τύπου να επισφραγίζει την κυβερνητική αναδίπλωση, λέγοντας ότι επιχείρησε στην ομιλία του Σαββάτου «να ρίξω τους τόνους και το έκανα πολύ συνειδητά, γιατί πράγματι δεν νομίζω ότι αυτή η ένταση εξυπηρετεί συνολικά το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου» και ότι «εγώ πρώτος κάνω ένα βήμα εκτόνωσης αυτού του κλίματος, το οποίο πράγματι νομίζω ότι δεν υπηρετεί τον δημόσιο διάλογο», μην παραλείποντας βέβαια να υποδείξει τις άλλες πολιτικές δυνάμεις ως «βασικούς υπεύθυνους».

Το θέμα είναι αν η παραπάνω τακτική και οι αναδιπλώσεις είναι ικανές για να εξασφαλίσουν στον πρωθυπουργό την άμβλυνση των ρηγμάτων και των μετώπων για τα οποία αγωνιά. Το σίγουρο είναι ότι με την επιστροφή του στην Αθήνα θα έχει έντονα στραμμένο το βλέμμα στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει αλλά δέχθηκε σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δούκας: Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς
Αντίδραση αυτοδιοίκησης 07.09.25

Δούκας: Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς

«Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;
ΣΥΡΙΖΑ 07.09.25

Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

«Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα
Μύδροι 07.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα
Σφοδρά πυρά 07.09.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάλεσε τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας», αναφέρει το ΚΚΕ, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών
«Οι γονείς αδυνατούν» 07.09.25

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα
Πολιτική 07.09.25

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε απαντήσεις στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ τόσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε όσο και για την πολιτική συγκυρία. Άκρατος κυνισμός στο θέμα του 13ου μισθού, αλλαγή πλεύσης στο πως αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους
Αντιπολιτευτικά πυρά 07.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους

«Είναι φανερά πλέον ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων μέσων
Κυβερνητικά τεχνάσματα 07.09.25

Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων μέσων

Σεφ χειραγώγησης ο Παύλος Μαρινάκης - Φιλοκυβερνητικά μέσα στη σειρά ανέλαβαν και τις «σκληρές ερωτήσεις» στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - 2 + 1 αναπάντητη σε αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ - Ένταση στο τέλος της συνέντευξης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα
Δήλωση Τσουκαλά 07.09.25

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα

«Με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι "όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει" και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση».

Σύνταξη
Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«Δεν γνωρίζω» 07.09.25

Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ακρίβεια καλπάζει κι ο Μητσοτάκης παίζει ξανά «τον ανήξερο» - Ο ισχυρισμός ότι «δεν γνωρίζει» τα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση μέχρι και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα

Σύνταξη
«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τα σενάρια περί διαδοχής του, ξεκαθαρίζοντας ότι στις εκλογές του 2027 θα είναι εκείνος στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία
ΔΕΘ 07.09.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία

«Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα

Με τη γνωστή δυσανεξία στην ουσιαστική κριτική και διεκδικώντας το αλάνθαστο του πάπα που καμία κοινωνία δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ο Μητσοτάκης εφευρίσκει συμφέροντα και συνωμοσίες εναντίον του, που χρησιμοποιούν ως όχημα τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ
Ελλάδα 08.09.25 Upd: 10:37

Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ

Ο ηγούμενος της Μονής στα Καλάβρυτα και ο βοηθός τους προσπαθούσαν να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια του 18ου αιώνα - Πιάστηκε επ αυτοφώρω

Σύνταξη
Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ
Ελλάδα 08.09.25

Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ

Ο ΔΣΑ υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία "The University of Keele, Greece 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»
Τσαπουλίνες κανείς; 08.09.25

«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»

Η πίστη ότι η εντομοφαγία είναι στην ατζέντα μιας σκοτεινής ελίτ είναι η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει κίνημα. Μας εξαναγκάζουν οι ολιγάρχες να φάμε έντομα; Το BBC καταδύεται στην κουνελότρυπα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Η Γαλλία σε δίνη 08.09.25

Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο