Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων ΜΜΕ

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε για μια ακόμη χρονιά η κυβερνητική τακτική να μη δίνεται ερώτηση στη συντριπτική πλειονότητα των αντιπολιτευτικών ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Τα κυβερνητικά τεχνάσματα επαναλήφθηκαν και σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου

Χαρακτηριστική ήταν η διαμαρτυρία από την εκπρόσωπο του «Ριζοσπάστη» στο τέλος της συνέντευξης Τύπου που κατήγγειλε το «κόψιμο» της εφημερίδας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να μην ακουστεί ούτε καν η διαμαρτυρία της συναδέλφου, λέγοντας της: «Δεν έχετε τον λόγο».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

<br />

Το «ξεκάρφωμα»

Ελάχιστα ήταν τα μη φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στα οποία δόθηκε ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, κάτι που στην πράξη αποδείχθηκε ότι ήταν μόνο «ξεκάρφωμα».

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Εκπρόσωπος της εφημερίδας έκανε ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως προβλέπεται από ευρωπαϊκή οδηγία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αρνείται κατηγορηματικά να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει το θέμα και θα τοποθετηθεί όταν ενημερωθεί.

Έτσι δόθηκαν δύο μόνο ερωτήσεις σε μη φίλια ΜΜΕ και η μία που έμεινε αναπάντητη.

Ο ρόλος των «διπλοθεσιτών»

Αν κάποιος παρακολουθούσε τη συνέντευξη Τύπου, τότε καταλάβαινε ότι όσο πιο φιλοκυβερνητικό είναι ένα μέσο, τόσο περισσότερες πιθανότητες είχε να πάρει ερώτηση και, μάλιστα, να είναι ψηλά στη σχετική κατάταξη.

Ωστόσο, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε και άλλο ένα τέχνασμα για να ελέγξει τις ερωτήσεις που θα γίνονταν στον πρωθυπουργό.

ΜΜΕ επέλεξαν να στείλουν εκπρόσωπο στη συνέντευξη, ο οποίος δουλεύει και για την ΕΡΤ. Προφανώς, όχι τυχαία.

Οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι θεωρούνται – και δεν το κρύβουν και οι ίδιοι – ότι είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς την κυβέρνηση. Δικαίωμά τους.

Ωστόσο, για ακόμη μια χρονιά, με «σεφ χειραγώγησης» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο πρωθυπουργός κινήθηκε σε «ήρεμα νερά», χωρίς να πιεστεί πραγματικά να απαντήσει για τα ζητήματα που έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση.

Όχι ότι αυτό θα τον σώσει…