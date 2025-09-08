Το κατά «Μητσοτάκη πολιτικό ευαγγέλιο»: Ζήτω το 13ωρο, η αντιμετώπιση της ακρίβειας ας περιμένει

Σε διαρκή σύγκρουση με την πραγματικότητα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και στην παραδοσιακή συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, έκανε το μαύρο άσπρο και εμφανίστηκε αμετακίνητος σε βασικές πολιτικές της κυβέρνησής του, που έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων όπως επί παραδείγματι το 13ωρο, αλλά και η εμμονή για μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού καθώς και για μη μείωση ή κατάργηση του ΦΠΑ και της έμμεσης φορολογίας.

Για σχεδόν 2,5 ώρες που κράτησε η συνέντευξη Τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλάμβανε με κάθε αφορμή την «ανάγκη» να τηρούνται οι «δημοσιονομικοί κανόνες», αναμασώντας το αφήγημα -εκβιασμό περί κινδύνου αστάθειας, ενώ ξεχνώντας ότι κυβερνά πάνω από 6 χρόνια, επιχείρησε να καλλιεργήσει προσδοκίες και επαναλάμβανε πως «τα καλύτερα είναι μπροστά».

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας ας περιμένει

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε το Σάββατο, χαρακτηρίζοντας την προκλητικά «ως την «πιο τολμηρή στην ιστορία της Μεταπολίτευσης», που θα βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει θεωρώντας ωστόσο λογικό να αυξηθούν οι τιμές καθώς «έχουμε αυξημένο τουρισμό».

«Οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα», ισχυρίστηκε ο πρωθυπουργός. «Η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Έχουμε κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πήραμε πρωτοβουλίες στην Ευρώπη. Έχω την απαίτηση οι τιμές χονδρικής να περάσουν και στη λιανική. Εάν αυτό δεν γίνει, έχουμε τρόπους να το επιβάλλουμε. Δεν μπορούμε δια μαγείας να επιβάλλουμε τιμές. Έχουμε αυξημένο τουρισμό, προφανώς λοιπόν σε κάποια προϊόντα θα αυξηθούν οι τιμές», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το τι θα έλεγε σε μία οικογένεια με 2 παιδιά, μηνιαίο εισόδημα 1.100 ευρώ και ενοίκιο 700 ευρώ, προκλητικά ισχυρίστηκε: «Κατεξοχήν η προτεραιότητά μου και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση αφορά αυτές τις οικογένειες με παιδιά, που βρίσκονται σε χαμηλές εισοδηματικές κλίμακες. Αν αυτό δεν είναι στήριξη κατά της ακρίβειας, τι είναι; Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, ειδικά για τα τρόφιμα, να μείνουν σταθερές οι τιμές και να μην ανέβουν άλλο. Έχουμε επίσης κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας».

Την ίδια στιγμή, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν μειώσει κανέναν από τους ληστρικούς συντελεστές του ΦΠΑ που εκτοξεύουν τις τιμές βασικών αγαθών. «Η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε αποτέλεσμα. Θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να καρπωθούν το κέρδος και η μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα θα είχε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος», υποστήριξε.

Παράλληλα απέφυγε να απαντήσει για τη μη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση μέχρι και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο ως 85.000€, για την οποία η Κομισιόν έχει απειλήσει πως θα παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο πρωθυπουργός, ξεπέρασε κάθε όριο εμπαιγμού, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει το θέμα και θα απαντήσει όταν ενημερωθεί.

Κυνικός ο Μητσοτάκης διερωτήθηκε γιατί είναι αντεργατικό το 13ωρο

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά στον ίδιο εργοδότη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεπέρασε κάθε όριο κυνισμού, βαφτίζοντας επιλογή του εργαζόμενου την εξοντωτική εργασία.

Ο πρωθυπουργός, είπε πως υπάρχουν εργαζόμενοι που… «επιλέγουν» ή/και «αισθάνονται» ότι πρέπει να κάνουν δύο δουλειές και το νομοσχέδιο τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν

«Γιατί είναι αντεργατικό αντί να δουλεύεις 13 ώρες σε δύο δουλειές σε δύο διαφορετικούς εργοδότες να δουλεύεις στον ίδιο και να μπορείς να βγάζεις και παραπάνω χρήματα», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Μακάρι όλοι να μπορούσαν να δουλεύουν μόνο 8ωρο, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί είναι τόσο κακό όταν θα βγάζει και παραπάνω χρήματα; Διασφαλίζουμε μια επιλογή του εργαζόμενου και του εργοδότη» είπε. Παρέλειψε πάντως να αναφέρει ότι η ακρίβεια, η φτώχεια και οι μισθοί πείνας είναι αυτοί που εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους να αναζητούν και δεύτερη δουλειά ή να κάνουν υπερωριακή εργασία και έκλεισε τα αυτιά στις αντιδράσεις και στις φωνές που σημειώνουν πως το εργασιακό νομοσχέδιο, αποτελεί πισωγύρισμα σε έναν εργασιακό Μεσαίωνα και νομιμοποιεί την αυθαιρεσία των εργοδοτών.

«Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να δουλέψει υπερωρία. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να κάνει δεύτερη δουλειά», ισχυρίστηκε παράλληλα ο πρωθυπουργός, προσπερνώντας το πώς μπορεί πράγματι ο εργαζόμενος να αντιταχθεί στον εργοδότη χωρίς να κινδυνεύσει με απόλυση.

Υποχρεωτικό και με τον νόμο το 13ωρο

Επιπλέον, αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά την επίμαχη ρύθμιση για το 13ωρο (άρθρο 6), θα δει ότι δεν αναφέρεται πουθενά ως απαραίτητη η συναίνεση του εργαζομένου. Για την ακρίβεια η λέξη «συναίνεση» δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου, όπως έχει γράψει το in.

Η μόνη αναφορά που γίνεται είναι στο δικαίωμα άρνησης του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον υπερωριακή εργασία, χωρίς να συνιστά λόγο απόλυσης.

Εξάλλου η διάταξη για το 13ωρο παραπέμπει στο σχετικό άρθρο του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, με τίτλο: «Εργασία πέρα του συμφωνημένου» . Όπως αναφέρεται «αν παρουσιαστεί ανάγκη για εργασία πέρα από τη συμφωνημένη ή τη συνηθισμένη, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη». Αντίστοιχη παραπομπή γίνεται και στο αρθρο 14 του νομοσχεδίου, για την «προστασία από απόλυση λόγω άρνησης παροχής υπερωριακής εργασίας»

Υπάρχει δηλαδή σαφής υποχρεωτικότητα παροχής υπερεργασίας ή υπερωρίας – ως και πέντε ώρες παραπάνω από το 8ωρο.

Ο εργαζόμενος δεν αρκεί να πει ότι δεν θέλει ή δεν μπορεί για οποιαδήποτε λόγο να δουλέψει υπερωριακά, γιατί αυτό μπορεί να συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους του. Αν επιμείνει να αρνηθεί οφείλει να αποδείξει – και ενώπιον δικαστηρίου – ότι το κάνει για λόγους ανωτέρας βίας, πέρα από τη δική του βούληση.