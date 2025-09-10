Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ – Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά

Ημίμετρα που κινούνται στα όρια του εμπαιγμού χαρακτηρίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την προσωπική διαφορά. Επιμένουν ότι το όφελος που θα δει η πλειοψηφία των συνταξιούχων από τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς (σε δύο δόσεις) δεν αρκεί για να ισοσκελίσει τις απώλειες που έχουν υποστεί την προηγούμενη τριετία.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά ανέρχονταν σε 1,1 εκατομμύριο το 2023 και σήμερα έχουν μειωθεί στις 670.000 σύμφωνα με τον e-EΦΚΑ. Όλοι αυτοί το προηγούμενο διάστημα στερήθηκαν τις αυξήσεις που δόθηκαν στους υπόλοιπους συνταξιούχους, οι οποίες αθροιστικά σε βάθος τριετίας φτάνουν το 13,25%. Οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά έλαβαν αυξήσεις στις συντάξεις το 2023 της τάξης του 7,75%, ενώ το 2024 και 2025 ακολούθησαν μικρότερες αυξήσεις, 3,1% και 2,4% αντίστοιχα.

Τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά το 2026

Με βάση τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο, η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους μειώνεται κατά 50% από το 2026. Η πλήρης κατάργησή της έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το ήμισυ των αυξήσεων που θα δοθούν το 2026, οι οποίες αναμένεται να κυμανθούν από 2,5% ως 2,7% ανάλογα με τον πληθωρισμό και το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

«Εμείς ζητήσαμε από το 2023 να καταργηθεί η προσωπική διαφορά και να πάρουν περίπου 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχοι τις αυξήσεις που έδωσε το κράτος αυτό το διάστημα και που ξεπερνάνε το 13%. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε να την καταργήσει. Έρχεται τώρα και ανακοινώνει ημίμετρα πολύ κατώτερα των πραγματικών αναγκών», δηλώνει στο in o πρόεδρος του ΕΝΔΙΣΥ, Νίκος Χατζόπουλος.

«Όταν σωρευτικά, από το 2023 ως το 2025, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν χάσει κατά μέσο όρο 200 ευρώ μικτά το μήνα – από τις αυξήσεις που δεν έλαβαν – ό,τι και να κερδίσουν από το 2026, πάλι χαμένοι θα παραμείνουν και θα χάνουν κάθε μέρα όσο δεν λαμβάνουν τις αυξήσεις που παίρνουν οι υπόλοιποι. Γι’αυτό ζητάμε να καταργηθεί αναδρομικά η προσωπική διαφορά από το 2023, ώστε να λάβουν οι συνταξιούχοι το σύνολο των χρημάτων που τους έχουν στερήσει», συμπληρώνει ο πρόεδρος του Δικτύου Συνταξιούχων.

«Ούτε λύνεται το πρόβλημα με αυτό τον τρόπο. Πρόκειται για εμπαιγμό και κοροϊδία απέναντι στους συνταξιούχους. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η φορολογία. Τα 2/3 των συνταξιούχων δεν ωφελούνται ούτε με ένα ευρώ. Για το 1/3 που θα ωφεληθεί, η διαφορά που δουν θα είναι μεσοσταθμικά 120 ευρώ το χρόνο – 10 ευρώ το μήνα δηλαδή. Ψεύδεται και σε αυτό ο κ. Μητσοτάκης». καταλήγει ο Ν. Χατζόπουλος

ΕΝΥΠΕΚΚ: Να καταργηθεί άμεσα και αναδρομικά η προσωπική διαφορά

Την άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, για το σύνολο των συνταξιούχων, με πλήρη ενσωμάτωσή της στη σύνταξη ζητάει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ).

Ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, χαρακτηρίζει την πρόταση της κυβέρνησης για την προσωπική διαφορά «αντιστυνταγματική και άδικη». Θεωρεί ότι θα προκαλέσει άσκοπες και δαπανηρές διεκδικήσεις, από τους συνταξιούχους που:

Θα διατηρήσουν το μισό της προσωπικής διαφοράς για το 2027, λόγω της άνισης μεταχείρισης με τους συνταξιούχους που θα την ενσωματώσουν ολόκληρη στη σύνταξη το 2026.\

Θα στερηθούν την αύξηση που θα δοθεί το 2026 (2,5% ή όσο αποφασιστεί), την οποία θα λάβουν όλοι οι άλλοι συνάδελφοί τους.

Απώλεσαν όλες τις προηγούμενες αυξήσεις, συνολικού ύψους 13,25% τις οποίες έλαβαν οι συνάδελφοί τους συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά.

Οι προτάσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ συμπίπτουν με τα αντίστοιχα αιτήματα του ΕΝΔΙΣΥ για πλήρη και αναδρομική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2023, ώστε «η σωρευτική αύξηση ύψους 13,25% για τα έτη 2023-2024-2025 να αποτυπωθεί στις συντάξεις όλων όσων τη στερήθηκαν».

Η ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ καταλήγει ότι «οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να ξοδεύονται οικονομικά και να ταλαιπωρούνται ψυχικά στα δικαστήρια, ειδικά σε μια πολύ δύσκολη για την επιβίωσή τους συγκυρία».

Ανοίγει κι άλλο η ψαλίδα παλιών και νέων συνταξιούχων

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, έστω σε δύο φάσεις, αναδεικνύει ένα δεύτερο μείζον πρόβλημα, μας λέει ο Αλέξης Μητρόπουλος. Τη μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα σε νέους και παλιούς συνταξιούχους.

Όπως εξηγεί, όταν επιβλήθηκε η προσωπική διαφορά στους παλαιούς συνταξιούχους, η οποία μείωσε τις συντάξεις κατά 20%-25%, ως εξισορρόπηση (προς τα κάτω) νομοθετήθηκαν μειώσεις στις συντάξεις των νέων συνταξιούχων, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, οι οποίες επίσης κυμάνθηκαν στο – 20%-25%.

«Οι νέοι συνταξιούχοι δεν έχουν προσωπική διαφορά, αλλά συνταξιοδοτούνται με μηχανισμούς που οδηγούν σε πολύ χαμηλές συντάξεις. Η σύνταξη πλέον υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των μισθών ολόκληρου του εργασιακού βίου. Αντίθετα, μέχρι και τον νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξη υπολογιζόταν με βάση τους υψηλότερους μισθούς της τελευταίας «καλης» πενταετίας. Οι πιο αδικημένοι της υπόθεσης είναι οι νέοι συνταξιούχοι, για τους οποίους δεν γίνεται τίποτα. Με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς διευρύνεται η ψαλίδα μεταξύ των νέων και των παλιών συνταξιούχων», καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ.