newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ – Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά
Οικονομία 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ – Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά

Από το 2023 ως σήμερα οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν στερηθεί αυξήσεις ύψους 13,25%. Η αύξηση που θα λάβουν από το 2026 δεν θα ξεπερνά το 1,35%. Τι υποστηρίζουν ΕΝΔΙΣΥ και ΕΝΥΠΕΚΚ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΡεπορτάζΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Ημίμετρα που κινούνται στα όρια του εμπαιγμού χαρακτηρίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την προσωπική διαφορά. Επιμένουν ότι το όφελος που θα δει η πλειοψηφία των συνταξιούχων από τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς (σε δύο δόσεις) δεν αρκεί για να ισοσκελίσει τις απώλειες που έχουν υποστεί την προηγούμενη τριετία.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά ανέρχονταν σε 1,1 εκατομμύριο το 2023 και σήμερα έχουν μειωθεί στις 670.000 σύμφωνα με τον e-EΦΚΑ.  Όλοι αυτοί το προηγούμενο διάστημα στερήθηκαν τις αυξήσεις που δόθηκαν στους υπόλοιπους συνταξιούχους, οι οποίες αθροιστικά σε βάθος τριετίας φτάνουν το 13,25%.  Οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά έλαβαν αυξήσεις στις συντάξεις το 2023 της τάξης του 7,75%, ενώ το 2024 και 2025 ακολούθησαν μικρότερες αυξήσεις, 3,1% και 2,4% αντίστοιχα.

 Τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά το 2026

Με βάση τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο, η  προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους μειώνεται κατά 50% από το 2026. Η πλήρης κατάργησή της έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το ήμισυ των αυξήσεων που θα δοθούν το 2026, οι οποίες αναμένεται να κυμανθούν από 2,5% ως 2,7% ανάλογα με τον πληθωρισμό και το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

«Εμείς ζητήσαμε από το 2023 να καταργηθεί η προσωπική διαφορά και να πάρουν περίπου 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχοι τις αυξήσεις που έδωσε το κράτος αυτό το διάστημα και που ξεπερνάνε το 13%. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε να την καταργήσει. Έρχεται τώρα και ανακοινώνει ημίμετρα πολύ κατώτερα των πραγματικών αναγκών», δηλώνει στο in o πρόεδρος του ΕΝΔΙΣΥ, Νίκος Χατζόπουλος.

«Όταν σωρευτικά, από το 2023 ως το 2025, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν χάσει κατά μέσο όρο 200 ευρώ μικτά το μήνα – από τις αυξήσεις που δεν έλαβαν –  ό,τι και να κερδίσουν από το 2026, πάλι χαμένοι θα παραμείνουν και θα χάνουν κάθε μέρα όσο δεν λαμβάνουν τις αυξήσεις που παίρνουν οι υπόλοιποι. Γι’αυτό  ζητάμε να καταργηθεί αναδρομικά η προσωπική διαφορά από το 2023, ώστε να λάβουν οι συνταξιούχοι το σύνολο των χρημάτων που τους έχουν στερήσει», συμπληρώνει ο πρόεδρος του Δικτύου Συνταξιούχων.

«Ούτε λύνεται το πρόβλημα με αυτό τον τρόπο. Πρόκειται για εμπαιγμό και κοροϊδία απέναντι  στους συνταξιούχους. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η φορολογία. Τα 2/3 των συνταξιούχων δεν ωφελούνται ούτε με ένα ευρώ. Για το 1/3 που θα ωφεληθεί, η διαφορά που δουν θα είναι μεσοσταθμικά 120 ευρώ το χρόνο – 10 ευρώ το μήνα δηλαδή. Ψεύδεται και σε αυτό ο κ. Μητσοτάκης». καταλήγει ο Ν. Χατζόπουλος

ΕΝΥΠΕΚΚ: Να καταργηθεί άμεσα και αναδρομικά η προσωπική διαφορά

Την άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, για το σύνολο των συνταξιούχων, με πλήρη ενσωμάτωσή της στη σύνταξη ζητάει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ).

Ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, χαρακτηρίζει την πρόταση της κυβέρνησης για την προσωπική διαφορά «αντιστυνταγματική και άδικη». Θεωρεί ότι θα προκαλέσει άσκοπες και δαπανηρές διεκδικήσεις, από τους συνταξιούχους που:

  • Θα διατηρήσουν το μισό της προσωπικής διαφοράς για το 2027, λόγω της άνισης μεταχείρισης με τους συνταξιούχους που θα την ενσωματώσουν ολόκληρη στη σύνταξη το 2026.\
  •  Θα στερηθούν την αύξηση που θα δοθεί το 2026 (2,5% ή όσο αποφασιστεί), την οποία θα λάβουν όλοι οι άλλοι συνάδελφοί τους.
  • Απώλεσαν όλες τις προηγούμενες αυξήσεις, συνολικού ύψους 13,25% τις οποίες έλαβαν οι συνάδελφοί τους συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά.

Οι προτάσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ συμπίπτουν με τα αντίστοιχα αιτήματα του ΕΝΔΙΣΥ για πλήρη και αναδρομική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2023, ώστε «η σωρευτική αύξηση ύψους 13,25% για τα έτη 2023-2024-2025 να αποτυπωθεί στις συντάξεις όλων όσων τη στερήθηκαν».

Η ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ καταλήγει ότι «οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να ξοδεύονται οικονομικά και να ταλαιπωρούνται ψυχικά στα δικαστήρια, ειδικά σε μια πολύ δύσκολη για την επιβίωσή τους συγκυρία».

Ανοίγει  κι άλλο η ψαλίδα παλιών και νέων συνταξιούχων

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, έστω σε δύο φάσεις, αναδεικνύει ένα δεύτερο μείζον πρόβλημα, μας λέει ο Αλέξης Μητρόπουλος. Τη μεγάλη ψαλίδα  ανάμεσα σε νέους και παλιούς συνταξιούχους.

Όπως εξηγεί, όταν επιβλήθηκε η προσωπική διαφορά στους παλαιούς συνταξιούχους, η οποία μείωσε τις συντάξεις κατά 20%-25%, ως εξισορρόπηση (προς τα κάτω)  νομοθετήθηκαν μειώσεις στις συντάξεις των νέων συνταξιούχων, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, οι οποίες επίσης κυμάνθηκαν  στο – 20%-25%.

«Οι νέοι συνταξιούχοι δεν έχουν προσωπική διαφορά, αλλά συνταξιοδοτούνται με μηχανισμούς που οδηγούν σε πολύ χαμηλές συντάξεις. Η σύνταξη πλέον υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των μισθών ολόκληρου του εργασιακού βίου. Αντίθετα, μέχρι και τον νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξη υπολογιζόταν με βάση τους υψηλότερους μισθούς της τελευταίας «καλης» πενταετίας. Οι πιο αδικημένοι της υπόθεσης είναι οι νέοι συνταξιούχοι, για τους οποίους δεν γίνεται τίποτα.  Με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς διευρύνεται η ψαλίδα μεταξύ των νέων και των παλιών συνταξιούχων», καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Guidance Μυτιληναίου για καθαρά κέρδη 600 εκατ. το 2025

Metlen: Guidance Μυτιληναίου για καθαρά κέρδη 600 εκατ. το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10.09.25

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
Απασχόληση: Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους
Έρευνα 10.09.25

Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους

Τους κλάδους με τις ισχυρές προοπτικές απασχόλησης εξετάζει νέα έρευνα στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες. Αυτοί που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Ανασφάλεια 09.09.25

Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
Στεγαστική κρίση 09.09.25

«Πάνω από τον μισό μισθό σε λογαριασμούς, ενοίκιο» - Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια

Σαρώνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Η «διαφορετική« ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί, η μάχη των προγραμμάτων και η παρουσία Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκτός ορίων οι ιδιώτες του ΟΑΣΑ
Ελλάδα 10.09.25

Εκτός ορίων οι ιδιώτες του ΟΑΣΑ

Ζητούν νέα παράταση για την αδειοδότηση τριών αμαξοστασίων σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ»

Κώστας Ντελέζος
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10.09.25

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
Απασχόληση: Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους
Έρευνα 10.09.25

Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους

Τους κλάδους με τις ισχυρές προοπτικές απασχόλησης εξετάζει νέα έρευνα στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες. Αυτοί που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός – Δεν αλλάζεις μια ομάδα που… χάνει, λέει η Liberation
Ψυχρές αντιδράσεις 10.09.25

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός της Γαλλίας - Δεν αλλάζεις μια ομάδα που... χάνει, λέει η Liberation

Για την τελευταία ευκαιρία του μακρονισμού στην Γαλλία, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης, μετά την επιλογή του Λεκορνού από τον πρόεδρο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Μέση Ανατολή 10.09.25

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο