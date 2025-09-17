Νέος γύρος ανατιμήσεων ξεκίνησε στα ακίνητα το 2025, συνεχίζοντας την αυξητική πορεία της τελευταίας 7ετίας. Η έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ακινήτων προς ενοικίαση, ενώ οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν, ακόμη και για παλιά ακίνητα.

Την ίδια ώρα, ακόμη και προγράμματα όπως το «Σπίτι μου 2» συμβάλουν στην άνοδο των τιμών, χωρίς να επιλύουν το συνολικό ζήτημα, το οποίο είναι ότι είναι μικρή η προσφορά.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) αποκαλύπτουν περαιτέρω άνοδο στις τιμές των διαμερισμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η ταχύτερη άνοδος των τιμών στις παλιές κατοικίες (άνω των 5 ετών) έναντι των νεόδμητων.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ακίνητα

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Για το 2024, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,0% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,6% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 10,2%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,9% το 2023, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,2% το 2024, έναντι ρυθμού αύξησης 14,5% το 2023.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,8% στη Θεσσαλονίκη, 8,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2024, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2023 ήταν 8,5%, 11,6%, 7,5% και 10,7% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία).

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2024 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,7% (αναθεωρημένα στοιχεία).

