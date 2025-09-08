newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ακίνητα: Στην Ελλάδα χρειάζονται μισθοί 15 χρόνων για την αγορά ενός σπιτιού 70 τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Ακίνητα: Στην Ελλάδα χρειάζονται μισθοί 15 χρόνων για την αγορά ενός σπιτιού 70 τ.μ.

Την ανηφόρα έχουν πάρει οι τιμές στα ακίνητα με την Αθήνα να οδηγεί την «κούρσα». Οι «φτηνές» και οι «ακριβές» πόλεις της Ευρώπης.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Η ελληνική αγορά κατοικίας χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από μια συνεχή ανοδική πορεία των τιμών. Τα διαθέσιμα προς πώληση και ενοικίαση ακίνητα μειώνονται σταθερά ενώ οι ζητούμενες τιμές αυξάνονται καθώς η ζήτηση υπερβαίνει σταθερά την προσφορά, κυρίως σε σύγχρονες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών.

Πανευρωπαϊκά τα υψηλά επιτόκια, η αύξηση των ενοικίων και η επιβράδυνση της κατασκευής νέων κατοικιών έχουν κάνει τα νοικοκυριά και τους κατασκευαστές αρκετά επιφυλακτικούς. Ωστόσο, η ζήτηση παραμένει ισχυρή – ιδίως στις πόλεις με σημαντική αύξηση του πληθυσμού.

Οι Έλληνες θα χρειαστεί να καταβάλουν 15,3 φορές τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό τους για να αποκτήσουν στέγη. Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη

Η 14η έκδοση του δείκτη ακινήτων της Deloitte εξετάζει την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων (2024) που σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας «έχει αρχίσει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες».

Οι πόλεις με τις πιο προσιτές τιμές κατοικιών στην Ευρώπη

Την πιο προσιτή νέα κατοικία στην Ευρώπη, το 2025, προσφέρει η Δανία και συγκεκριμένα η πόλη Odense όπου οι κάτοικοι χρειάζονται κατά μέσο όρο 4,9 φορές τον ακαθάριστο ετήσιο μισθό τους για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων.

Η ίδια τιμή ισχύει και για το Τορίνο της Ιταλίας.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, με τιμή 5,3.

Στη σχετικά προσιτή τιμή κατοικίας σε αυτές τις πόλεις συμβάλλουν όχι μόνο οι χαμηλότερες τιμές των ακινήτων, αλλά και τα σταθερά εισοδήματα και η διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Η ελληνική πραγματικότητα

Το 2024, η ελληνική αγορά ακινήτων παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις. Οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται, με τα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,7% το 2024, σε σύγκριση με 13,9% το 2023 και 11,9% το 2022. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας σημείωσαν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με 11,2% και 10,6% αντίστοιχα, ενώ η Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις σημείωσαν αυξήσεις 8,2% και 7,1% αντίστοιχα, ελαφρώς κάτω από τον εθνικό μέσο όρο.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, έχει το χαμηλότερο απόθεμα ακινήτων ανά κάτοικο από τις χώρες που παρείχαν στοιχεία, με μόνο 288 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους

Όσοι ενδιαφέρονται για ένα μέσο διαμέρισμα στην Αθήνα πρέπει να βάλουν στην άκρη μισθούς 15,3 χρόνων ή αλλιώς μισθούς σχεδόν 184 μηνών με το μέσο ακαθάριστο μισθό στη χώρα μας να διαμορφώνεται στα 1.342 ευρώ το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχίας, κατατάσσεται στη τρίτη θέση φέτος με «σκορ» τα 15 χρόνια γεγονός που την καθιστά και πάλι μία από τις λιγότερο προσβάσιμες αγορές στην Ευρώπη. Η πόλη Košice της Σλοβακίας κατέλαβε την τέταρτη θέση με 14,2 χρόνια.

Αναλύοντας τα δεδομένα η Deloitte σημειώνει πως οι υψηλοί δείκτες φανερώνουν ότι σε ορισμένες μητροπόλεις εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, ανεξάρτητα από τις εισοδηματικές διαφορές.

Τα επιτόκια των δανείων στην Ευρώπη

Όσον αφορά τα επιτόκια, τα ενυπόθηκα δάνεια παραμένουν τα λιγότερο ευνοϊκά στην Ουγγαρία (9,35%), την Πολωνία (7,67%) και τη Ρουμανία (6,89%). Παρά τη μικρή βελτίωση (5,07%), η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλότερα επιτόκια.

Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (2,83%), την Κροατία (2,86%) και την Τουρκία (3,01%). Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία και η Γαλλία παραμένουν επίσης κάτω από το όριο του 3,5%. Το μέσο επιτόκιο για ολόκληρη την Ευρώπη είναι 4,36%, το οποίο είναι ελαφρά μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και αντανακλά τη σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής σε αρκετές χώρες. Στην Ελλάδα το επιτόκιο βρίσκεται στο 4,61%, λίγο πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι πιο ακριβές χώρες και πόλεις

Το Λουξεμβούργο έγινε φέτος η πιο ακριβή χώρα για την αγορά νέας κατοικίας, με μέση τιμή 8.760 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μεταξύ των πόλεων, το Τελ Αβίβ του Ισραήλ παραμένει στην κορυφή της λίστας, όπου η τιμή ενός νέου διαμερίσματος φτάνει κατά μέσο όρο τα 13.970 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σημαντική αύξηση των τιμών

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των νέων διαμερισμάτων καταγράφηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας (+28,1%), ακολουθούμενη από την Ιερουσαλήμ (+25,2%) και τις αλβανικές πόλεις Τίρανα και Βλόρε (και οι δύο +25,0%). Ορισμένες περιφερειακές πόλεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη παρουσίασαν επίσης υψηλή αύξηση – για παράδειγμα, οι πολωνικές πόλεις Łódź και Wrocław με ετήσια αύξηση άνω του 21%.

Τα στοιχεία βασίζονται σε έρευνα σε 28 χώρες της Ευρώπης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα
Τότε και τώρα 07.09.25

Ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει - Από τις έκτακτες εισφορές στον μόνιμο φόρο ακινήτων

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν «άδικο». Ένας φόρος που θεσπίστηκε το 2013 και παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί έχει «ριζώσει» για τα καλά

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ
Ελλάδα 08.09.25 Upd: 10:37

Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ

Ο ηγούμενος της Μονής στα Καλάβρυτα και ο βοηθός τους προσπαθούσαν να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια του 18ου αιώνα - Πιάστηκε επ αυτοφώρω

Σύνταξη
Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ
Ελλάδα 08.09.25

Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ

Ο ΔΣΑ υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία "The University of Keele, Greece 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»
Τσαπουλίνες κανείς; 08.09.25

«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»

Η πίστη ότι η εντομοφαγία είναι στην ατζέντα μιας σκοτεινής ελίτ είναι η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει κίνημα. Μας εξαναγκάζουν οι ολιγάρχες να φάμε έντομα; Το BBC καταδύεται στην κουνελότρυπα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Η Γαλλία σε δίνη 08.09.25

Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Σύνταξη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο