Η ελληνική αγορά κατοικίας χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από μια συνεχή ανοδική πορεία των τιμών. Τα διαθέσιμα προς πώληση και ενοικίαση ακίνητα μειώνονται σταθερά ενώ οι ζητούμενες τιμές αυξάνονται καθώς η ζήτηση υπερβαίνει σταθερά την προσφορά, κυρίως σε σύγχρονες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών.

Πανευρωπαϊκά τα υψηλά επιτόκια, η αύξηση των ενοικίων και η επιβράδυνση της κατασκευής νέων κατοικιών έχουν κάνει τα νοικοκυριά και τους κατασκευαστές αρκετά επιφυλακτικούς. Ωστόσο, η ζήτηση παραμένει ισχυρή – ιδίως στις πόλεις με σημαντική αύξηση του πληθυσμού.

Οι Έλληνες θα χρειαστεί να καταβάλουν 15,3 φορές τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό τους για να αποκτήσουν στέγη. Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη

Η 14η έκδοση του δείκτη ακινήτων της Deloitte εξετάζει την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων (2024) που σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας «έχει αρχίσει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες».

Οι πόλεις με τις πιο προσιτές τιμές κατοικιών στην Ευρώπη

Την πιο προσιτή νέα κατοικία στην Ευρώπη, το 2025, προσφέρει η Δανία και συγκεκριμένα η πόλη Odense όπου οι κάτοικοι χρειάζονται κατά μέσο όρο 4,9 φορές τον ακαθάριστο ετήσιο μισθό τους για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων.

Η ίδια τιμή ισχύει και για το Τορίνο της Ιταλίας.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, με τιμή 5,3.

Στη σχετικά προσιτή τιμή κατοικίας σε αυτές τις πόλεις συμβάλλουν όχι μόνο οι χαμηλότερες τιμές των ακινήτων, αλλά και τα σταθερά εισοδήματα και η διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Η ελληνική πραγματικότητα

Το 2024, η ελληνική αγορά ακινήτων παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις. Οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται, με τα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,7% το 2024, σε σύγκριση με 13,9% το 2023 και 11,9% το 2022. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας σημείωσαν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με 11,2% και 10,6% αντίστοιχα, ενώ η Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις σημείωσαν αυξήσεις 8,2% και 7,1% αντίστοιχα, ελαφρώς κάτω από τον εθνικό μέσο όρο.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, έχει το χαμηλότερο απόθεμα ακινήτων ανά κάτοικο από τις χώρες που παρείχαν στοιχεία, με μόνο 288 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους

Όσοι ενδιαφέρονται για ένα μέσο διαμέρισμα στην Αθήνα πρέπει να βάλουν στην άκρη μισθούς 15,3 χρόνων ή αλλιώς μισθούς σχεδόν 184 μηνών με το μέσο ακαθάριστο μισθό στη χώρα μας να διαμορφώνεται στα 1.342 ευρώ το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχίας, κατατάσσεται στη τρίτη θέση φέτος με «σκορ» τα 15 χρόνια γεγονός που την καθιστά και πάλι μία από τις λιγότερο προσβάσιμες αγορές στην Ευρώπη. Η πόλη Košice της Σλοβακίας κατέλαβε την τέταρτη θέση με 14,2 χρόνια.

Αναλύοντας τα δεδομένα η Deloitte σημειώνει πως οι υψηλοί δείκτες φανερώνουν ότι σε ορισμένες μητροπόλεις εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, ανεξάρτητα από τις εισοδηματικές διαφορές.

Τα επιτόκια των δανείων στην Ευρώπη

Όσον αφορά τα επιτόκια, τα ενυπόθηκα δάνεια παραμένουν τα λιγότερο ευνοϊκά στην Ουγγαρία (9,35%), την Πολωνία (7,67%) και τη Ρουμανία (6,89%). Παρά τη μικρή βελτίωση (5,07%), η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλότερα επιτόκια.

Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (2,83%), την Κροατία (2,86%) και την Τουρκία (3,01%). Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία και η Γαλλία παραμένουν επίσης κάτω από το όριο του 3,5%. Το μέσο επιτόκιο για ολόκληρη την Ευρώπη είναι 4,36%, το οποίο είναι ελαφρά μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και αντανακλά τη σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής σε αρκετές χώρες. Στην Ελλάδα το επιτόκιο βρίσκεται στο 4,61%, λίγο πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι πιο ακριβές χώρες και πόλεις

Το Λουξεμβούργο έγινε φέτος η πιο ακριβή χώρα για την αγορά νέας κατοικίας, με μέση τιμή 8.760 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μεταξύ των πόλεων, το Τελ Αβίβ του Ισραήλ παραμένει στην κορυφή της λίστας, όπου η τιμή ενός νέου διαμερίσματος φτάνει κατά μέσο όρο τα 13.970 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σημαντική αύξηση των τιμών

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των νέων διαμερισμάτων καταγράφηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας (+28,1%), ακολουθούμενη από την Ιερουσαλήμ (+25,2%) και τις αλβανικές πόλεις Τίρανα και Βλόρε (και οι δύο +25,0%). Ορισμένες περιφερειακές πόλεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη παρουσίασαν επίσης υψηλή αύξηση – για παράδειγμα, οι πολωνικές πόλεις Łódź και Wrocław με ετήσια αύξηση άνω του 21%.

Τα στοιχεία βασίζονται σε έρευνα σε 28 χώρες της Ευρώπης.