Ισχυρή ζήτηση καταγράφεται για πολυτελή ακίνητα – Ποιοι επενδύουν

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές για πολυτελή ακίνητα και το 2025.

Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση σε συνδυασμό με περιορισμένη διαθέσιμοτητα των ακινήτων, αναδεικνύουν τα πολυτελή ακίνητα της Ριβιέρας ως μια καλή αποδοτική επένδυση.

Το Ελληνικό που είναι σε πλήρη εξέλιξη, μεταμορφώνει την πρώην περιοχή του αεροδρομίου σε μια σύγχρονη αστική περιοχή με πολυτελείς κατοικίες, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία πέντε αστέρων και μια υπερσύγχρονη μαρίνα.

Πολυτελή ακίνητα και τιμές

Οι τιμές σε premium περιοχές, όπως η Βουλιαγμένη και η Γλυφάδα, έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τα 10.000–13.000 €/τ.μ. για νεόδμητα ή πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα.

Η μέση τιμή στη Βουλιαγμένη διαμορφώνεται στα 7.441 €/τ.μ., ενώ στη Γλυφάδα κυμαίνεται γύρω στα 5.100 €/τ.μ. Την τελευταία χρονιά σημειώθηκε αύξηση 7,9% στις τιμές πώλησης, με τις εκτιμήσεις για το 2025 να δείχνουν ήπια άνοδο περίπου 3%.

Όπως εξηγεί η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty Greece, Κορίνα Σαΐα, «η αγορά έχει πράγματι προσεγγίσει τα ανώτερα όρια στις πιο προβεβλημένες περιοχές, ωστόσο δεν έχει φτάσει σε πλήρη σταθεροποίηση. Οι ποιοτικές κατοικίες σε εμβληματικά σημεία συνεχίζουν να παρουσιάζουν ζήτηση από το πελατολόγιο μας».

Τα αποδοτικά περιθώρια (yields) κυμαίνονται συνήθως στο 3–5% για τις πιο ώριμες περιοχές, ενώ σε λιγότερο κορεσμένα σημεία των νοτίων προαστίων μπορεί να αγγίξουν και το 6%.

Η δυναμική μετατοπίζεται προς περιοχές όπως η Σαρωνίδα, το Λαγονήσι, η Ανάβυσσος και η Βάρη, όπου οι τιμές παραμένουν προσιτότερες (2.500–4.000 €/τ.μ.) και η σχέση τιμής–ποιότητας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Οι «παίκτες»

Οι βασικοί επενδυτές παραμένουν Ευρωπαίοι (κυρίως από Γερμανία, Γαλλία και Ελβετία), Ισραηλινοί, Κύπριοι, Αμερικανοί και επενδυτές από τη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει η Κορίνα Σαΐα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty Greece η Αθηναϊκή Ριβιέρα παραμένει πόλος έλξης για εύπορους Έλληνες και ξένους αγοραστές, με τις επενδυτικές ευκαιρίες να εντοπίζονται πλέον σε περιοχές που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, σύγχρονες υποδομές και αξιόλογες αποδόσεις.

Πηγή: ΟΤ