Στα 180.000 υπολογίζονται τα ακίνητα που «λείπουν» από την αγορά ώστε να λυθεί το στεγαστικό ζήτημα.

Σύμφωνα με ανάλυση της τράπεζας Πειραιώς υπολογίζεται ότι το κενό αυτό θα καλυφθεί σε πέντε χρόνια.

Ολη η έρευνα για τα ακίνητα

Χαρακτηριστικά η τράπεζα προχώρησε σε μία επικαιροποιημένη προσέγγιση για τη δομική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στέγασης στην ελληνική αγορά κατοικίας, δίνοντας, όπως αναφέρει, την πραγματική εικόνα σχετικά με το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης.

Όπως σημειώνει η τράπεζα, τον Ιανουάριο του 2024 δημοσίευσε μια μελέτη αναφορικά με την κατάσταση της αγοράς ακινήτων στην ελληνική οικονομία. Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η σύγκριση της προσφοράς και των χρήσεων οικιστικών ακινήτων μεταξύ των απογραφών του 2011 και του 2021. Μέσα από αυτή τη σύγκριση πρόκυπτε το συμπέρασμα ότι ο περιορισμός της οικοδομικής δραστηριότητας τη δεκαετία 2011-2021, η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών καθώς και η εμφάνιση του φαινομένου της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο μεσοδιάστημα είχαν οδηγήσει σε μια μείωση του αριθμού των διαθεσίμων ακινήτων περί τις 212 χιλ.

Στις 208.000 ανέρχεται ο αριθμός ακινήτων προς βραχυχρόνια μίσθωση

Η μελέτη αυτή είχε βασισθεί σε μια εκτίμηση του συνολικού πλήθους των οικιστικών ακινήτων το 2021 από πλευράς της, με βάση τις οικοδομικές άδειες, καθώς και του αριθμού των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Ωστόσο από τον Ιανουάριο του 2024 έως σήμερα έχουν δημοσιευθεί αναλυτικά πλέον στοιχεία τόσο για τον συνολικό αριθμό οικιστικών ακινήτων (και τις χρήσεις τους) όσο και για τον αριθμό των κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα στοιχεία για τα ακίνητα

Αξιοποιώντας αυτά τα πιο πρόσφατα δεδομένα η Τράπεζα Πειραιώς είναι πλέον σε θέση όχι μόνο να αξιολογήσει τα ευρήματά της αλλά και να προσφέρει μια πολύ πιο αναλυτική εικόνα της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα:

Το 2021 ο αριθμός των κυρίων κατοικιών είχε αυξηθεί σε 4,3 εκατ. έναντι 4,1 εκατ. το 2011, αφήνοντας ένα διαθέσιμο απόθεμα για άλλες χρήσεις της τάξεως των 2.278 χιλ. ακινήτων το 2021 έναντι 2.250 το 2011.

Ο αριθμός των εξοχικών κατοικιών ανέρχεται σε 857 χιλ. έναντι 730 χιλ. το 2011.

Ο αριθμός των δευτερευουσών κατοικιών ανέρχεται σε 627 χιλ. έναντι 622 χιλ. το 2011.

Ο αριθμός των κατοικιών προς πώληση ή ενοικίαση έχει μειωθεί σε 466 χιλ. έναντι 543 χιλ. το 2011.

Ο αριθμός των κενών και αχρησιμοποίητων κατοικιών έχει μειωθεί σε 327 χιλ. έναντι 355 χιλ. το 2011.

Τέλος, πλέον υπάρχει ένας αριθμός ακινήτων προς βραχυχρόνια μίσθωση ο οποίος ανέρχεται σε 208 χιλ. (στοιχεία του 2024) και απορροφά ένα μέρος από το παραπάνω απόθεμα.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι το 2021 το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών πέρα από τις κυρίες κατοικίες και την βραχυχρόνια μίσθωση ήταν μειωμένο κατά 180 χιλ. έναντι του 2011.

Εάν υπολογίσουμε ότι με βάση τα τρέχοντα επίπεδα οικοδομικής δραστηριότητας κατασκευάζονται περίπου 35 χιλ. κατοικίες ανά έτος, τότε η υστέρηση αυτή των 180 χιλιάδων θα καλυφθεί, ceteris paribus, σε 5 χρόνια.