Τεράστια η ζήτηση για ακίνητα στα ελληνικά νησιά – Πού εντοπίζονται αυξήσεις

Δεν είναι τυχαίο που τα ελληνικά νησιά αποτελούν έναν από τους κορυφαίους προορισμούς τόσο για τους Έλληνες ταξιδιώτες όσο και για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η μοναδική ποικιλομορφία και η απαράμιλλη ομορφιά του φυσικού τοπίου αποτελούν μερικούς από τους βασικούς λόγους που καθιστούν τα ελληνικά νησιά ιδιαίτερα δημοφιλή, όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Spitogatos και το Spitogatos Insights εστιάζουν τόσο στα ελληνικά νησιά όσο και στην εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών.

Το ενδιαφέρον για τα ελληνικά νησιά

Η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελευταία εξαετία. Στα νησιά του Ιονίου, η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 49,3% την περίοδο 2019-2025, φτάνοντας σήμερα (2ο τρίμηνο 2025) τις 2.389 €/τ.μ. Στην Κρήτη, η άνοδος είναι επίσης θεαματική, με τη ΜΖΤ να διαμορφώνεται στις 2.105 €/τ.μ., καταγράφοντας αύξηση 40,4% σε σχέση με το 2019.

Τα νησιά του Αιγαίου συνεχίζουν να σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με τη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας το 2025 να φτάνει τις 2.778 €/τ.μ., αυξημένη κατά 38,9% από το 2ο τρίμηνο του 2019. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση, οι top 5 χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στα ελληνικά νησιά είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

Κυκλάδες

Τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν για πολλούς τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό, καθώς προσφέρουν επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση. Από την κοσμοπολίτικη Μύκονο μέχρι την εναλλακτική Αμοργό, η ποικιλομορφία των Κυκλάδων προσφέρει λύσεις για όλα τα γούστα και προτιμήσεις. Η ποικιλομορφία τους αντικατοπτρίζεται και στην κτηματαγορά. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, τα περισσότερα Κυκλαδονήσια καταγράφουν αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, με εξαίρεση τη Νάξο, τη Σέριφο και τη Σίκινο, όπου οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σημαντική ετήσια άνοδος, άνω του 20%, παρατηρείται σε Αντίπαρο και Φολέγανδρο, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2024. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, τα ακριβότερα νησιά των Κυκλάδων την ίδια περίοδο είναι η Μύκονος, η Αντίπαρος και η Πάρος.

Επτάνησα

Τα Επτάνησα αποτελούν διαχρονικά έναν ιδιαίτερα δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό, τόσο για Έλληνες όσο και για επισκέπτες από το εξωτερικό, με συνεχώς αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα. Η δυναμική αυτή επηρεάζει άμεσα το ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, η Κέρκυρα αναδεικνύεται ως το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση για αγορά κατοικίας, ενώ οι Παξοί καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών. Στον αντίποδα, πιο οικονομικά προσιτές επιλογές εντοπίζονται στην Κέρκυρα και στα Κύθηρα. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις ΜΖΤ, άνω του 20%, καταγράφεται στη Λευκάδα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Σποράδες

Πυκνά πευκοδάση, καταγάλανα νερά, προστατευόμενα θαλάσσια πάρκα, αλλά και πλούσια πολιτιστικά δρώμενα αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά των Σποράδων που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Εστιάζοντας στην κτηματαγορά των Σποράδων και ειδικότερα στην αγορά κατοικίας, παρατηρείται θεαματική αύξηση της μέσης ζητούμενης τιμής (ΜΖΤ) για κατοικίες προς πώληση, άνω του 30%, στην Αλόννησο κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με τη ΜΖΤ να φτάνει τις 2.672 €/τ.μ. Η Σκιάθος παραμένει το ακριβότερο νησί των Σποράδων, με τη ΜΖΤ πώληςη να ανέρχεται στις 3.273 €/τ.μ.

Νησιά Αργοσαρωνικού

Η εγγύτητά τους με την Αθήνα, σε συνδυασμό με τη σπάνια ομορφιά τους, έχει χαρίσει στα νησιά του Αργοσαρωνικού διεθνή αναγνώριση αλλά και μεγάλη δημοφιλία, όχι μόνο για διακοπές αλλά και για αγορά κατοικίας. Εξετάζοντας περαιτέρω την κτηματαγορά στα νησιά του Αργοσαρωνικού, παρατηρείται ότι η Ύδρα αποτελεί το πιο ακριβό νησί της περιοχής για αγορά κατοικίας, με τη μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης να βρίσκεται στις 6.500 €/τ.μ. Αύξηση άνω του 10,0% καταγράφηκε στη Σαλαμίνα κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Η Σαλαμίνα, η Αίγινα και οι Σπέτσες συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή νησιά, σύμφωνα με τις αναζητήσεις των δυνητικών αγοραστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νησιά Βορείου Αιγαίου

Η Ικαρία, γνωστή για τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις, τις παραδοσιακές γιορτές και τον μοναδικό τρόπο ζωής που συνδέεται με τη μακροζωία, παραμένει το νησί του Βορείου Αιγαίου με τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών προς πώληση. Αντίθετα, η Σάμος καταγράφει τις πιο προσιτές τιμές για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ στα 950 €/τ.μ. Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσίασαν αυξήσεις στις MZT πώλησης, με τη Χίο όμως να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο (+7,1%).

Δωδεκάνησα

Τα Δωδεκάνησα αποτελούν έναν ακόμη δημοφιλή προορισμό για πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χάρη στην πλούσια φυσική ομορφιά και την ιστορική τους κληρονομιά. Παράλληλα, διαθέτουν πολυάριθμα ελκυστικά σημεία για αγορά κατοικίας. Στην κορυφή των πιο ακριβών νησιών των Δωδεκανήσων κατατάσσεται η Πάτμος, ενώ ακολουθεί η Σύμη, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις 3.043 €/τ.μ., μετά από σημαντική ετήσια αύξηση άνω του 30%. Αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε και στην Κάλυμνο. Τα δημοφιλέστερα νησιά των Δωδεκανήσων για τους δυνητικούς αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν κατοικία προς πώληση είναι η Ρόδος, η Κως και η Κάλυμνος.

Κρήτη

Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με την πλούσια ιστορία και τη σπάνια φυσική ομορφιά, αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για αγορά και ενοικίαση κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το πιο ακριβό σημείο της Κρήτης για αγορά κατοικίας αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Χανίων, όπου σημειώθηκε σημαντική ετήσια αύξηση της ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, της τάξης του 22,0% κατά το 2ο τρίμηνο του 2025. Στην αντίπερα όχθη, οι οικονομικότερες επιλογές εντοπίζονται στην ΠΕ Ηρακλείου.

Εύβοια

Η Εύβοια, πέρα από το ότι αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, προσφέρει πολλούς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές αλλά και για εξορμήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με εύκολη πρόσβαση ακόμη και με το αυτοκίνητο. Η δημοφιλία του νησιού παραμένει σταθερή, γεγονός που αντανακλάται και στις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών σε πολλούς προορισμούς, όπως τα Στύρα, το Μαρμάρι και η Κύμη, με τη μεγαλύτερη άνοδο, λίγο πάνω από 15%, να καταγράφεται στα Στύρα.

Πηγή: ΟΤ