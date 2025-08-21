newspaper
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Τεράστια η ζήτηση για ακίνητα στα ελληνικά νησιά – Πού εντοπίζονται αυξήσεις
Οικονομία 21 Αυγούστου 2025 | 19:12

Τεράστια η ζήτηση για ακίνητα στα ελληνικά νησιά – Πού εντοπίζονται αυξήσεις

Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα ελληνικά νησιά, με την ζήτηση για ακίνητα να «καλπάζει» καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς

Δεν είναι τυχαίο που τα ελληνικά νησιά αποτελούν έναν από τους κορυφαίους προορισμούς τόσο για τους Έλληνες ταξιδιώτες όσο και για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η μοναδική ποικιλομορφία και η απαράμιλλη ομορφιά του φυσικού τοπίου αποτελούν μερικούς από τους βασικούς λόγους που καθιστούν τα ελληνικά νησιά ιδιαίτερα δημοφιλή, όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Spitogatos και το Spitogatos Insights εστιάζουν τόσο στα ελληνικά νησιά όσο και στην εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών.

ακίνητα

Το ενδιαφέρον για τα ελληνικά νησιά

Η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελευταία εξαετία. Στα νησιά του Ιονίου, η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 49,3% την περίοδο 2019-2025, φτάνοντας σήμερα (2ο τρίμηνο 2025) τις 2.389 €/τ.μ. Στην Κρήτη, η άνοδος είναι επίσης θεαματική, με τη ΜΖΤ να διαμορφώνεται στις 2.105 €/τ.μ., καταγράφοντας αύξηση 40,4% σε σχέση με το 2019.

Τα νησιά του Αιγαίου συνεχίζουν να σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με τη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας το 2025 να φτάνει τις 2.778 €/τ.μ., αυξημένη κατά 38,9% από το 2ο τρίμηνο του 2019. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση, οι top 5 χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στα ελληνικά νησιά είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

Κυκλάδες

Τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν για πολλούς τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό, καθώς προσφέρουν επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση. Από την κοσμοπολίτικη Μύκονο μέχρι την εναλλακτική Αμοργό, η ποικιλομορφία των Κυκλάδων προσφέρει λύσεις για όλα τα γούστα και προτιμήσεις. Η ποικιλομορφία τους αντικατοπτρίζεται και στην κτηματαγορά. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, τα περισσότερα Κυκλαδονήσια καταγράφουν αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, με εξαίρεση τη Νάξο, τη Σέριφο και τη Σίκινο, όπου οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σημαντική ετήσια άνοδος, άνω του 20%, παρατηρείται σε Αντίπαρο και Φολέγανδρο, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2024. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, τα ακριβότερα νησιά των Κυκλάδων την ίδια περίοδο είναι η Μύκονος, η Αντίπαρος και η Πάρος.

ακίνητα

Επτάνησα

Τα Επτάνησα αποτελούν διαχρονικά έναν ιδιαίτερα δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό, τόσο για Έλληνες όσο και για επισκέπτες από το εξωτερικό, με συνεχώς αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα. Η δυναμική αυτή επηρεάζει άμεσα το ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, η Κέρκυρα αναδεικνύεται ως το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση για αγορά κατοικίας, ενώ οι Παξοί καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών. Στον αντίποδα, πιο οικονομικά προσιτές επιλογές εντοπίζονται στην Κέρκυρα και στα Κύθηρα. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις ΜΖΤ, άνω του 20%, καταγράφεται στη Λευκάδα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

ακίνητα

Σποράδες

Πυκνά πευκοδάση, καταγάλανα νερά, προστατευόμενα θαλάσσια πάρκα, αλλά και πλούσια πολιτιστικά δρώμενα αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά των Σποράδων που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Εστιάζοντας στην κτηματαγορά των Σποράδων και ειδικότερα στην αγορά κατοικίας, παρατηρείται θεαματική αύξηση της μέσης ζητούμενης τιμής (ΜΖΤ) για κατοικίες προς πώληση, άνω του 30%, στην Αλόννησο κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με τη ΜΖΤ να φτάνει τις 2.672 €/τ.μ. Η Σκιάθος παραμένει το ακριβότερο νησί των Σποράδων, με τη ΜΖΤ πώληςη να ανέρχεται στις 3.273 €/τ.μ.

Νησιά Αργοσαρωνικού

Η εγγύτητά τους με την Αθήνα, σε συνδυασμό με τη σπάνια ομορφιά τους, έχει χαρίσει στα νησιά του Αργοσαρωνικού διεθνή αναγνώριση αλλά και μεγάλη δημοφιλία, όχι μόνο για διακοπές αλλά και για αγορά κατοικίας. Εξετάζοντας περαιτέρω την κτηματαγορά στα νησιά του Αργοσαρωνικού, παρατηρείται ότι η Ύδρα αποτελεί το πιο ακριβό νησί της περιοχής για αγορά κατοικίας, με τη μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης να βρίσκεται στις 6.500 €/τ.μ. Αύξηση άνω του 10,0% καταγράφηκε στη Σαλαμίνα κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Η Σαλαμίνα, η Αίγινα και οι Σπέτσες συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή νησιά, σύμφωνα με τις αναζητήσεις των δυνητικών αγοραστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ακίνητα

Νησιά Βορείου Αιγαίου

Η Ικαρία, γνωστή για τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις, τις παραδοσιακές γιορτές και τον μοναδικό τρόπο ζωής που συνδέεται με τη μακροζωία, παραμένει το νησί του Βορείου Αιγαίου με τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών προς πώληση. Αντίθετα, η Σάμος καταγράφει τις πιο προσιτές τιμές για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ στα 950 €/τ.μ. Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσίασαν αυξήσεις στις MZT πώλησης, με τη Χίο όμως να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο (+7,1%).

Δωδεκάνησα

Τα Δωδεκάνησα αποτελούν έναν ακόμη δημοφιλή προορισμό για πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χάρη στην πλούσια φυσική ομορφιά και την ιστορική τους κληρονομιά. Παράλληλα, διαθέτουν πολυάριθμα ελκυστικά σημεία για αγορά κατοικίας. Στην κορυφή των πιο ακριβών νησιών των Δωδεκανήσων κατατάσσεται η Πάτμος, ενώ ακολουθεί η Σύμη, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις 3.043 €/τ.μ., μετά από σημαντική ετήσια αύξηση άνω του 30%. Αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε και στην Κάλυμνο. Τα δημοφιλέστερα νησιά των Δωδεκανήσων για τους δυνητικούς αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν κατοικία προς πώληση είναι η Ρόδος, η Κως και η Κάλυμνος.

ακίνητα

Κρήτη

Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με την πλούσια ιστορία και τη σπάνια φυσική ομορφιά, αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για αγορά και ενοικίαση κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το πιο ακριβό σημείο της Κρήτης για αγορά κατοικίας αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Χανίων, όπου σημειώθηκε σημαντική ετήσια αύξηση της ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, της τάξης του 22,0% κατά το 2ο τρίμηνο του 2025. Στην αντίπερα όχθη, οι οικονομικότερες επιλογές εντοπίζονται στην ΠΕ Ηρακλείου.

Εύβοια

Η Εύβοια, πέρα από το ότι αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, προσφέρει πολλούς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές αλλά και για εξορμήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με εύκολη πρόσβαση ακόμη και με το αυτοκίνητο. Η δημοφιλία του νησιού παραμένει σταθερή, γεγονός που αντανακλάται και στις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών σε πολλούς προορισμούς, όπως τα Στύρα, το Μαρμάρι και η Κύμη, με τη μεγαλύτερη άνοδο, λίγο πάνω από 15%, να καταγράφεται στα Στύρα.

ακίνητα

Πηγή: ΟΤ

Ακίνητα
Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

inWellness
inTown
LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ
Europa League 21.08.25

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Σύνταξη
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Κόσμος 21.08.25

Έναρξη διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
Europa League 21.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο Μοντζουίκ επειδή το Spotify Camp Nou δεν περνάει την επιθεώρηση της UEFA. Νέα καθυστέρηση στην επιστροφή της στην φυσική της έδρα

Βάιος Μπαλάφας
«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία
Δημογραφική κρίση 21.08.25

«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία

Μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν χάσει την επιθυμία να γεννήσουν, μετά από περισσότερες από 80 επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μαιευτήρια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Μαζική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο καθώς μέσα σε 24 ώρες έχουν «φύγει» πάνω από 2.500 εισιτήρια.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
«Αυταρχική διπλωματία» 21.08.25

Το μέλλον της Ασίας είναι η...Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Ποδόσφαιρο 21.08.25

ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν

Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
