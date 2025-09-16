newspaper
16.09.2025
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος - Απομακρύνθηκε ηλικιωμένος
Η ακρίβεια τσακίζει τους Ελληνες – 6 στα 10 νοικοκυριά δεν βγάζουν τον μήνα
Οικονομία 16 Σεπτεμβρίου 2025

Η ακρίβεια τσακίζει τους Ελληνες – 6 στα 10 νοικοκυριά δεν βγάζουν τον μήνα

Μέσα σε έναν χρόνο οι τιμές σε βασικά είδη και υπηρεσίες έχουν εκτοξευθεί, ενώ ο μισθός για τους περισσότερους επαρκεί μόλις για 20 ημέρες

Δήμητρα Σκούφου
A
A
Εξι στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν βγάζουν τον μήνα, καθώς το εισόδημά τους για τα περισσότερα επαρκεί μόλις για 20 ημέρες. Η αύξηση των μισθών φαίνεται ότι δεν ακολουθεί αυτήν των τιμών, με αποτέλεσμα οι Ελληνες να συνεχίζουν να δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες που αφορούν τη διαβίωσή τους.

Οι αυξήσεις τόσο στις τιμές βασικών αγαθών για το καλάθι του σουπερμάρκετ προϊόντων όπως το κρέας, τα λαχανικά και τα φρούτα, ο καφές, αλλά και υπηρεσιών όπως τα ενοίκια, το ηλεκτρικό ρεύμα, η ένδυση και η υπόδηση, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και ασφάλισης και μια σειρά άλλων, εξαϋλώνουν το μηνιαίο εισόδημα των νοικοκυριών και για αρκετούς δεν φτάνει για να καλύψουν βασικές ανάγκες, οδηγώντας ακόμα και σε περικοπές.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΕΕΑ) σε συνεργασία με την MRB σε νοικοκυριά της Αττικής για τις τέσσερις εβδομάδες του μήνα ο μισθός φτάνει μόλις για το ένα στα τέσσερα νοικοκυριά, ενώ πάνω από μήνα αντέχουν μόλις τα δύο στα δέκα.

Πιο ευάλωτοι εμφανίζονται να είναι εκείνοι οι καταναλωτές με εισόδημα έως 12.000 ευρώ τον χρόνο, και μάλιστα σε ποσοστό 42,6%, αφού τα λεφτά τους τελειώνουν από τις δύο πρώτες εβδομάδες του μήνα.

H δεινή θέση των οικογενειών

Τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά καταγράφει και η ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, καθώς, όπως αναφέρει, το 72,4% των πολιτών πιέζονται σε τέτοιον βαθμό που αναγκάζονται να περιορίζουν τις δαπάνες για άλλες ανάγκες, καθώς οι δαπάνες τους για τους λογαριασμούς του σπιτιού και τα είδη διατροφής έχουν αυξηθεί για πάνω από το 60% των νοικοκυριών.

Μάλιστα, δηλώνουν ότι για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αυτές μειώνουν τις εξόδους τους για ψυχαγωγία (41,9%) και αγορές ένδυσης-υπόδησης (39,2%), ενώ επιλέγουν προσφορές και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα σουπερμάρκετ ή σε φθηνότερα είδη, π.χ. πουλερικά ή χοιρινό αντί για μοσχαρίσιο κρέας.

Την ίδια ώρα, μία ακόμα επιβεβαίωση για τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά έρχεται και από τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία για τον μήνα Αύγουστο δείχνουν σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών οι αυξήσεις έχουν καταγράψει διψήφια ποσοστά μέσα σε έναν χρόνο. Αν και υπήρξαν παρεμβάσεις στην αγορά – οι οποίες και συνεχίζονται – για τη συγκράτηση των τιμών, αυτές δεν μπορούν να αναστρέψουν συνολικά την κατάσταση, καθώς και στο επίπεδο των εισοδημάτων οι αυξήσεις που έγιναν δεν μπορούν να καλύψουν τις ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, με τους καταναλωτές να ζητούν πιο δραστικά μέτρα – ανάμεσά τους και τη μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, όπου υπάρχουν, και του ΦΠΑ, έστω και για ορισμένο διάστημα ώσπου να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Μάλιστα, για τα χαμηλά εισοδήματα ο λογαριασμός είναι σημαντικά υψηλότερος, αφού αναγκάζονται να δαπανούν σχεδόν 60% των εισοδημάτων τους για να καλύψουν τις δαπάνες σε τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση.

Χαμηλοί μισθοί και ακρίβεια

Μάλιστα, αν κανείς παρατηρήσει τις πραγματικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και τις συγκρίνει με άλλες χώρες της ΕΕ, θα δει ότι μπορεί η Ελλάδα να μην είναι η ακριβότερη χώρα αλλά βρίσκεται περίπου στο μέσο των χωρών, ωστόσο σε επίπεδο μισθών βρίσκεται χαμηλά, κάνοντας και την αγοραστική δύναμη μικρότερη.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, o κατώτατος μισθός είναι στα 1.027 ευρώ, όταν για παράδειγμα σε χώρες όπως η Σλοβενία είναι στα 1.278 και στην Πολωνία στα 1.100 ευρώ.

Μάλιστα, με μισθούς στα ίδια σχεδόν επίπεδα ο Ελληνας καλείται να πληρώσει για να αγοράσει ένα κιλό μοσχάρι 12,52 ευρώ, ο Σλοβένος πληρώνει 11,62 ευρώ και ο Πολωνός 10,87 ευρώ το κιλό.

Αντίστοιχα, για ένα μπουκάλι γάλα ο Ελληνας θα πληρώσει 1,49 ευρώ, ο Σλοβένος 1,26 και ο Πολωνός 0,92 ευρώ.

Την ίδια ώρα η αδυναμία αποταμίευσης είναι επίσης ιδιαίτερα υψηλή, καθώς το 81,6% δεν καταφέρνει να αποταμιεύσει, ενώ πάνω από τα μισά νοικοκυριά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ένα έκτακτο έξοδο της τάξεως των 500 ευρώ σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ. Μάλιστα, από τα στοιχεία του ΕΕΑ και της MRB προκύπτει ότι στα νοικοκυριά της Αττικής μόλις το 23,9%  δηλώνουν πως μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ μόνο το 7,7% έχει και τη δυνατότητα αποταμίευσης.

Economy
Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Stream newspaper
Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει
Διεθνής Οικονομία 16.09.25

Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει

Από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του 2008-09 έχει σημειωθεί μετατόπιση στη χρηματοδότηση χρέους από δάνεια σε ομόλογα, όπως διαπιστώνει η τριμηνιαία ανασκόπηση της BIS

Τζούλη Καλημέρη
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων μόνο το καλοκαίρι – Πρώτη η Ελλάδα
Οικονομία 15.09.25

Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων στην Ευρώπη μόνο το καλοκαίρι - Πρώτη η Ελλάδα

Χώρες της Μεσογείου, έχουν πληγεί σοβαρά από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που «χτύπησε» το μεγαλύτερο μέρος στην Ευρώπη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Ακρίβεια 15.09.25

Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς
«Εξόντωση, γενοκτονία» 16.09.25

Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς

«Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδηρά πυγμή», θριαμβολογεί ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ - Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ρούμπιο: Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες – «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας
Λίγες ελπίδες 16.09.25

Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες ο Ρούμπιο - «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το Ισραήλ, χωρίς να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ και την ώρα που οι IDF ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βραζιλία: Ώρα μηδέν για το δάσος του Αμαζονίου – Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία
Ώρα μηδέν 16.09.25

Το δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει σε «σημείο χωρίς επιστροφή» - Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία

Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους του Αμαζονίου βρίσκεται στη Βραζιλία που καλείται να πάρει πρωτοβουλία για να σταματήσει την καταστροφή που θα έχει δραματικές συνέπειες για όλον τον πλανήτη

Σύνταξη
Πολωνία: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι
Κόσμος 16.09.25

Πολεμικές ιαχές από τον Πολωνό πρόεδρο - Πυρά κατά Πούτιν, ζητά από το ΝΑΤΟ «να ενισχύσει την αποτροπή»

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από drones, που η Πολωνία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία

Σύνταξη
Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης
Κρίσιμη καμπή 16.09.25

Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης

Μέσω του πάλαι ποτέ προπυργίου των Σοσιαλδημοκρατών, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αποκτά «ρίζες» και στα δυτικά της χώρας, κερδίζοντας την ψήφο των εργατών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει
Διεθνής Οικονομία 16.09.25

Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει

Από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του 2008-09 έχει σημειωθεί μετατόπιση στη χρηματοδότηση χρέους από δάνεια σε ομόλογα, όπως διαπιστώνει η τριμηνιαία ανασκόπηση της BIS

Τζούλη Καλημέρη
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι
«Fame» 16.09.25

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι

Το 1974, στη Νέα Υόρκη, ο Ντέιβιντ Μπόουι γνώρισε τον Τζον Λένον. Η αρχική αμηχανία μετατράπηκε σε φιλία, και από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μπόουι

Σύνταξη
