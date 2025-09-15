newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 08:07
«Έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Οικονομία 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Η πρόσφατη έρευνα της MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έδειξε ότι η πλειονότητα των νοικοκυριών δεν ικανοποιήθηκε από τα μέτρα της ΔΕΘ. Σχεδόν έξι στους δέκα τα αξιολογούν αρκετά ως πολύ αρνητικά, ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Λιγότεροι από ένας στους τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα (28,7%), περιμένουν να δουν ανάσα στην καθημερινότητά τους, εκ των οποίων μόνο το 4,5% κρίνει τα μέτρα «πολύ θετικά». Αν ο στόχος της κυβέρνησης ήταν να μετριάσει τις δημοσκοπικές απώλειες, από τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και την ακρίβεια, δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχία.

Το ποσοστό θετικής ψήφου στα μέτρα σχεδόν ταυτίζεται αριθμητικά με το ποσοστό πρόθεσης ψήφου στη ΝΔ στις τελευταίες (μετά ΔΕΘ) δημοσκοπήσεις. Τα κέρδη για την κυβέρνηση κινούνται στα όρια του στατιστικού λάθους (π.χ. «τίμπησε» μόλις 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στη δημοσκόπηση της Μarc).

Όφελος μισό ευρώ τη μέρα

Για να ερμηνεύσουμε τη δυσπιστία των νοικοκυριών ως προς τη συνολική αποτελεσματικότητα των εξαγγελιών της ΔΕΘ, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στα επί μέρους ευρήματα της έρευνας του ΕΕΑ, για το εισόδημα κα τις δαπάνες.

Για τους πολλούς το όφελος των φοροελαφρύνσεων συνοψίζεται στο αγγλοσαξονικό ρητό «too little, too late», πολύ λίγο και πολύ αργά.

Όταν για δύο στους τρεις πολίτες στον νομό Αττικής τα χρήματα τελειώνουν την τρίτη εβδομάδα του μήνα, το μηναίο κέρδος από τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης επαρκεί το πολύ για να «τη βγάλουν» μια μέρα παραπάνω – ή  λιγότερο.

Για παράδειγμα,  όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Βήματος, ένας φορολογούμενος άνω των 30 ετών, με 20.000 ετήσιο εισόδημα, χωρίς προστατευόμενα μέλη θα έχει μηνιαίο κέρδος 14,2 ευρώ το μήνα – όσο κοστίζει ένα κιλό μοσχάρι ή λιγότερο από μισό ευρώ τη μέρα.

Για έναν φορολογούμενο με το ίδιο εισόδημα και ένα παιδί το μηνιαίο όφελος ανεβαίνει στα 28,5 ευρώ. Για όσους έχουν δυο παιδιά στα 43 ευρώ. Πάλι το όφελος είναι λιγότερο από μισό ευρώ τη μέρα ανά άτομο.

Η πλειοψηφία των νοικοκυριών δεν θα δει ούτε καν αυτό το μικρό έξτρα ποσό. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάσει τις δηλώσεις εισοδήματος του 2024, από 20.000 ως 30.000 ευρώ δήλωσαν μόλις 817.000 φορολογούμενοι – σε σύνολο 6,7 εκατ. φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων ή το 12%.

Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – MRB

Τα νοικοκυριά κόβουν από παντού

Mε βάση της δημοσκόπηση της ΜRB, τα νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο πάνω από το 72% του μηνιαίου εισοδήματός τους για ανελαστικά έξοδα διαβίωσης: Τρόφιμα 32,44%, ενέργεια/καύσιμα 16,34%, στέγαση 12,35%, λογαριασμοί τηλεπικοινωνιών 9,03%, εξυπηρέτηση δανείων 4,93%.

Αν προσθέσουμε τα έξοδα υγείας και εκπαίδευσης – 7,21% και 3,63%, φτάνουμε στο 83% του εισοδήματος.

Οπότε, δεν προκαλεί έκπληξη ότι για να βγει ο μήνας, τα νοικοκυριά κόβουν από παντού. Όχι μόνο από τα περιττά αλλά και από τα αναγκαία:

Σχεδόν οχτώ στους δέκα (79,1%) μειώνουν τις δαπάνες για διασκέδαση-ψυχαγωγία. Το 45,2% και 45% αντίστοιχα μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα και για ενέργεια-καύσιμα.

Σχεδόν οι δύο στους δέκα (18,8%) περικόπτουν ακόμα και τις δαπάνες υγείας. Ήδη γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πανευρωπαϊκά το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας (21,9%) και από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας (36% επί του συνόλου σε άμεσες πληρωμές, που φτάνει στο 39% μαζί με τις λοιπές ιδιωτικές δαπάνες).

Στις κοινές επιχειρήσεις οι μέσες μικτές αποδοχές είναι μόλις 1167 ευρώ το μήνα /πηγή: e-ΕΦΚΑ

Λιγότερο από 1000 ευρώ καθαρά ο μέσος μισθός

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα νοικοκυριά στην πλειονότητά τους, θα εξακολουθήσουν να ασφυκτιούν και μετά τα μέτρα της ΔΕΘ.

Όσο δεν ελέγχεται αποτελεσματικά η ακρίβεια και οι μισθοί σε πραγματικούς όρους (αγοραστική δύναμη του δεδουλευμένου ωρομισθίου), παραμένουν εξαιρετικά χαμηλοί, τόσο η φτωχοποίηση θα συνεχίζεται.

Χαρακτηριστική είναι η νέα ανάλυση των Αλέξη και Αγγελικής Μητροπούλου, της ΕΝΥΠΕΚΚ, για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα.

Από τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο e-EΦΚΑ (Δεκέμβριος 2024), ο μέσος καθαρός μισθός του ιδιωτικού τομέα είναι κάτω από 1000 ευρώ (1.188 ευρώ μικτά,  998 ευρώ καθαρά). Για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ο μέσος μισθός φτάνει τα 1108 ευρώ καθαρά (1385 ευρώ μικτά) και για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης (σχεδόν ο ένας στους τέσσερις) είναι κάτω από 500 ευρώ καθαρά (566 μικτά) . Αν υπολογίσουμε δε μόνο τους εργαζομενους σε κοινές επιχειρήσεις, που ειναι το 97% του συνόλου των μισθωτών που καταχωρούνται στον ΕΦΚΑ, οι μέσες μηνιαίες αποδοχές πέφτουν τα 1167 ευρώ μικτά.

Σχεδόν ο ένας στους τρεις εργαζόμενους (32%) έχει μισθό χαμηλότερο από την αμοιβή του ανειδίκευτου εργάτη (που το 2024 ήταν 830 ευρώ μικτά ή 712 καθαρά).

Φτωχότεροι από το 2011

Ακόμα και αν στα παραπάνω αθροίσουμε τις ονομαστικές αυξήσεις του 2025 και τα οφέλη από τις φοροελαφρύνσεις που θα γίνουν ορατά από το 2026, πάλι δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τις απώλειες της υπερδεκαετούς κρίσης και την αφαίμαξη του πληθωρισμού.
Σύμφωνα με σχετική ανάλυση, τον Δεκέμβριο του 2024, οι μέσες μεικτές αποδοχές των κοινών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, σε ονομαστικές τιμές ήταν 6% χαμηλότερες από ό,τι τον αντίστοιχο μήνα του 2011 (1.167 ευρώ έναντι 1.241 ευρώ). Σε πραγματικές – αποπληθωρισμένες τιμές οι απώλειες φτάνουν το 18% (977 έναντι 1193 ευρώ).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Business
ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Ακρίβεια 15.09.25

Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας
Επίσκεψη Τραμπ 14.09.25

Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φθάνει την Τρίτη στη Βρετανία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη – Μαζί του τα αφεντικά των Nvidia και OpenAI. Στόχος μια μεγάλη συμφωνία για την τεχνολογία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση
Financial Times 14.09.25

Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση

Οικονομολόγοι αξιολογούν τις ευθύνες του Εμανουέλ Μακρόν στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Μέρος αυτής, οι δαπάνες κατά την πανδημία, αλλά και οι μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδικτυακή παρακολούθηση από τους εργοδότες: Η τάση που εξαπλώνεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικά «μάτια» 14.09.25

Εργοδότες σε ρόλο «Μεγάλου Αδερφού»: Η τάση που προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Τι πληκτρολογούν οι εργαζόμενοι, τι λένε στα chat, ποιες σελίδες επισκέπτονται; Όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν οι εργοδότες τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τουρισμός: Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης
Οικονομία 14.09.25

Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης στις τουριστικές επενδύσεις

Ο τουρισμός και η συνεπαγόμενη επέκταση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ασκεί πρωτοφανείς πιέσεις σε υποδομές, περιβάλλον και φυσικούς πόρους

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία
Περιβάλλον 15.09.25

Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας - ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης για την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο