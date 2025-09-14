newspaper
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Δημοσκοπήσεις: Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» στους πολίτες – Από το δύσκολο καλοκαίρι σε ένα δύσκολο φθινόπωρο
Πολιτική Γραμματεία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:40

Δημοσκοπήσεις: Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» στους πολίτες – Από το δύσκολο καλοκαίρι σε ένα δύσκολο φθινόπωρο

Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν ικανοποιούν τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών. Οριακά τα κέρδη που εισπράττει η ΝΔ σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
«Ταμείο» κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Μέσα σε ένα τριήμερο, τρεις νέες δημοσκοπήσεις, ψαλιδίζουν τα κυβερνητικά φτερά που πόνταραν σε αντιστροφή του κλίματος με… αέρα Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα ύψους 1,7 δισ. δίνοντας βάρος στις φοροελαφρύνσεις, με κύρια στόχευση τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους μέχρι 30 ετών.

Οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά το «μέρισμα ανάπτυξης» που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Κυβερνητικά στελέχη, τα τελευταία τέσσερα 24ωρα, έχουν επιδοθεί σε έναν «αγώνα» ώστε τα μέτρα να γίνουν γνωστά μέχρι και στον τελευταίο πολίτη. Έχοντας λάβει τη σκυτάλη από τον πρωθυπουργό μιλάνε για μια «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» και αναμένουν αυτό να καταγραφεί στις έρευνες κοινής γνώμης.

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ σχετικά με τα μέτρα στήριξης των πολιτών έχουν εμπεδωθεί σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική κοινωνία με τους πολίτες να βάζουν χαμηλή βαθμολογία.

Το πρόσημο είναι αρνητικό

Μια εβδομάδα από το «πακέτο Μητσοτάκη» πάνω από το 60% των πολιτών βάζει χαμηλό βαθμό στις εξαγγελίες, με όποιον τρόπο και αν τίθεται το ερώτημα. Δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» δείχνει πως η μεγάλη πλειοψηφία τοποθετείται αρνητικά απέναντι στο πακέτο μέτρων. Στο ερώτημα «πώς κρίνετε συνολικά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» το 64,3% απαντά «αρνητικά και μάλλον αρνητικά» και το 32,9% «θετικά και μάλλον θετικά».

Στη δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμού του «Πρώτου Θέματος» οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν για την «ικανοποίησή τους από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ». «Όχι και μάλλον όχι» απάντησε το 65,6% και «Ναι και μάλλον ναι» το 32,4%. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ αξιολογείται θετικά από το 36,9% ενώ το 57,9% την κρίνει «κακή και μάλλον κακή». Στην αξιολόγηση των μέτρων το 53,7% λέει πως «μπορούσε να εξαγγείλει πολλά περισσότερα χωρίς να προκληθεί πρόβλημα στην οικονομία» και ένα 39,3% πως «εξήγγειλε αυτά που αντέχει η οικονομία ή περισσότερα από αυτά που αντέχει».

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για όλους και η ακόμα μεγαλύτερη μείωση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας αναδεικνύεται ως το δημοφιλέστερο μέτρο από όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Τα ευρήματα της έρευνας της RealPolls για το Protagon, μετά την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, δεν διαφέρουν από τις δύο προηγούμενες. Αρνητικά κρίνει τα μέτρα το 54,4% και «πολύ θετικά» ή «μάλλον θετικά» το 38,7% των πολιτών.

Ο «χάρτης» της επιρροής των κομμάτων

Δημοσκοπικά πάντα, στην πρόθεση ψήφου, στην έρευνα κοινής γνώμης της RealPolls, η ΝΔ μετρήθηκε τον Σεπτέμβριο στο 23,8%, καταγράφοντας μια οριακή άνοδο από το 23,7% της μέτρησης του Ιουλίου. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος βρέθηκε στο 27,9%, υποχωρώντας κατά 1,5% από το 29,4% της προηγούμενης έρευνας.

Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δεύτερο κόμμα καθαρά, υποχωρεί μεν οριακά στο 9,7% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8%), αλλά ανεβαίνει στο 13,8% (από 12,5% τον Ιούλιο) στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ βρέθηκε στο 27,9%, δηλαδή κάτω και από την επίδοσή της στις ευρωεκλογές. Μετά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που στη σχετική μέτρηση καταγράφηκε στο 13,8%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην πέμπτη θέση με 7,9% και το ΚΚΕ στην έκτη με 7,6%. Το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 6,3% και η Φωνή Λογικής έπεται με 5,3%. Στο 2,3% η Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη με ποσοστό 24,8%, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 11,2%. Τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 8,7%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ με 8,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 7,8% και ΣΥΡΙΖΑ στο 5,2%. Μόνο η Φωνή λογικής βρίσκεται πάνω από το 3% και όλα τα άλλα κόμματα δεν ξεπερνούν το 2,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου η σειρά είναι: Νέα Δημοκρατία: 29,7%, ΠΑΣΟΚ: 14,3%, Ελληνική Λύση: 11,1%, ΚΚΕ: 10,4%, Πλεύση Ελευθερίας: 10%, ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%, Φωνή Λογικής: 3,9%, Κίνημα Δημοκρατίας: 3%, Νίκη: 2,3%, ΜέΡΑ25: 1,8%, Νέα Αριστερά: 1,8%, Κίνημα Δημοκρατίας: 3%, Άλλο: 5,1%.

Επτακομματική βουλή

Στις 1,7 μονάδες προσδιορίζει η Marc το κέρδος της ΝΔ από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Σε μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις 2 Σεπτεμβρίου, η πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ είχε καταγραφεί στο 25,3%, ενώ στη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, πέντε ημέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, ανέβηκε στο 27%. Ετσι, η Νέα Δημοκρατία μετριέται στο 31%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,5% σε μία επτακομματική βουλή, που θα μπορούσε ωστόσο να γίνει εννιακομματική, αφού το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας εμφανίζονται να χάνουν οριακά το εισιτήριο για την είσοδο στη Βουλή. Τρίτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας με 11,8%, τέταρτη η Ελληνική Λύση με 9,2%, πέμπτο το ΚΚΕ με 8,1%, έκτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,8% και έβδομη η Φωνή Λογικής με 4%. Στο 2,9% το ΜεΡΑ25 και στο 2,8% το Κίνημα Δημοκρατίας.

Στην πρόθεση ψήφου πρώτο κόμμα είναι η ΝΔ με 27%. Ακολουθούν: ΠΑΣΟΚ (10,4%), Πλεύση Ελευθερίας (9,3%), Ελληνική Λύση (7,4%), ΚΚΕ (6,7%), ΣΥΡΙΖΑ (5,3%), Φωνή Λογικής (3,1%), ΜεΡΑ25 (2,3%), Κίνημα Δημοκρατίας (2%).

Τσίπρας παντού

Ο Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε στη ΔΕΘ και τράβηξε τα βλέμματα με την παρέμβασή του, στο συνέδριο του Economist. Παρά το γεγονός πως δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και παραμένουν γρίφος οι επόμενες κινήσεις του σταθερά βρίσκεται σε όλες τις τελευταίες έρευνες κοινής γνώμης.

Στην έρευνα της GPO, ένα σχεδόν 20% δηλώνει «πολύ και αρκετά» πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.  Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 21,8% στη δημοσκόπηση της RealPolls. «Καλή και μάλλον καλή» θεωρεί το 21,7% την παρουσία Τσίπρα στη ΔΕΘ, στην έρευνα της Marc.

