Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:07

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
O Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη φετινή ΔΕΘ με έναν διπλό στόχο. Αφενός να επιχειρήσει να αντιστρέψει το αρνητικό, για την κυβέρνηση, κλίμα, μέσω των παροχών που είχε σχεδιάσει να εξαγγείλει, και αφετέρου να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στο εσωτερικό του κόμματός του.

Ωστόσο, έχοντας πλέον επιστρέψει ο πρωθυπουργός στην Αθήνα, στο μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ότι σε κανέναν από τους δύο στόχους δε μπορούν να σημειώσουν δίπλα τη λέξη «επετεύχθη».

Το μούδιασμα και η γκρίνια

Όσον αφορά τις παροχές, το κλίμα που μεταφέρουν βουλευτές της ΝΔ από τις περιφέρειές τους, περισσότερο με μούδιασμα μοιάζει, παρά με κλίμα ενθουσιασμού, ενώ και οι πρώτες μετρήσεις που έρχονται στη δημοσιότητα κάθε άλλο παρά ενθουσιασμό των πολιτών αποτυπώνουν.

Την ίδια ώρα η γκρίνια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα παραμένει αμείωτη, καθώς βουλευτές της ΝΔ που περίμεναν να δουν να ξεδιπλώνεται μια στρατηγική για την ανάκαμψη του κόμματος, όχι μόνο αντιλήφθηκαν ότι οι εξαγγελίες ήταν κατώτερες των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει η κυβέρνηση, αλλά εντέλει είδαν στη ΔΕΘ και αλλεπάλληλα μπρος-πίσω, με αποτέλεσμα να διαπιστώνουν έλλειμμα στρατηγικής στο μέγαρο Μαξίμου.

Αγώνας δρόμου

Εξ ού και ο Κυρ. Μητσοτάκης μετά τη ΔΕΘ, εξακολουθεί να επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για την αντιστροφή του κλίματος σε βάρος της κυβέρνησης αλλά και προσπαθώντας να λειάνει το αγκάθι του εσωκομματικού μετώπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, βάζει επόμενα ορόσημα, όπως το υπουργικό συμβούλιο που πρόκειται να συνεδριάσει στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και η συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία ορίστηκε εντέλει για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Καθώς, πέραν του ότι αποτελούσε αίτημα πολλών βουλευτών της ΝΔ, ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνει προκειμένου να εκλεγεί νέος γραμματέας της Κ.Ο. μετά την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Για τη θέση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τελικά τον βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο. Θυμίζουμε ότι ο κ. Χαρακόπουλος είναι από τους βουλευτές που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ενώ ήταν στην ομάδα των 11 που κατέθεσε την ερώτηση για τα «κόκκινα» δάνεια.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως έγκαιρα έχει γράψει το in, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να ρίξει γέφυρες προς τους βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Αυτό που δεν έχει ακόμα διαφανεί, είναι αν η επικείμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα λειτουργήσει συσπειρωτικά, ως μια ευκαιρία του πρωθυπουργού να απευθυνθεί στους βουλευτές του σε μια προσπάθεια τόνωσης του κομματικού τους ηθικού ή αν θα εξελιχθεί, εκ νέου, σε πεδίο έκφρασης δυσαρέσκειας.

Περιοδείες

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος, έχει ξεκινήσει και πάλι περιοδείες και επισκέψεις σε περιοχές της χώρας, με πρώτη επίσκεψη αυτήν που πραγματοποίησε προχθές, εντός Αττικής, και συγκεκριμένα στο Χαϊδάρι, όπου θέλησε να υποστηρίξει ότι «η κυβέρνησή μας ακούει την κοινωνία» και ότι οι εξαγγελίες του έχουν σκοπό να στηρίξουν «τους συμπολίτες μας απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις μισθών που θα προκύψουν μέσα από γενναίες μειώσεις φόρων».

Στο ίδιο πλαίσιο, κυβερνητικές πηγές λένε ότι οι περιοδείες θα συνεχιστούν και μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (όπου θα πάει 22-28 Σεπτεμβρίου), ενώ οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για παράλληλη διενέργεια τόσο περιοδειών εκτός Μαξίμου όσο και συσκέψεων και συναντήσεων εντός, με στόχο την προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι υλοποιεί το κυβερνητικό έργο και ότι εστιάζει στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών (λ.χ. η σημερινή σύσκεψη με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης»).

Οι μετρήσεις δε δείχνουν θερμή υποδοχή των εξαγγελιών

Το εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Κυρ. Μητσοτάκης, και το οποίο επιχειρεί να αμβλύνει με αυτόν τον νέο κύκλο πρωθυπουργικής δραστηριότητας, είναι ότι οι παροχές που εξήγγειλε δεν έχουν τύχει καθόλου θερμής υποδοχής από τους πολίτες, όπως αποτυπώνεται στις μετρήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα της MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητήριο Αθηνών, η οποία διεξήχθη αμέσως μετά τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, στο Νομό Αττικής, καταγράφει ότι θετικά κρίνει τα μέτρα το 28,7% των πολιτών της Αττικής, ενώ αρνητικά τα κρίνει το 59,8%

Στην μέτρηση της Opinion Poll για το Action24, αν και η ΝΔ φαίνεται να τσιμπάει στα ποσοστά της μετά τις παροχές, λίγο και καθόλου ικανοποιημένο από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες δηλώνει το 69.1%, ενώ αρκετά ή πολύ ικανοποιημένο δηλώνει μόλις το 28,4%.

Και στην μέτρηση της interview για την Political, μόλις το 22% απαντά ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, ενώ λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δηλώνει το 77%.

Βλέπουν προβληματισμό

Μάλιστα τις μετρήσεις, επιβεβαιώνουν από την προσωπική τους επαφή με την εκλογική τους βάση και βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις λένε ότι στον κόσμο δεν βλέπουν ενθουσιασμό, αλλά προβληματισμό, ενώ σημειώνουν πως το γεγονός ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στα Μέσα Ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες, δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε σχέση με την ανταπόκριση των πολιτών απέναντι στα μέτρα.

Οι ίδιοι «γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν μεγάλο λάθος από πλευράς στρατηγικής της κυβέρνησης ότι καλλιεργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες που τελικά δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

«Έλλειμμα στρατηγικής»

Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνουν ότι δεν ήταν μόνο οι προσδοκίες που μαζεύτηκαν, αλλά τονίζουν ότι μετά και την πρωθυπουργική παρουσία στη ΔΕΘ υπήρξαν αλλεπάλληλα μπρος πίσω. Από τις αρχικά πολύ οξείες επιθέσεις στον Αλ. Τσίπρα που μετά μαζεύτηκαν, τις αρχικά σκληρές επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ που στη ΔΕΘ μετατράπηκαν σε προσπάθεια ανοίγματος και πολιτικό φλερτ με στόχο συναινέσεις σε σειρά σημείων, τις επιθέσεις στους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά από τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος στη ΔΕΘ υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση και προσπάθεια να ρίξει τους τόνους απέναντί τους, μέχρι ακόμα και το μάζεμα του στόχου της αυτοδυναμίας, όπου στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός έπαψε να αποκλείει το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας.

Όλα αυτά λοιπόν, σύμφωνα με τους ίδιους «γαλάζιους» βουλευτές αποτελούν «καραμπινάτο» έλλειμμα στρατηγικής του μεγάρου Μαξίμου.

Δεύτερο πακέτο

Μέσα σε αυτό το κλίμα, αλλά και υπό την πίεση που αισθάνεται από το ενδεχόμενο να έρθει μια νέα δικογραφία που θα εμπλέκει βουλευτές της ΝΔ, ο πρωθυπουργός θέλησε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για δεύτερο πακέτο παροχών, δηλώνοντας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέγαρο ότι «είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες και νομίζω ότι αυτό είναι και το επιστέγασμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία θα έχει και βάθος και συνέχεια».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ανοιχτό για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ένα τέτοιο δεύτερο πακέτο τον Απρίλιο.

Το υπουργικό

Μένει, επίσης, να δούμε, αν ο Κυρ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο υπουργικό συμβούλιο της 30ης Σεπτεμβρίου και εφόσον το κάνει, ποια θα είναι η γραμμή άμυνάς του.

Την ώρα πάντως που στη συνεδρίαση εκείνη του υπουργικού συμβουλίου πρόκειται να έχει κεντρικό ρόλο ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει το νομοσχέδιο, που όπως ο ίδιος είπε στο OT Forum στη ΔΕΘ, «αφορά στην καριέρα των Αξιωματικών, των Υπαξιωματικών, των ΕΠΟΠ, το νέο Μισθολόγιο, τις Στρατιωτικές Σχολές, την Θητεία, την Εφεδρεία και θα έχει και διάφορες άλλες συμπληρωματικές διατάξεις».

Και θυμίζουμε ότι είναι ακόμα νωπή η προσπάθεια του πρωθυπουργού στην ομιλία του το Σάββατο, να «κοντύνει» τον υπουργό Άμυνας, με το να απαλείψει οποιαδήποτε αναφορά σε εκείνον, επιλέγοντας να απευθυνθεί  στους αρχηγούς του ΓΕΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων, μιλώντας για τις αυξήσεις στους ένστολους.

Vita.gr
