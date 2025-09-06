newspaper
Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ
Πολιτική 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να αμβλύνει το μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, εν μέσω ΔΕΘ.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Εκτός από το χαμήλωμα των τόνων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έχοντας καταλάβει ότι η τοξικότητα τους γυρνάει μπούμερανγκ, στο μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να αμβλύνουν το εσωκομματικό μέτωπο που παραμένει διάπλατα ανοιχτό.

Ψάχνουν μια έστω προσωρινή νηνεμία στο εσωτερικό της ΝΔ, τόσο εν όψει της ΔΕΘ, όσο και στον απόηχο των παροχών που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και οι οποίες δεν θα ήθελαν στο Μαξίμου να επισκιαστούν από νέες εσωκομματικές αναταράξεις.

Ούτως ή άλλως, με δεδομένο ότι πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές, επιθυμούν να δουν από την κυβέρνηση πιο φιλολαϊκές πρωτοβουλίες και να ακούσουν στη ΔΕΘ δεσμεύσεις σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, ο πρωθυπουργός θέλει να αξιοποιήσει το βήμα της ΔΕΘ ώστε, μέσω των εξαγγελιών του, να προσπαθήσει να αμβλύνει και τις εσωκομματικές εντάσεις.

Γέφυρες στην εσωκομματική αντιπολίτευση

Αλλά στην ίδια κατεύθυνση υπάρχουν και άλλες κινήσεις, στις οποίες επιδίδεται το μέγαρο Μαξίμου. Οι πληροφορίες του in, λένε ότι επιδίδεται σε ένα φλερτ και σε μια προσπάθεια να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές και στελέχη που αυτή τη στιγμή κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο ότι στις διαρροές ονομάτων «γαλάζιων» βουλευτών ως εξεταζόμενα από το Μαξίμου για τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. μετά την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, συμπεριλαμβάνονται και βουλευτές που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει για κάποιους από τους βουλευτές αυτούς, ότι θα αποδεχτούν την πρόσταση αυτή εφόσον τους γίνει.

Ζητούν σύγκλιση της Κ.Ο.

Πάντως για την εκλογή γραμματέα της Κ.Ο. εκκρεμεί μια νέα σνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Και υπάρχουν πολλοί βουλευτές που ζητούν μια νέα σύγκληση της «γαλάζιας» Κ.Ο. μετά τη ΔΕΘ, προκειμένου να τεθούν ζητήματα από τους βουλευτές και ο πρωθυπουργός να επιχειρήσει να απαντήσει και να αμβλύνει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στο εσωτερικό.

Η στάση απέναντι στους πρώην πρωθυπουργούς

Αλλά στην ίδια προσπάθεια άμβλυνσης του εσωκοκομματικού μετώπου εντάσσεται και προσπάθεια του μεγάρου Μαξίμου, τις τελευταίες μέρες να ρίξει τους τόνους και απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Είναι χαρακτηριστική, σε αυτήν την κατεύθυνση, η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη (Παραπολιτικά FM) ότι «όλοι οι διατελέσαντες Πρόεδροι της ΝΔ και πρωθυπουργοί, όλοι μηδενός εξαιρουμένου, ως πρωθυπουργοί ειδικά, έβαλαν τη χώρα και το συμφέρον της πατρίδας  πάνω από το κομματικό συμφέρον».

Κι έχει ενδιαφέρον ότι στην προσπάθειά του αυτή να ρίξει τους τόνους, ο Παύλος Μαρινάκης δεν διαχώρισε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και επέλεξε να απευθυνθεί και στον κ. Σαμαρά σαν να μην έχει μεσολαβήσει η επιλογή του Κυρ. Μητσοτάκη να τον διαγράψει.

Επιμένουν

Όμως στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε ότι ο πρωθυπουργός επιμένει στην επίθεση που είχε εξαπολύσει κατά του Κώστα Καραμανλή, λέγοντας ότι «απάντησε για τα περί εξωτερικής πολιτικής αυτής της περιόδου» και επέμεινε πως ο Κυρ. Μητσοτάκης «είπε την πραγματικότητα, ότι ούτε ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία είχε υπογραφεί και υπεγράφη τώρα, ούτε επέκταση στο Ιόνιο είχε γίνει στο παρελθόν και έγινε τώρα, χωρίς όμως ποτέ – το ξαναλέω-να αμφισβητήσει ούτε τις προθέσεις, ούτε τα κίνητρα ούτε και την πολιτική των προηγούμενων πρωθυπουργών, ειδικά της παράταξής μας».

Αλλά αυτή η επιμονή του μεγάρου Μαξίμου στην πρωθυπουργική αυτή επίθεση σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού, είναι προφανές ότι δε ρίχνει τους τόνους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
DBRS: Τα δύο «αγκάθια« που συγκράτησαν την αξιολόγηση της Ελλάδας

DBRS: Τα δύο «αγκάθια« που συγκράτησαν την αξιολόγηση της Ελλάδας

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Stream
Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
Πολιτική 06.09.25

Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Η πρόταση Τσίπρα που συνέδεσε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό ζήτημα ως λύση για το μέλλον.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο
Υπουργός Ναυτιλίας 05.09.25

Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο

Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι «η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός», ενώ ακολούθως συνεχάρη τον Σταύρο Παπασταύρου

Σύνταξη
Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη αντίδραση μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.09.25

Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη αντίδραση μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας. Πηγές του Μαξίνου έσπευσαν να τον αποδομήσουν τα λεγόμενά του επαναλαμβάνοντας μονότονα χιλιοειπωμένα επιχειρήματα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει αναπτύξει η ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑ 05.09.25

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει αναπτύξει η ΝΔ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως «χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμα για την προοδευτική Ελλάδα»

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»
Δράσεις «βιτρίνας» 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»

«Αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή 'έκθεση ιδεών' με αυτοθαυμασμό», λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist - ΔΕΘ 05.09.25 Upd: 18:46

Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον δρόμο για αλλαγές που θα βελτιώσουν άμεσα τη ζωή των πολλών, με μερίδιο στην ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους, ανέδειξε ο Αλ. Τσίπρας. Είπε «όχι στην Ελλάδα της αδικίας της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, των επιδοτούμενων κομματικών στελεχών με Πόρσε».

Σύνταξη
Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας
«Επιτελική ανικανότητα» 05.09.25

Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας

Μια ακόμα περίπτωση «αδιαφάνειας, διαφθοράς και τραγικής ανικανότητας της κυβέρνησης» στη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης καταγγέλλει στην ΕΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα και συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον.

Σύνταξη
«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό
«Αδιανόητο» 05.09.25

«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό

Το δυστύχημα με τον Προαστιακό, όταν συρμός παρέσυσε άνδρα που επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως, σχολιάζουν τα κόμματα, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων
Περιβάλλον 06.09.25

Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων

Έχοντας φύγει από την Ελλάδα από επτά ετών, ο κ. Τσαμαδός, είναι ένας από τους λίγους Έλληνες επιστήμονες που μελετά το πολικό κλίμα ταξιδεύοντας κάθε χρόνο στην Αρκτική

Σύνταξη
Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»
Νέα δήλωση 06.09.25

Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις που γίνονται στο Ισραήλ για τη σύναψη συμφωνίας με τη Χαμάς, δυσκολεύουν τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο
Μπάσκετ 06.09.25

Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο

Ολόκληρη η ομάδα του Άρη επισκέφθηκε τον Γιώργο Τανούλη στην κλινική όπου νοσηλεύεται. μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη, στο πρόσφατο φιλικό των «κιτρινόμαυρων».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΑΑΔΕ: Παγίδευσε γνωστό τράπερ που αγόρασε πολυτελή ΙΧ και ρολόγια μέσω ΜΚΟ
Ελλάδα 06.09.25

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε γνωστό τράπερ που αγόρασε πολυτελή ΙΧ και ρολόγια μέσω ΜΚΟ

Ύστερα από έλεγχο σε γνωστό τράπερ, διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα δικαιώματά του

Σύνταξη
Μονή Σινά: Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης του Δαμιανού
Προσπάθειες για ενότητα 06.09.25

Διαδοχή Δαμιανού στη Μονή Σινά - Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί τη διαδοχή του στη Μονή Σινά και προδιαγράφει τις εξελίξεις - «Έωλη και ανεπέρειστη» χαρακτηρίζει την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο οικονομικό άγχος τα ελληνικά νοικοκυριά – Χειρότερα και από την Κολομβία
Χώρες ΟΟΣΑ 06.09.25

Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο οικονομικό άγχος τα ελληνικά νοικοκυριά – Χειρότερα και από την Κολομβία

Το μεγαλύτερο οικονομικό άγχος ανάμεσα σε 35 χώρες του ΟΟΣΑ βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με την πλατφόρμα Compare the Price. Πηγή στρες το υψηλό κόστος στέγασης και οι χαμηλοί μισθοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
Πολιτική 06.09.25

Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Η πρόταση Τσίπρα που συνέδεσε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό ζήτημα ως λύση για το μέλλον.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα τρία σενάρια 06.09.25

Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Νορβηγία καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη βελτίωση του ΕΟΧ, την πλήρη ένταξη στην ΕΕ ή έναν δύσκολο «ελβετικό δρόμο», με το κόστος της αποχής από τα κέντρα αποφάσεων να αυξάνεται συνεχώς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία
Ένοχη σιωπή 06.09.25

Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία

Εν μέσω κλιμάκωσης της θρησκευτικής βίας και υπό ένα βαρύ πέπλο σιωπής, οι απαγωγές γυναικών και κοριτσιών που ανήκουν στις μειονότητες Αλαουϊτών και Δρούζων αυξάνονται στη Συρία της μετά Άσαντ εποχής

Σύνταξη
Γάζα: 700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στον ουρανό του Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι
Κόσμος 06.09.25

700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στο Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα

700ή μέρα του πολέμου - χθες, 5 Σεπτεμβρίου 2025 - στη Γάζα, με τη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ να συνεχίζεται, όπως και η αγωνία των συγγενών και των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σύνταξη
Αυστραλία: Αμοιβή άνευ προηγουμένου για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών
Αυστραλία 06.09.25

Δίνουν «χρυσάφι» για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών

Καταζητείται στην Αυστραλία άντρας 56 ετών ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε δυο αστυνομικούς, και για τον εντοπισμό του οι Αρχές προσφέρουν αμοιβή άνευ προηγουμένου που ξεπερνά τα 500.000 δολάρια.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

