Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ

Εκτός από το χαμήλωμα των τόνων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έχοντας καταλάβει ότι η τοξικότητα τους γυρνάει μπούμερανγκ, στο μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να αμβλύνουν το εσωκομματικό μέτωπο που παραμένει διάπλατα ανοιχτό.

Ψάχνουν μια έστω προσωρινή νηνεμία στο εσωτερικό της ΝΔ, τόσο εν όψει της ΔΕΘ, όσο και στον απόηχο των παροχών που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και οι οποίες δεν θα ήθελαν στο Μαξίμου να επισκιαστούν από νέες εσωκομματικές αναταράξεις.

Ούτως ή άλλως, με δεδομένο ότι πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές, επιθυμούν να δουν από την κυβέρνηση πιο φιλολαϊκές πρωτοβουλίες και να ακούσουν στη ΔΕΘ δεσμεύσεις σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, ο πρωθυπουργός θέλει να αξιοποιήσει το βήμα της ΔΕΘ ώστε, μέσω των εξαγγελιών του, να προσπαθήσει να αμβλύνει και τις εσωκομματικές εντάσεις.

Γέφυρες στην εσωκομματική αντιπολίτευση

Αλλά στην ίδια κατεύθυνση υπάρχουν και άλλες κινήσεις, στις οποίες επιδίδεται το μέγαρο Μαξίμου. Οι πληροφορίες του in, λένε ότι επιδίδεται σε ένα φλερτ και σε μια προσπάθεια να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές και στελέχη που αυτή τη στιγμή κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο ότι στις διαρροές ονομάτων «γαλάζιων» βουλευτών ως εξεταζόμενα από το Μαξίμου για τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. μετά την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, συμπεριλαμβάνονται και βουλευτές που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει για κάποιους από τους βουλευτές αυτούς, ότι θα αποδεχτούν την πρόσταση αυτή εφόσον τους γίνει.

Ζητούν σύγκλιση της Κ.Ο.

Πάντως για την εκλογή γραμματέα της Κ.Ο. εκκρεμεί μια νέα σνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Και υπάρχουν πολλοί βουλευτές που ζητούν μια νέα σύγκληση της «γαλάζιας» Κ.Ο. μετά τη ΔΕΘ, προκειμένου να τεθούν ζητήματα από τους βουλευτές και ο πρωθυπουργός να επιχειρήσει να απαντήσει και να αμβλύνει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στο εσωτερικό.

Η στάση απέναντι στους πρώην πρωθυπουργούς

Αλλά στην ίδια προσπάθεια άμβλυνσης του εσωκοκομματικού μετώπου εντάσσεται και προσπάθεια του μεγάρου Μαξίμου, τις τελευταίες μέρες να ρίξει τους τόνους και απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Είναι χαρακτηριστική, σε αυτήν την κατεύθυνση, η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη (Παραπολιτικά FM) ότι «όλοι οι διατελέσαντες Πρόεδροι της ΝΔ και πρωθυπουργοί, όλοι μηδενός εξαιρουμένου, ως πρωθυπουργοί ειδικά, έβαλαν τη χώρα και το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το κομματικό συμφέρον».

Κι έχει ενδιαφέρον ότι στην προσπάθειά του αυτή να ρίξει τους τόνους, ο Παύλος Μαρινάκης δεν διαχώρισε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και επέλεξε να απευθυνθεί και στον κ. Σαμαρά σαν να μην έχει μεσολαβήσει η επιλογή του Κυρ. Μητσοτάκη να τον διαγράψει.

Επιμένουν

Όμως στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε ότι ο πρωθυπουργός επιμένει στην επίθεση που είχε εξαπολύσει κατά του Κώστα Καραμανλή, λέγοντας ότι «απάντησε για τα περί εξωτερικής πολιτικής αυτής της περιόδου» και επέμεινε πως ο Κυρ. Μητσοτάκης «είπε την πραγματικότητα, ότι ούτε ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία είχε υπογραφεί και υπεγράφη τώρα, ούτε επέκταση στο Ιόνιο είχε γίνει στο παρελθόν και έγινε τώρα, χωρίς όμως ποτέ – το ξαναλέω-να αμφισβητήσει ούτε τις προθέσεις, ούτε τα κίνητρα ούτε και την πολιτική των προηγούμενων πρωθυπουργών, ειδικά της παράταξής μας».

Αλλά αυτή η επιμονή του μεγάρου Μαξίμου στην πρωθυπουργική αυτή επίθεση σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού, είναι προφανές ότι δε ρίχνει τους τόνους.