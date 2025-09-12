Τον Μάξιμο Χαρακόπουλο προτείνει για γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ο Μητσοτάκης

Τον βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο προτείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι τη θέση του γραμματέα κατείχε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου από ανακοπή καρδιάς.

Ποιος είναι ο προτεινόμενος γραμματέας

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Λάρισας σε όλες τις αναμετρήσεις από τις εκλογές του 2004. Διετέλεσε από το 2012 έως το 2014 αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Είναι πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και μέλος των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου, Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και Σωφρονιστικού Συστήματος.

Ο βουλευτής Λάρισας έχει αφήσει κατά καιρούς αιχμές για ζητήματα της γαλάζιας παράταξης και της διαχείρισης της κυβέρνησης, ειδικότερα για την κατάσταση που επικρατεί στην κτηνοτροφία και εν γένει στις αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος».

Ακολούθως προστίθεται ότι «η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Δήλωση Χαρακόπουλου

Ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την απόφαση του πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη να τον προτείνει για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η πρόταση που μου έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να αναλάβω την υπεύθυνη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα τιμητική, αλλά και πρόκληση ακόμη ενεργότερης προσφοράς στην παράταξη σε μια ιδιαίτερη συγκυρία.

Και για τούτο την αποδέχομαι και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και στην πολιτική μου διαδρομή.

Ασφαλώς, η τελική κρίση της υποψηφιότητάς μου είναι στα χέρια των φίλων συνάδελφών μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας καλείται να συνεχίσει το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει ο αείμνηστος Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αδόκητος θάνατος του οποίου μας συγκλόνισε όλους.

Στην παρούσα ασταθή διεθνή συγκυρία, ως βουλευτές της παράταξης ευθύνης που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, οφείλουμε ακόμη περισσότερο να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, σε κλίμα ενότητας και δημιουργικής συμμετοχής, το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης.

Κοινός μας στόχος είναι η άνοδος της ευημερίας όλων των Ελλήνων και η επιτυχής αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών προκλήσεων».