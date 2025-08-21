Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος σε ηλικία 59 ετών

Πέθανε ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ που κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Ωστόσο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε ακαριαία ή αν κατέληξε στο Κέντρο Υγείας.

Επίσημη ανακοίνωση για τις συνθήκες θανάτου του, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν έχει υπάρξει.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν 59 ετών, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια.

Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας.

Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Από το 2010 έως και το 2025, ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας.

Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μέχρι και σήμερα κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.