Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Πολύ γρήγορα ο κ. Βεσυρόπουλος κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν να τον επαναφέρουν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ.

Αμέσως μετά ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.