Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας
Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κατέρρευσε σε beach bar στη Χαλκιδική
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.
Πολύ γρήγορα ο κ. Βεσυρόπουλος κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο επιχείρησαν να τον επαναφέρουν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ.
Αμέσως μετά ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.
