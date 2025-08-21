Θλίψη στον πολιτικό κόσμο έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 59 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς.

Το τελευταίο αντίο στην πρώην υφυπουργό Οικονομικών, βουλευτή Ημαθίας και μέχρι σήμερα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα αποδοθεί το Σάββατο 23 Αυγούστου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η σορός του εκλιπόντος θα φθάσει εκεί στις 10:00 το πρωί.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς σήμερα, στις 12:45 το μεσημέρι, ενώ βρισκόταν σε παραθαλάσσιο καφέ μπαρ της Χαλκιδικής.

Διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό καρδιακής ανακοπής και για τη διάσωση του ασθενή εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Διασώστης εκτός υπηρεσίας, που ήταν παρών στο σημείο ξεκίνησε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης άμεσα.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ώστε να του παραχθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια αλλά δυστυχώς ο ασθενής κατέληξε.

Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο & 1 μηχανή ταχείας απόκρισης με 4 συνολικά Διασώστες ΕΚΑΒ.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1966 στην Βέροια, ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δυο παιδιών.