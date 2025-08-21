newspaper
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 16:54
Φωτιά στον Άγ. Στέφανο Δομοκού
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 21 Αυγούστου 2025 | 16:17

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, που έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή, αποχαιρετούν συγκλονισμένοι ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Spotlight

Τον Απόστολο Βεσυρόπουλο αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος, εκφράζοντας τη θλίψη του για την ξαφνική όσο και πρόωρη απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκλονισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως ο εκπλιπών ήταν «ένας γλυκός και καλός άνθρωπος, αφοσιωμένος στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο».

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Και προσθέτει πως «όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο», ενώ εκφράζει τα ολόψυχα συλλυπητήριά του «στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Ανδρουλάκης: Πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», σημειώνει και τονίζει για τον εκλιπόντα πως «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος».

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», δηλώνει καταληκτικά.

Φάμελλος: Μεγάλη θλίψη για την απροσδόκητη απώλεια

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια «στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Κασσελάκης: Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την Ημαθία

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στους συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία», εκφράζει και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ενώ τονίζει για τον εκλιπόντα ότι «υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία».

Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα
Φωτιές 21.08.25

Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα

Οι εποχικοί πυροσβέστες, μέσω του Σωματείου τους, τονίζουν ότι ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με συνάδελφό τους στην πυρόπληκτη Πάτρα, ενώ αναδημοσιεύουν ρεπορτάζ του in

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
«Υποκρισία Μητσοτάκη» 21.08.25

Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Τσουκαλάς για την κατάντια του ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Τσουκαλάς για την κατάντια του ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας

Ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA , και με αφορμή την έρευνα-κόλαφο της Eurostat που καθιστά τη χώρα μας ουραγό πανευρωπαϊκά σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας, έκανε λόγο για «ακόμη μία θλιβερή “πρωτιά” επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας»

Σύνταξη
Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…
in Confidential 21.08.25

Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…

Τα στοιχεία της Eurostat για την υγεία στην Ελλάδα, ο κακός χαμός του ΕΣΥ στην περιφέρεια και η μεγάλη αγωνία της ΔΕΘ όσον αφορά τις παροχές στην κοινωνία. Ζόρια για την κυβέρνηση και από την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για δικαιώματα, ελευθερία του Τύπου κλπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα
Πολιτική 20.08.25

Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα

Δημοσιογραφική έρευνα από την Τσεχία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη δραστηριότητα της Intellexa στην Ελλάδα και το ρόλο ενός επιχειρηματία που έστελνε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς

«Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βουλή: Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας», η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας» σε υπαλλήλους της Βουλής, η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις

Σάλος με το επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» σε μερίδα υπαλλήλων της Βουλής. Οι αντιδράσεις από εποχικούς πυροσβέστες και στρατιωτικούς και τι είναι αυτό που ισχύει.

Σύνταξη
Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης

«Και μόνο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να πηγαίνει πίσω στα χρόνια της μεγάλης κρίσης των μνημονίων για να δείξει κάποια πρόοδο με τα δικά της πεπραγμένα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
