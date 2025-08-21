Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Απόστολο Βεσυρόπουλο αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος, εκφράζοντας τη θλίψη του για την ξαφνική όσο και πρόωρη απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκλονισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως ο εκπλιπών ήταν «ένας γλυκός και καλός άνθρωπος, αφοσιωμένος στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο».

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Και προσθέτει πως «όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο», ενώ εκφράζει τα ολόψυχα συλλυπητήριά του «στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Ανδρουλάκης: Πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», σημειώνει και τονίζει για τον εκλιπόντα πως «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος».

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», δηλώνει καταληκτικά.

Φάμελλος: Μεγάλη θλίψη για την απροσδόκητη απώλεια

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια «στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του. — Socratis Famellos (@SFamellos) August 21, 2025

Κασσελάκης: Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την Ημαθία

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στους συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία», εκφράζει και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ενώ τονίζει για τον εκλιπόντα ότι «υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία».