Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας ο θάνατος του βουλευτή της ΝΔ διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου - Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίες και ένας γιατρός που ήταν στην παραλία προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες
Ανακοίνωση για τον θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.
Όπως επισημαίνεται η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 12.42 και το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο 20 λεπτά αργότερα στις 13.03.
Εκεί ήδη ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς ανταπόκριση.
Περίπου 50 λεπτά αργότερα ξεκίνησε η διακομιδή και στις 14.19 έφτασε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας
«Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου γνωστοποιούνται τα εξής:
Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.
Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.
Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.
Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».
- Παρασκήνιο: Οι πέντε λόγοι που ο Λανουά συνεχίζει με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι
- Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι
- Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!
- Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν εναέρια μέσα
- Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ
- Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις