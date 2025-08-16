newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες
«Γαλάζιοι βουλευτές» που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στην κτηνοτροφία και εν γένει στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Αυτή τη φορά, από την Σαμαρίνα των Γρεβενών, όπου βρέθηκε για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, «το επίκεντρο της μετακινούμενης κτηνοτροφίας», όπως είπε, αναφέρθηκε στο μείζον πρόβλημα της ευλογιάς των προβάτων, αλλά και στις αγροτικές επιδοτήσεις και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημεώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, που υπό αντίξοες συνθήκες μοχθούν καθημερινά για να βγάλουν τίμια το ψωμί τους, σκανδαλίζονται από όσα εξωφρενικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας που δημιουργούν την εικόνα μίας εκτεταμένης διαφθοράς από τη δράση ενός, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας, ‘καλολαδωμένου’ κυκλώματος».

«Θέλω να επιστήσω την προσοχή για τα έως σήμερα αντανακλαστικά της πολιτείας στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση και διασπορά της ευλογιάς, που απειλεί με ξεκλήρισμα την αιγοπροβατοτροφία», σημείωσε αρχικά ο κ. Χαρακόπουλος, κάνοντας λόγο για «αποτυχία των αρμοδίων αρχών στην αντιμετώπιση της ευλογιάς», η οποία «έχει, ήδη, δραματικές επιπτώσεις, καθώς χιλιάδες ζώα οδηγούνται σε σφαγή και ταφή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειες των κτηνοτρόφων και την τοπική οικονομία που δέχονται σοβαρά πλήγματα».

Ο Θεσσαλός βουλευτής, μετά το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στην ανακαινισμένη εκκλησία της Μεγάλης Παναγίας, που τέλεσαν οι μητροπολίτες της δυτικής Μακεδονίας, ερωτηθείς σχετικά με την έξαρση της ευλογιάς, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «το κλίμα είναι βαρύ ανάμεσα στους κτηνοτρόφους, η ελπίδα για το μέλλον της κτηνοτροφίας χάνεται και τη θέση της παίρνει η απελπισία».

«Δεν είναι ώρα αντιπαράθεσης μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Περιφερειών για την απόδοση ευθυνών για τα λάθη που πολλαπλασίασαν τα κρούσματα ευλογιάς. Εκείνο που προέχει την ώρα της μάχης είναι η εκρίζωση της ζωονόσου και η ανάκαμψη της ελληνικής κτηνοτροφίας, που είναι και από τα λίγα αναχώματα στη συντελούμενη ερήμωση της υπαίθρου χώρας», επισήμανε, τονίζοντας πως θέλει να πιστεύει ότι «έστω και τώρα θα ανασκουμπωθούν όλοι όσοι φέρουν την ευθύνη για την δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η κτηνοτροφία. Είναι ώρα εγρήγορσης. Άλλες ολιγωρίες δεν συγχωρούνται!». Χρόνια πολλά σε όλους και είθε η χάρη της Παναγίας να προστατεύει τους ανθρώπους του μόχθου που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο».

«Εξυγίανση συστήματος καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων»

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την παραμονή του στη Σαμαρίνα, αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, που υπό αντίξοες συνθήκες μοχθούν καθημερινά για να βγάλουν τίμια το ψωμί τους, σκανδαλίζονται από όσα εξωφρενικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας που δημιουργούν την εικόνα μίας εκτεταμένης διαφθοράς από τη δράση ενός, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας, ‘καλολαδωμένου’ κυκλώματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει πως «η απόφαση της κυβέρνησης να σπάσει το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ευελπιστούμε όλοι ότι θα δρομολογήσει μια νέα αρχή, έναν ενάρετο κύκλο καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, με πλήρη εξυγίανση του συστήματος πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων, με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα».

Κόσμος 16.08.25

Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και πως η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, ενώ αναφέρεται στις εκτεταμένες διώξεις αντιφρονούντων

Σύνταξη
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Jerusalem Post: Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ ή κάτι άλλο;
Jerusalem Post 16.08.25

Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;

Ισραηλινός αναλυτής αμφιβάλει για τις προθέσεις της Αιγύπτου και εφιστά την προσοχή στο Τελ Αβίβ να επενεξετάσει τους κινδύνους που έρχονται από τη χερσόνησο του Σινά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες
Κρίσιμη παρέμβαση 16.08.25

Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες

Δίχρονο κοριτσάκι σώθηκε από δύο ναυαγοσώστριες στην παραλία «Δελφίνι» στην Αλεξανδρούπολη. Το εντόπισαν να επιπλέει αναίσθητο στο νερό και το επανέφεραν κάνοντας ΚΑΡΠΑ.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι
Premier League 16.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπέρνλι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη, έπαιξε και με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Κόνσα από το 66′, ωστόσο η Άστον Βίλα κράτησε το μηδέν (0-0) και πήρε τον βαθμό στην πρεμιέρα της Premier League.

Σύνταξη
Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά

Οι Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Μπράμπετς διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Φαμπιάνο, ενώ υπάρχουν και άλλα ανοικτά μέτωπα στην ενδεκάδα, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»
Ανάρτηση Μηταράκη 16.08.25

Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των πυρκαγιών προχωρά σε άγαρμπες επικοινωνιακές κινήσεις - Η βιντεοκλήση Μητσοτάκη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων

Σύνταξη
Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής
Επτά περιπτώσεις 16.08.25

Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Έχουν εξιχνιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. επτά περιπτώσεις απάτης από τη συμμορία που παρίστανε τους λογιστές, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»
Με αφορμή έρευνα 16.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»

«Ο Σκέρτσος ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς - Για «πολιτική λαθροχειρία» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Επικρατείας

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16.08.25

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
