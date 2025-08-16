ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στην κτηνοτροφία και εν γένει στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Αυτή τη φορά, από την Σαμαρίνα των Γρεβενών, όπου βρέθηκε για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, «το επίκεντρο της μετακινούμενης κτηνοτροφίας», όπως είπε, αναφέρθηκε στο μείζον πρόβλημα της ευλογιάς των προβάτων, αλλά και στις αγροτικές επιδοτήσεις και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημεώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, που υπό αντίξοες συνθήκες μοχθούν καθημερινά για να βγάλουν τίμια το ψωμί τους, σκανδαλίζονται από όσα εξωφρενικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας που δημιουργούν την εικόνα μίας εκτεταμένης διαφθοράς από τη δράση ενός, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας, ‘καλολαδωμένου’ κυκλώματος».

«Θέλω να επιστήσω την προσοχή για τα έως σήμερα αντανακλαστικά της πολιτείας στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση και διασπορά της ευλογιάς, που απειλεί με ξεκλήρισμα την αιγοπροβατοτροφία», σημείωσε αρχικά ο κ. Χαρακόπουλος, κάνοντας λόγο για «αποτυχία των αρμοδίων αρχών στην αντιμετώπιση της ευλογιάς», η οποία «έχει, ήδη, δραματικές επιπτώσεις, καθώς χιλιάδες ζώα οδηγούνται σε σφαγή και ταφή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειες των κτηνοτρόφων και την τοπική οικονομία που δέχονται σοβαρά πλήγματα».

Ο Θεσσαλός βουλευτής, μετά το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στην ανακαινισμένη εκκλησία της Μεγάλης Παναγίας, που τέλεσαν οι μητροπολίτες της δυτικής Μακεδονίας, ερωτηθείς σχετικά με την έξαρση της ευλογιάς, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «το κλίμα είναι βαρύ ανάμεσα στους κτηνοτρόφους, η ελπίδα για το μέλλον της κτηνοτροφίας χάνεται και τη θέση της παίρνει η απελπισία».

«Δεν είναι ώρα αντιπαράθεσης μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Περιφερειών για την απόδοση ευθυνών για τα λάθη που πολλαπλασίασαν τα κρούσματα ευλογιάς. Εκείνο που προέχει την ώρα της μάχης είναι η εκρίζωση της ζωονόσου και η ανάκαμψη της ελληνικής κτηνοτροφίας, που είναι και από τα λίγα αναχώματα στη συντελούμενη ερήμωση της υπαίθρου χώρας», επισήμανε, τονίζοντας πως θέλει να πιστεύει ότι «έστω και τώρα θα ανασκουμπωθούν όλοι όσοι φέρουν την ευθύνη για την δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η κτηνοτροφία. Είναι ώρα εγρήγορσης. Άλλες ολιγωρίες δεν συγχωρούνται!». Χρόνια πολλά σε όλους και είθε η χάρη της Παναγίας να προστατεύει τους ανθρώπους του μόχθου που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο».

«Εξυγίανση συστήματος καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων»

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την παραμονή του στη Σαμαρίνα, αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, που υπό αντίξοες συνθήκες μοχθούν καθημερινά για να βγάλουν τίμια το ψωμί τους, σκανδαλίζονται από όσα εξωφρενικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας που δημιουργούν την εικόνα μίας εκτεταμένης διαφθοράς από τη δράση ενός, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας, ‘καλολαδωμένου’ κυκλώματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει πως «η απόφαση της κυβέρνησης να σπάσει το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ευελπιστούμε όλοι ότι θα δρομολογήσει μια νέα αρχή, έναν ενάρετο κύκλο καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, με πλήρη εξυγίανση του συστήματος πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων, με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα».