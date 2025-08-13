Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, κατέθεσε σήμερα (13/8) αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ζητώντας άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και συνολικά στη χώρα, καθώς και των καταγγελιών των κτηνοτρόφων ότι «το εμβόλιο δεν έγινε από το ΥΠΑΑΤ, για να συγκαλυφθεί ένα σκάνδαλο!».

Στην αναφορά της, η βουλευτής Λάρισας μεταφέρει την αγωνία των κτηνοτρόφων για την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, τονίζοντας ότι υπολογίζεται πως έχουν χαθεί πάνω από 300.000 παραγωγικά ζώα, ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού ζωικού δυναμικού, με σημαντικές επιπτώσεις στη Λάρισα και τη Μαγνησία.

Η κυρία Λιακούλη επισημαίνει ότι από τον δημόσιο διάλογο «προκύπτουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με το κεντροβαρές θέμα του εμβολιασμού των ζώων, ως βασικού μέσου πρόληψης, που πρέπει άμεσα να ελεγχθούν για τη βασιμότητά τους, διότι περιγράφουν ένα σκάνδαλο».

Τι καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι

Συγκεκριμένα, «καταγγελίες των κτηνοτρόφων και πρόσφατα του προέδρου του ΣΕΚ, αποκαλύπτουν ότι η άρνηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για μαζικό εμβολιασμό δεν σχετίζεται με την ασφάλεια των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως ισχυρίζεται η ηγεσία του, αλλά με την απόκρυψη του πραγματικού αριθμού των ζώων στη χώρα που είναι περίπου 5,5-6 εκατομμύρια, ενώ στα έγγραφα εμφανίζονται να ανέρχονται δήθεν στα 18 εκατ. – γεγονός που θα αποκαλυπτόταν σε περίπτωση ενός μαζικού εμβολιασμού!».

Η κ. Λιακούλη αναφέρεται επίσης στις καταγγελίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το ΥΠΑΑΤ, «που αποκαλύπτουν ότι πολλά μπορούσαν να γίνουν, αλλά δεν έγιναν». Η Περιφέρεια καταγγέλλει συγκεκριμένα καθυστερήσεις στη διάγνωση, άρνηση δήμων να υποδείξουν χώρους ταφής, χρόνια υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις ζωοτροφών, με τραγικές συνέπειες. Από την άλλη, το ΥΠΑΑΤ υποστηρίζει γενικώς ότι η Περιφέρεια είναι αρμόδια για τα μέτρα, ενώ η διάγνωση με εργαστηριακό έλεγχο που προτάθηκε, ότι δεν γίνεται με τον υποδεικνυόμενο τρόπο και εξαιρείται των αποζημιώσεων της ΕΕ.

Σημαντικό πάντως στοιχείο της αναφοράς και αιχμή της αιτούμενης έρευνας είναι «η άρνηση του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει σε στοχευμένο εμβολιασμό, παρά τις τεκμηριωμένες προτάσεις των παραγωγικών φορέων για περιορισμό της νόσου, όπως εφαρμόστηκε επιτυχώς στην Ισπανία και σε άλλες χώρες». Οι κτηνοτρόφοι υπογραμμίζουν ότι «η μη χρήση πλέον του εμβολίου συνιστά ευθεία απειλή για τον αφανισμό της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας».

«Το ζήτημα έχει εθνική διάσταση και αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία»

Η Ευαγελία Λιακούλη προσκομίζει πλούσιο υλικό και ζητά από την Εισαγγελία Λάρισας την άμεση διενέργεια εισαγγελικής έρευνας και προκαταρκτικής εξέτασης καταρχήν για την περιοχή της Λάρισας, σε συνεργασία με το ΣΕΚ, τους Κτηνοτροφικούς Συλλόγους και τις Ομάδες Κτηνοτρόφων, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες για ολιγωρία, παραλείψεις, καθυστερήσεις του κεντρικού κράτους, αλλά και την ενδεχόμενη συγκάλυψη του ζητήματος του εμβολιασμού από το αρμόδιο υπουργείο , που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, περιουσιών και την κοινωνική τραγωδία των παραγωγών.

«Το ζήτημα έχει εθνική διάσταση και αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα», τονίζει η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ενώ η αναφορά της κοινοποιείται επίσης στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, για τυχόν επέκταση της έρευνας σε εθνικό επίπεδο.