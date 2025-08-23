«Έφυγε το καλύτερο παιδί, ψηλέ θα μας λείψεις» – Ο επικήδειος Μητσοτάκη για Βεσυρόπουλο

Πλήθος συγγενών, πολιτικών και φίλων έδωσαν σήμερα το παρών στο τελευταίο αντίο στον Παναγιώτη Βεσυρόπουλο ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Το παρών στο τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, πολλοί υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη της ΝΔ.

«Ψηλέ, θα μας λείψεις»

«Έφυγε το καλύτερο παιδί, έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον επικήδειο λόγο του, κάνοντας λόγο για μεγάλο κενό που θα αφήσει πίσω του ο Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Στον επικήδειο λόγο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συντετριμμένος για την απώλεια του βουλευτή.

«Θα τον θυμόμαστε πάνω απ’ όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Όταν μάθαμε για τον τραγικό και απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μια κουβέντα: έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Ως έναν καλό άνθρωπο, που νοιαζόταν για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες του και για την παράταξη που υπηρέτησε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Ψηλέ, θα μας λείψεις» είπε ολοκληρώνοντας.

Η επιθυμία της οικογένειας

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει ότι «αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».