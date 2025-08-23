Διήμερο πένθος κήρυξε η δημοτική αρχή Αλεξάνδρειας για τον θάνατο του βουλευτή Ημαθίας, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλο.

Ειδικότερα, σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, με πρωτοβουλία του δημάρχου Γκυρίνη Παναγιώτη, έπειτα από τον πρόωρο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου αποφασίστηκε ομόφωνα να εκφραστεί η «βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης τον τόπο μας και την πατρίδα και διακρίθηκε για την κοινωνική του προσφορά, το ήθος και την ευγένειά του».

Παράλληλα, αποφασίστηκε ο δήμος Αλεξάνδρειας να απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του δημάρχου και των μελών του δημοτικού συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος, να παραστεί ο δήμαρχος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου κατά την τέλεση της εξόδιας ακολουθίας, να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος, εκ μέρους του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου, να κυματίσει μεσίστια η σημαία στα δημοτικά καταστήματα του δήμου Αλεξάνδρειας σε ένδειξη πένθους και να αναβληθούν όλες οι εκδηλώσεις του δήμου τις ημέρες του πένθους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του ιερού ναού

Παράλληλα, από το πρωί του Σαββάτου, 23 Αυγούστου 2025, περιμετρικώς του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατά τις ώρες 07:30 – 15:00 και κατά τη διάρκεια της πομπής της κηδείας προς τα Κοιμητήρια Αλεξάνδρειας. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Η επιθυμία της οικογένειας

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει ότι «αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, την Πέμπτη αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ, που κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.