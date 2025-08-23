Σήμερα η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Η επιθυμία της οικογένειας

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα τελεστεί σήμερα Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι η κηδεία του εκλιπόντος γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου o οποίος πέθανε την Πέμπτη στη Χαλκιδική μετά από ανακοπή καρδιάς.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Η επιθυμία της οικογένειας

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει ότι «αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας.

Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, την Πέμπτη αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ, που κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή.