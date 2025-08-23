«Έφυγε το καλύτερο παιδί, έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον επικήδειο λόγο του, κάνοντας λόγο για μεγάλο κενό που θα αφήσει πίσω του ο Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Στον επικήδειο λόγο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συντετριμμένος για την απώλεια του βουλευτή.

«Θα τον θυμόμαστε πάνω απ’ όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Όταν μάθαμε για τον τραγικό και απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μια κουβέντα: έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Ως έναν καλό άνθρωπο, που νοιαζόταν για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες του και για την παράταξη που υπηρέτησε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Ψηλέ, θα μας λείψεις» είπε ολοκληρώνοντας.

Δείτε στιγμιότυπα:

Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και τα δύο παιδιά του εκλιπόντος.

Την ίδια στιγμή, με συγκίνηση τον αποχαιρέτησαν οι πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας.

Η επιθυμία της οικογένειας

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει ότι «αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, την περασμένη Πέμπτη αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ, που κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.