Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Ο πολιτικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Παρών ο πρωθυπουργος, πολλοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ
Με παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτισαν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, την ώρα που βγήκε το σκεπασμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο από τον Ιερό Ναό για να οδηγηθεί στο κοιμητήριο.
«Έφυγε το καλύτερο παιδί» ήταν τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πλήθος συγγενών, πολιτικών συνοδοιπόρων και φίλων βρέθηκαν σήμερα, Σάββατο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια, για να αποτίσει φόρο τιμής στον βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη στη Χαλκιδική έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.
Το παρών στο τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλου έδωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, πολλοί υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη της ΝΔ. Μεταξύ αυτών ο Νίκος Δένδιας, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έδωσε επίσης το «παρών».
«Ψηλέ, θα μας λείψεις»
«Έφυγε το καλύτερο παιδί, έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον επικήδειο λόγο του, κάνοντας λόγο για μεγάλο κενό που θα αφήσει πίσω του ο Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Στον επικήδειο λόγο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συντετριμμένος για την απώλεια του βουλευτή.
«Θα τον θυμόμαστε πάνω απ’ όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Όταν μάθαμε για τον τραγικό και απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μια κουβέντα: έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Ως έναν καλό άνθρωπο, που νοιαζόταν για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες του και για την παράταξη που υπηρέτησε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
«Ψηλέ, θα μας λείψεις» είπε ολοκληρώνοντας.
Δείτε στιγμιότυπα:
Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και τα δύο παιδιά του εκλιπόντος.
Την ίδια στιγμή, με συγκίνηση τον αποχαιρέτησαν οι πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας.
Η επιθυμία της οικογένειας
Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει ότι «αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».
Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, την περασμένη Πέμπτη αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, και κατέρρευσε.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ, που κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
