Ακρίβεια, Τέμπη και τώρα διαφθορά στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τραντάζει» το Μαξίμου

«Κενό γράμμα» μοιάζουν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αν λάβουμε υπόψη τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα. Η αρνητική υποδοχή των μέτρων αποτυπώνεται σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης που είδαν το φως της δημοσιότητας με τους ερευνητές να «σκαλίζουν» και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας έξτρα «πονοκέφαλο» στο Μαξίμου.

Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει έντονη πίεση τόσο από την ακρίβεια όσο και από προβλήματα διαφθοράς, όπως αναδεικνύεται από πρόσφατες δημοσκοπήσεις

Η «επιχείρηση επανάκαμψη» που προσπάθησε να «τρέξει» η κυβέρνηση μετά την καλοκαιρινή ραστώνη, αρχής γενομένης από την ΔΕΘ, προσκρούει στη διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια που αποτυπώνεται σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η οριακή άνοδος των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αρκετή να αντιστρέψει το ρευστό πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται ενώ το «ταβάνι» των «ικανοποιημένων» από τα μέτρα δεν ξεπερνά το 30%, ποσοστό που δεν αρκεί στο κυβερνών κόμμα.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κινείται στη ζώνη του 21% με 25% που δεν είναι αρκετά για τη «φυγή προς το εμπρός» ενώ οι παροχές ύψους 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνουν μεγάλη πιθανότητα να εξανεμιστούν από τις επόμενες αυξήσεις των τιμών.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τελευταίες εξελίξεις

Τα κακά μαντάτα για την κυβέρνηση έρχονται και από το ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών κοινής γνώμης. Με την ακρίβεια να βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο «ανταγωνισμός» μεγαλώνει καθώς τα φαινόμενα διαφθοράς ξεπροβάλλουν δυναμικά στον «δημοσκοπικό χάρτη» με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να… οδηγεί την κούρσα.

Με τη Βουλή να ξεκινά τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου και την αντιπολίτευση να καταγγέλλει απόπειρα συγκάλυψης οι εξελίξεις «τρέχουν» με ταχύτητα φωτός.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για το σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις, με κεντρικά πρόσωπο την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου του συντρόφου της και πρόσωπα της οικογένειά τους, ανοίγει ένα νέο γύρο σημαντικών εξελίξεων. Το πόρισμα διαβιβάστηκε από τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ενώ με απόφαση της Αρχής δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλέον η δέσμευση, κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

«Θα υπάρξει συγκάλυψη»

Με τις φθινοπωρινές κοινοβουλευτικές διαδικασίες να εκκινούν, τη νέα δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας να είναι προ των πυλών του Κοινοβουλίου και τις περιπτώσεις όπως αυτές του «Φραπέ» και του «Χασάπη» να εξακολουθούν να απασχολούν ο «πονοκέφαλος» στο Μαξίμου αυξάνεται κα τα αναλγητικά χάπια δεν αρκούν αφού έρχονται και οι δημοσκοπήσεις να αναδείξουν σε μεγάλο βαθμό την ανησυχία των πολιτών αλλά και την ξεκάθαρη θέση περί των ευθυνών για τα συνεχιζόμενα φαινόμενα διαφθοράς.

Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα της πρόσφατης δημοσκόπησης της GPO για λογαριασμό των «Παραπολιτικών». Το ζήτηµα της διαφθοράς εξελίσσεται σε σηµαντικό πολιτικό πρόβληµα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς δημιουργείται μια αντίληψη που είναι δύσκολο να ανατραπεί στο συλλογικό υποσυνείδητο, το οποίο λειτουργεί πολύ αυστηρά σε ζητήµατα διαφάνειας.

Στο ερώτημα στους συμμετέχοντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η συντριπτική πλειοψηφία (49,9%) απαντά πως «θα υπάρξει συγκάλυψη» ενώ ένα 35,6% πως «θα τιμωρηθούν κάποιοι, αλλά όχι πολιτικά πρόσωπα». Μόνο ένα 12,7% απάντησε πως «θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση».

Ακόμα πιο ανησυχητικό για την κυβέρνηση είναι το επόμενο ερώτημα που αφορά τη διαφθορά στην Ελλάδα επί ημερών του Κυρ. Μητσοτάκη. Το 58,3% απαντά «αυξήθηκε», το 27,8% «παραμένει ακόμη η ίδια» και το 13,4% πως «περιορίστηκε».

Βαρύ το κλίμα

Τα μέτρα του Μαξίμου, όπως η διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μέρος ευρύτερης προσπάθειας «εκκαθάρισης» και μεταφοράς αρμοδιοτήτων και η μεταφορά του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δείχνει να μην έπεισε τους πολίτες. Η απόρριψη των προτάσεων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση εντός και εκτός Κοινοβουλίου που κορυφώθηκε στις 31 Ιουλίου 2025, εν μέσω κατηγοριών για συγκάλυψη και «φιάσκο» στη διαδικασία ψηφοφορίας.