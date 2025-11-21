Στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2026 με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να καταθέτει το περιβόητο στικάκι με τα δημοσιονομικά στοιχεία της επόμενης χρονιάς στην Ολομέλεια.

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν από το 2026, σύμφωνα με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), είναι συμβατές με τους δημοσιονομικούς κανόνες, θα συνεχίζουν να παράγουν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και ο ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί στο 2,2% για το 2025 και στο 2,3% για το 2026.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να φτάσουν τα 79,983 δισ. ευρώ

Από την κατάθεση του προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν οι περισσότεροι φόροι που θα εισπρακτούν από το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, η φορολογική επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων, το 2026, εκτιμάται πως θα φτάσει τα 73,645 δισ. ευρώ. Τα έσοδα θα είναι ενισχυμένα κατά 2,498 δισ. ευρώ ή 3,5% έναντι του 2025.

Κοντά στα 30 δισ. ευρώ οι φόροι από ΦΠΑ

Η ενίσχυση αυτή προκύπτει από τις σχετικές μακροοικονομικές προβλέψεις, οι οποίες δείχνουν άνοδο της κατανάλωσης, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επενδύσεων.

«Πρωταγωνιστές» στη διαμόρφωση των φορολογικών εσόδων είναι οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών, που αναμένεται να αγγίξουν τα 40,872 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,658 δισ. ευρώ ή 4,2%. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) θα βάλει στα ταμεία του κράτους 29,229 δισ. ευρώ, με τα έσοδα να είναι αυξημένα κατά 1,603 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 7,460 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 53 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, για ακόμη μια χρονιά, η κυβέρνηση αφήνει την «κότα με τα χρυσά αυγά» να γεμίζει τα ταμεία, αγνοώντας επιδεικτικά τις φωνές για μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Από φόρους και δασμούς το Δημόσιο αναμένεται να εισπράξει 432 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ. Μείωση καταγράφεται στους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας, που αναμένεται να περιοριστούν στα 2,328 δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 83 εκατ. ευρώ. Η πτώση συνδέεται με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, παρέμβαση που θα οδηγήσει σε πλήρη κατάργηση το 2027.

Μικρή αύξηση και στους τρέχοντες φόρους

Ανοδικά θα κινηθούν και οι λοιποί φόροι επί της παραγωγής, οι οποίοι αναμένεται να ανέλθουν στα 661 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 155 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Συνολικά εκτιμώνται στα 26,757 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% σε σχέση με το 2025. Ωστόσο, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να υποχωρήσουν στα 15,815 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 75 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αναμόρφωσης της φορολογικής κλίμακας. Αντίθετα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται να αυξηθούν στα 8,576 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 788 εκατ. ευρώ.

Στους φόρους κεφαλαίου και στις κοινωνικές εισφορές δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές. Μικρή αύξηση καταγράφεται στους λοιπούς τρέχοντες φόρους. Σημαντική συμβολή στα συνολικά έσοδα έχει και η κατηγορία των μεταβιβάσεων, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν στα 10,930 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,623 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εισροών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εισροές από το ΤΑΑ, μετά την προσαρμογή κατά ESA, αναμένεται να εκτοξευθούν στα 5,950 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,657 δισ. ευρώ.

Δημοσιονομική ισορροπία

Κατά τα άλλα τo 2026 η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει με την ίδια δυναμική ανάπτυξης σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξακολουθεί να διέπεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, μεταβαλλόμενες συνθήκες στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αγορές ενέργειας καθώς και από κινδύνους για τη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Οι επενδύσεις προβλέπεται να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ετήσια πραγματική ανάπτυξη κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Η απασχόληση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά το 2026 κατά 0,4% σε ετήσια εθνικολογιστική βάση, αντικατοπτρίζοντας συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των μισθωτών κατά 0,6%.

Το ποσοστό ανεργίας, έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό ήδη από το 2025, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού, διαμορφούμενο σε 8,6% βάσει της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

«Μέσω της διαρθρωτικής αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη, ενισχύεται άμεσα το εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα, η μείωση των φορολογικών συντελεστών συνεπάγεται μεγαλύτερη ωφέλεια για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με κάθε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους» τονίζει το οικονομικό επιτελείο.