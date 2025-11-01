newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Διεθνής Οικονομία 01 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΚείμενοΙωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Vita.gr
Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Spotlight

Περισσότερους φόρους και εισφορές σε σχέση με το εισόδημά τους κατέβαλαν συνολικά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ το 2024, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat την Παρασκευή.

Η αναλογία φόρων προς ΑΕΠ – δηλαδή το άθροισμα των φόρων και των καθαρών κοινωνικών εισφορών ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος – στην ΕΕ έφτασε το 40,4%. Ειδικότερα, αυξήθηκε κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, από 39,9% το 2023. Στην Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 41,7%, επίπεδο που την τοποθετεί στην πρώτη δεκάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό φόρων επί του ΑΕΠ επίσης αυξήθηκε, από 40,5% το 2023 σε 40,9% το 2024. Σε απόλυτους αριθμούς, την προηγούμενη χρονιά τα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 387 δισ. ευρώ στην ΕΕ σε σχέση με το 2023, φτάνοντας τα 7,28 τρισ. ευρώ.

Οι φόροι αυξήθηκαν στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα αλλά και τις πιέσεις στα νοικοκυριά

Τα ποσοστά σημείωσαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024. Τα υψηλότερα καταγράφηκαν στη Δανία (45,8%), τη Γαλλία (45,3%) και το Βέλγιο (45,1%), ενώ η Ελλάδα – με 41,7% – κατατάσσεται ένατη στην ΕΕ. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (22,4%), στη Ρουμανία (28,8%) και στη Μάλτα (29,3%).

Πού σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Το 2024, σε σύγκριση με το 2023, η φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερη σε 22 χώρες της ΕΕ, με τις πιο υψηλές τιμές να παρατηρούνται στη Μάλτα (από 26,7% το 2023 σε 29,3% το 2024), στη Λετονία (από 33,0% σε 35,5%) και στη Σλοβενία (από 36,8% σε 38,8%). Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε από 40,6% το 2023 στο 41,7% το 2024.

Μειώσεις στον λόγο φόρων προς ΑΕΠ σημειώθηκαν σε πέντε χώρες της ΕΕ, κυμαινόμενες μεταξύ -0,5 και -0,1 ποσοστιαίων μονάδων. Αυτές είναι η Γαλλία (από 45,6% σε 45,3%), η Ολλανδία (από 39,7% σε 39,4%), η Πορτογαλία (από 37,2% σε 37,1%), η Φινλανδία (από 42,9% σε 42,3%) και η Σουηδία (από 42,6% σε 42,5%).

Συνολικά, η τάση δείχνει ότι η φορολογική επιβάρυνση αυξάνεται στα περισσότερα κράτη-μέλη, ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα αλλά και τις πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από το 2023 έως το 2024, όλες οι χώρες της ΕΕ και της EFTA, με εξαίρεση τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, κατέγραψαν αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Για τη Νορβηγία, η μείωση μεταξύ 2023 και 2024 (1,6%) οφείλεται κυρίως στα ιδιαίτερα υψηλά έσοδα του 2023 από τις εταιρείες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη Φινλανδία, τα συνολικά φορολογικά έσοδα μειώθηκαν ελαφρά (0,1%), εξαιτίας χαμηλότερων εισπράξεων από κοινωνικές εισφορές.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτα μεγέθη φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων (σε χρήμα, όχι σε αναλογία του ΑΕΠ) από το 2023 στο 2024 σημειώθηκαν στη Μάλτα (21%), στη Ρουμανία (16%), στην Κροατία (14%), στη Βουλγαρία (13%), στην Πολωνία (12%) και στη Σλοβενία (11%).

Σε επίπεδο ΕΕ συνολικά, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,6% από το 2023 έως το 2024. Από το 1995 έως το 2024, μείωση των συνολικών φορολογικών εσόδων σε απόλυτα μεγέθη έχει παρατηρηθεί μόνο δύο φορές: Το 2009 (-5,2%), λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και το 2020 (-3,6%), εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Εν μέρει, η ανάκαμψη των φορολογικών εσόδων σε πολλές χώρες της ΕΕ αποδίδεται σε ενεργητικές πολιτικές αύξησης εσόδων, όπως οι αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ και η εισαγωγή νέων φόρων, π.χ. τραπεζικών ή φόρων ακίνητης περιουσίας.

Τα στοιχεία της Eurostat φωτίζουν μεταξύ άλλων και την πορεία των φορολογικών εσόδων την περίοδο της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε.

Ο παράγοντας της πανδημίας

Όπως αναφέρει η Eurostat στα γενικά συμπεράσματα, τα προηγούμενα χρόνια τα φορολογικά έσοδα των χωρών της ΕΕ είχαν επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη εισήγαγαν το 2020 μέτρα αναστολής πληρωμών φόρων και κοινωνικών εισφορών. Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι καταγράφηκαν ως έσοδα για το 2020, αλλά πληρώθηκαν σε μεταγενέστερες περιόδους, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των εισπρακτέων απαιτήσεων της γενικής κυβέρνησης.

Ορισμένα από τα μέτρα αναστολής παρέμειναν σε ισχύ και το 2021 και 2022, ενώ αρκετές χώρες της ΕΕ προχώρησαν και σε προσωρινές φορολογικές μειώσεις. Η περαιτέρω αύξηση των φορολογικών εσόδων των κυβερνήσεων το 2022 και 2023 οφειλόταν στην οικονομική ανάκαμψη (λόγω των αυτόματων σταθεροποιητών) καθώς και στον υψηλότερο πληθωρισμό. Παράλληλα, αρκετά κράτη μείωσαν επιμέρους φόρους, ιδίως σε προϊόντα ενέργειας.

Το 2024, τα φορολογικά έσοδα αντιστοιχούσαν στο 87,8% των συνολικών εσόδων της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ. Η σταθερή απασχόληση και οι αυξήσεις στους μισθούς συνέχισαν να στηρίζουν τα επίπεδα των εσόδων.

Μετά το 2007, οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στη φορολογική επιβάρυνση έγιναν εμφανείς. Από το τελευταίο υψηλό του 2007 (40,1% του ΑΕΠ), ο λόγος των εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές προς το ΑΕΠ στην ΕΕ μειώθηκε σημαντικά στο 39,0% του ΑΕΠ το 2010. Από το 2014 έως το 2015, τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν ελαφρά τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, προτού αρχίσουν να αυξάνονται ξανά την περίοδο 2016 – 2018. Το 2019 παρατηρείται μια μικρή μείωση και στις δύο περιοχές.

Το ΑΕΠ επηρεάστηκε έντονα από τα lockdowns της πανδημίας και τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Το 2021, η αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, μετά τη μεγάλη πτώση του 2020, ήταν πολύ ισχυρότερη από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Όλες οι βασικές κατηγορίες φόρων κατέγραψαν αύξηση σε επίπεδο ΕΕ, αν και υπήρξαν διαφοροποιήσεις στην πορεία του χρόνου.

Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί. Βασικοί παράγοντες είναι οι μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα (επίπεδο απασχόλησης, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ.), οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία (συντελεστές, φορολογική βάση, απαλλαγές) και οι μεταβολές στο επίπεδο του ΑΕΠ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Green
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη
Οικονομία 30.10.25

Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη

Το να αποφεύγουν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τη Gen Z ή να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις θέσεις αρχικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο λανθασμένο, αλλά και επικίνδυνο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας
Βραζιλία 01.11.25

Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας

Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στις φαβέλες – φτωχές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές χτισμένες σε απότομες πλαγιές – σε όλο το Ρίο την Τρίτη στις 28 του Οκτώβρη

Σύνταξη
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Αιματοκύλισμα 01.11.25

Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών - Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Σε ανακοινώσεις θα προχωρήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Να καλμάρει τις αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ επιχειρεί η κυβέρνηση - Ανακοινώσεις για το πώς θα υλοποιηθεί το «σχέδιο εξυγίανσης» θα κάνει η διοίκηση του οργανισμού

Σύνταξη
Βορίζια Ηρακλείου: Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό – «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος»
«Βρίσκομαι μέσα σε κόλαση» 01.11.25

Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό στα Βορίζια: «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος - Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

«Γλύτωσα από θαύμα, έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά» - Τι λέει μάρτυρας που σώθηκε για λίγα εκατοστά από βέβαιο θάνατο.

Σύνταξη
Ο Άρης Betsson κάλεσε τον Γιαννάκη Μήγιο και τους γονείς του Άλκη Καμπανού στο Αλεξάνδρειο
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Άρης Betsson κάλεσε τον Γιαννάκη Μήγιο και τους γονείς του Άλκη Καμπανού στο Αλεξάνδρειο

Ο Άρης Betsson προσκάλεσε στο Αλεξάνδρειο τον γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη Μήγιο, όπως και τους γονείς του Άλκη Καμπανού, για να παρακολουθήσουν από κοντά το ντέρμπι με τον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ γυναικών 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 5ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ Γυναικών. Τηλεοπτικά από MEGA News

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη για την 8η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας του Τάσου Δουβίκα και του Νίκο Παζ εντυπωσιάζει στην Ιταλία και το κάνει καταρρίπτοντας σύγχρονες θεωρίες και κλισέ για το πώς... παίζεται το ποδόσφαιρο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Τραύμα 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο NBA και «κυνηγάει» τους θρύλους του αμερικανικού μπάσκετ. Από... κοντά φέτος και ο Τζος Γκίντι των Μπουλς, με το Σικάγο να μυρίζει... αέρα από 90s.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English edition 01.11.25

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο