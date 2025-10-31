Γαλλία: Δεν πέρασαν στην Εθνοσυνέλευση οι προτάσεις επιβολής φόρου περιουσίας

Απέρριψαν τις προτάσεις για επιβολή φόρου περιουσίας στους πλούσιους οι Γάλλοι βουλευτές στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας που κινδυνεύει να ανατρέψει τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Οι αριστεροί βουλευτές ζήτησαν την εφαρμογή του φόρου που πήρε το όνομά του από τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, σύμφωνα με τον οποίο θα επιβαλλόταν ελάχιστος φόρος 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Εν μέσω έντονης αντίδρασης από τη δεξιά και την κυβέρνηση, οι Σοσιαλιστές υπέβαλαν επίσης μια μετριοπαθή εκδοχή του φόρου Ζουκμάν, μέσω μιας τροπολογίας που έγινε γνωστή ως Zucman-lite, και η οποία προβλέπει εξαιρέσεις για καινοτόμες και οικογενειακές επιχειρήσεις.

Και οι δύο προτάσεις απορρίφθηκαν σε μια σειρά ψηφοφοριών για τις τροπολογίες του προϋπολογισμού την Παρασκευή.

Αντιτάχθηκε η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση αντιτάχθηκε στις προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία δεν έχει φορολογήσει ποτέ τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων και ότι τα μέτρα θα ακυρωθούν πιθανότατα από το συνταγματικό δικαστήριο.

Οι Σοσιαλιστές είχαν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι θα χρησιμοποιήσουν τον καθοριστικό τους ρόλο για να αναγκάσουν τον Λεκορνί να παραιτηθεί με πρόταση μομφής, εάν δεν υπάρξει σημαντική αύξηση της φορολογίας των πλουσίων στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν μετριάσει τη στάση τους, αλλά παραμένει να φανεί εάν άλλες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας που ψηφίστηκε νωρίτερα την Παρασκευή και η οποία θα αυξήσει τους φόρους στις εταιρείες χαρτοφυλακίου και τις επιχειρήσεις, θα κριθούν επαρκείς για να συνεχίσει η κεντροαριστερή ομάδα να απέχει από τις ψηφοφορίες μη στήριξης της κυβέρνησης Λεκορνί.