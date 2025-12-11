Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028–2034 συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Καφαντάρης σε ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην ομιλία του με τίτλο «Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028–2034 και ο αναντικατάστατος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ο κ. Καφαντάρης ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών στη διαμόρφωση και υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, επισημαίνοντας πως «καμία ευρωπαϊκή πολιτική δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε ότι το νέο ΠΔΠ θα αποτελέσει τον στρατηγικό οδικό χάρτη της επόμενης δεκαετίας για την κοινωνική συνοχή, την πράσινη μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Υπογράμμισε πως το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών, το οποίο υιοθετήθηκε πρόσφατα και από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, αναγνωρίζει ξεκάθαρα τους ΟΤΑ ως στρατηγικούς εταίρους, όχι απλώς ως δικαιούχους πόρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, εξέφρασε την ανησυχία της Αυτοδιοίκησης για το νέο Ταμείο Σχεδίων Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης (ΕΠΕΣ), τονίζοντας ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερσυγκέντρωση εξουσίας και σε αποδυνάμωση της περιφερειακής διάστασης. «Αν οι αποφάσεις λαμβάνονται μακριά από τις τοπικές κοινωνίες, υπονομεύονται οι αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της επικουρικότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία του νέου ΠΔΠ για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας παραμένει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά διοικητικά συστήματα στην Ευρώπη, την ώρα που οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να ανταποκριθούν σε κρίσιμες προκλήσεις: κλιματική κρίση, πολιτική προστασία, μετανάστευση, κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη.

Οι βασικές αρχές

Όπως υπογράμμισε, το νέο ΠΔΠ πρέπει να στηριχθεί σε τρεις βασικές αρχές:

Αποκέντρωση με πόρους και θεσμική εμπιστοσύνη – οι Δήμοι πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό των πολιτικών.

Σταθερότητα και προβλεψιμότητα χρηματοδότησης – μόνο έτσι μπορούν να υπάρξουν ώριμες και αποτελεσματικές επενδύσεις.

Ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής – με έμφαση στις μικρές πόλεις, τις ακριτικές περιοχές, τα νησιά και τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Καφαντάρης υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη χτίζεται από τα κάτω», μέσα από τις τοπικές κοινωνίες, τις γειτονιές και τα νησιά, εκεί όπου οι πολιτικές γίνονται πράξη. «Αν θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή σε μια Ευρώπη πιο συνεκτική και ανταγωνιστική, τότε το νέο ΠΔΠ πρέπει να ενισχύσει ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ΚΕΔΕ» καταλήγει η ανακοίνωση, «θα συνεχίσει να διεκδικεί έναν κεντρικό, ισχυρό και θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο για την Αυτοδιοίκηση στην επόμενη προγραμματική περίοδο, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών».

Την ημερίδα διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Αυτιάς.