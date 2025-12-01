newspaper
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης εστάλη στην ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 01 Δεκεμβρίου 2025 | 16:32

Το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης εστάλη στην ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ έχει στα χέρια της το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) παρέλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών τα αρχικά τεύχη του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 9:30 π.μ., σε ξενοδοχείο των Αθηνών, με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του περιεχομένου του Κώδικα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, τα τεύχη έχουν ήδη αποσταλεί στους Δημάρχους και στις 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της χώρας, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία μελέτης και συλλογής προτάσεων. Οι υπηρεσίες και οι συνεργάτες της ΚΕΔΕ έχουν ξεκινήσει την αναλυτική επεξεργασία των κειμένων, ώστε να διαμορφωθούν οι τελικές θέσεις της Ένωσης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι:

  • Τα κείμενα που ελήφθησαν δεν αποτελούν την τελική μορφή του Κώδικα που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ δήλωσε:

«Η παραλαβή των αρχικών τευχών του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα σε μια διαδικασία που η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού διεκδικεί διαχρονικά την ολοκληρωμένη κωδικοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Δήμων.

Η συμμετοχή όλων μας είναι κρίσιμη, ώστε μέσα από μια συστηματική και ουσιαστική διαβούλευση να διαμορφώσουμε έναν Κώδικα που θα ενισχύει την αυτοτέλεια, την αποτελεσματικότητα και τον ρόλο των Δήμων μας.»

«Καλούμε τις ΠΕΔ και όλους τους Δήμους να μελετήσουν προσεκτικά το υλικό και να συμβάλουν με τις προτάσεις τους. Με τη δύναμη της ενότητας και της συνεργασίας μας μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και θα στηρίζει καθημερινά τον πολίτη και τις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.»

Τι θα περιλαμβάνει ο νέος κώδικας

Τα 6 τεύχη του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνουν ζητήματα θεσμικά, καταστατικά, οργανωτικά, τον τρόπο εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, την εποπτεία και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών, την οικονομική διαχείριση Δήμων και Περιφερειών καθώς και θέματα που αφορούν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Όπως επίσης και ζητήματα αρμοδιοτήτων, που κατά το παρελθόν έχουν αποτελέσει πεδίο τριβών μεταξύ των δυο βαθμών της Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το νέο εκλογικό σύστημα που έχει προαναγγελθεί από την πολιτεία με εκλογή τοπικών και περιφερειακών αρχών από την πρώτη Κυριακή και με όριο εκλογής το 42% εκτός απροόπτου. Όπως επίσης, που και αυτό έχει αναφερθεί κατά το παρελθόν, οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιούνται κάθε πέντε χρόνια την τελευταία Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου. Οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές θα έχουν πλέον ένα μήνα και κάτι προκειμένου να προετοιμαστούν για την ανάληψη της εκάστοτε διοίκησης και όχι σχεδόν 3 όπως ίσχυε. Για πρώτη φορά αναμένεται να εφαρμοστεί επίσης τον Νοέμβριο του 2028 η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Αξίζει να επισημανθεί ότι είναι η πρώτη φορά που Δήμοι και Περιφέρειες θα έχουν ένα κοινό Κώδικα. Επισημαίνεται επίσης πως σήμερα οι καταγεγραμμένες αρμοδιότητες ξεπερνούν τις 1150 και για τους 2 βαθμούς της Αυτοδιοίκησης.

Μένει να δούμε τα τελικά οριστικοποιημένα τεύχη που θα τεθούν σε διαβούλευση αναφορικά με τον νέο κώδικα της Αυτοδιοίκησης, μετά και τις προτάσεις που θα καταθέσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της χώρας.

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών
Διέλευση οχημάτων 01.12.25

Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών

Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο κυριάρχησε στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο.

Σύνταξη
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού
Σημείο αναφοράς 28.11.25

Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να δουν σημαντικά εκθέματα, ιστορικά ενθύμια, φωτογραφίες και διαδραστικές εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τις μεγάλες επιτυχίες των τμημάτων του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
Εκγύμναση 28.11.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και συγκεκριμένα για το νέο γυμναστήριο στη Λυκόβρυση.

Σύνταξη
Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων
Επί τάπητος 28.11.25

Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων

Η ΚΕΔΕ έθεσε τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων: ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά, σε συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων της με ΝΔ,ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
«Δίχως αμφιβολία» 01.12.25

Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Από Ρεπουμπλικάνους γερουσιατές μέχρι και ειδικούς στο Δίκαιο του Πολέμου καταγγέλονται οι ευθύνες κυβερνητικών αξιωματούχων για τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Καραϊβική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ
Live 01.12.25

Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ

Tο Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο, έναν χρόνο από την εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιεί εκδήλωσε σε κεντρικό ξενοδοχεία των Αθηνών. Το in σας μεταφέρει εικόνα και ήχο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
Πόλο 01.12.25

Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ

Δικαιώνεται ο Ολυμπιακός για τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μλάντοστ στο οποίο ηττήθηκε οριακά με 14-13. Συγγνώμη από διαιτητές και European Αquatics

Σύνταξη
Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας
Ελλάδα 01.12.25

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας

Με αφορμή τα επεισόδια, η Πρωτοβουλία Αστυνομικών τονίζει την ανάγκη σεβασμού των αγωνιζόμενων αγροτών και αποστασιοποίησης των αστυνομικών από πρακτικές που τους φέρνουν αντιμέτωπους με κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Σύνταξη
MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Media 01.12.25

MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Με sold-out προσέλευση, τα φετινά MadWalk παρουσίααν εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής.

Σύνταξη
Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες
Media 01.12.25

Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες

Σε μια ξεχωριστή συναυλία περισσότεροι από 17 νέοι από έντεκα χώρες και τέσσερις θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Σύνταξη
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 01.12.25

Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Η αστυνομία πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στο πλαίσιο ελέγχων της απαγόρευσης εισόδου και κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους

Σύνταξη
Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη
Culture Live 01.12.25

Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Χρύσα Ρώμα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Μιχάλη Μανιάτη σε ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο έργο, βασισμένο στο βιβλίο της Έφης Παναγοπούλου, Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι.

Σύνταξη
Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο
Media 01.12.25

Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο

Η σχέση εμπιστοσύνης του MEGA με το τηλεοπτικό κοινό αποτυπώθηκε στους πίνακες τηλεθέασης του Νοεμβρίου, τόσο με τη δυναμική εκκίνηση της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όσο και με τα νέα επεισόδια της «Γης της ελιάς».

Σύνταξη
Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει
-10% η μετοχή 01.12.25

Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία Airbus ανακοίνωσε ότι «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 «εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε». Έτσι επιβεβαίωσε το πρόβλημα σε μεταλλικά πάνελ που τοποθετούνται σε αεροσκάφη.

Σύνταξη
Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε
«Γαμώτο!» 01.12.25

Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε

«Έφτασα στον τελικό γύρο των οντισιόν για το έργο Θέλμα και Λουίζ», θυμήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times. «Και, γαμώτο, ο Μπραντ πήρε τον ρόλο», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του
Ελλάδα 01.12.25

Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του

Ο 24χρονος έμενε στο Βέλγιο, έκανε το Μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο κατάστημα με τα σοκολατάκια - Είχε έρθει στην Ελλάδα για δύο μόνο μέρες για την αποφοίτηση της κοπέλας του

Σύνταξη
Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»

«Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος 'καραγκιόζη', ξεπερνά κάθε όριο» γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Π. Δουδωνής.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.
Στην Καλαβρία 01.12.25

Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο, στην Καλαβρία, και άρπαξαν χρυσαφικά αξίας δύο εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα
Ένα απλό τηλεφώνημα 01.12.25

Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών ενάντια στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
