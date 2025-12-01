Το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης εστάλη στην ΚΕΔΕ

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) παρέλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών τα αρχικά τεύχη του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 9:30 π.μ., σε ξενοδοχείο των Αθηνών, με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του περιεχομένου του Κώδικα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, τα τεύχη έχουν ήδη αποσταλεί στους Δημάρχους και στις 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της χώρας, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία μελέτης και συλλογής προτάσεων. Οι υπηρεσίες και οι συνεργάτες της ΚΕΔΕ έχουν ξεκινήσει την αναλυτική επεξεργασία των κειμένων, ώστε να διαμορφωθούν οι τελικές θέσεις της Ένωσης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι:

Τα κείμενα που ελήφθησαν δεν αποτελούν την τελική μορφή του Κώδικα που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ δήλωσε:

«Η παραλαβή των αρχικών τευχών του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα σε μια διαδικασία που η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού διεκδικεί διαχρονικά την ολοκληρωμένη κωδικοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Δήμων.

Η συμμετοχή όλων μας είναι κρίσιμη, ώστε μέσα από μια συστηματική και ουσιαστική διαβούλευση να διαμορφώσουμε έναν Κώδικα που θα ενισχύει την αυτοτέλεια, την αποτελεσματικότητα και τον ρόλο των Δήμων μας.»

«Καλούμε τις ΠΕΔ και όλους τους Δήμους να μελετήσουν προσεκτικά το υλικό και να συμβάλουν με τις προτάσεις τους. Με τη δύναμη της ενότητας και της συνεργασίας μας μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και θα στηρίζει καθημερινά τον πολίτη και τις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.»

Τι θα περιλαμβάνει ο νέος κώδικας

Τα 6 τεύχη του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνουν ζητήματα θεσμικά, καταστατικά, οργανωτικά, τον τρόπο εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, την εποπτεία και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών, την οικονομική διαχείριση Δήμων και Περιφερειών καθώς και θέματα που αφορούν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Όπως επίσης και ζητήματα αρμοδιοτήτων, που κατά το παρελθόν έχουν αποτελέσει πεδίο τριβών μεταξύ των δυο βαθμών της Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το νέο εκλογικό σύστημα που έχει προαναγγελθεί από την πολιτεία με εκλογή τοπικών και περιφερειακών αρχών από την πρώτη Κυριακή και με όριο εκλογής το 42% εκτός απροόπτου. Όπως επίσης, που και αυτό έχει αναφερθεί κατά το παρελθόν, οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιούνται κάθε πέντε χρόνια την τελευταία Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου. Οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές θα έχουν πλέον ένα μήνα και κάτι προκειμένου να προετοιμαστούν για την ανάληψη της εκάστοτε διοίκησης και όχι σχεδόν 3 όπως ίσχυε. Για πρώτη φορά αναμένεται να εφαρμοστεί επίσης τον Νοέμβριο του 2028 η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Αξίζει να επισημανθεί ότι είναι η πρώτη φορά που Δήμοι και Περιφέρειες θα έχουν ένα κοινό Κώδικα. Επισημαίνεται επίσης πως σήμερα οι καταγεγραμμένες αρμοδιότητες ξεπερνούν τις 1150 και για τους 2 βαθμούς της Αυτοδιοίκησης.

Μένει να δούμε τα τελικά οριστικοποιημένα τεύχη που θα τεθούν σε διαβούλευση αναφορικά με τον νέο κώδικα της Αυτοδιοίκησης, μετά και τις προτάσεις που θα καταθέσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της χώρας.