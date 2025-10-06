Στην Αρχαία Ολυμπία συνεδριάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Συνεχίζει η ΚΕΔΕ τις συνεδριάσεις της και εκτός Αθηνών με σκοπό να δίνει ισχυρότερο λόγο στις τοπικές ανά την Ελλάδας κοινωνίες.
Συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:30 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την ενημέρωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, Δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα ακόλουθα:
- Έγκριση σχεδίου Προγράμματος του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, Αλεξανδρούπολη 6-8 Νοεμβρίου 2025.
- Αίτημα συνδιοργάνωσης με το Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας της έκθεσης της συλλογής «Μέγας Αλέξανδρος» του αείμνηστου Έλληνα της διασποράς Μάκη Βαρλάμη, Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου Νοέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026.
- Αίτημα συνδιοργάνωσης με την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας (ΟΠΟΤΤΕ) του Συνεδρίου για το Δημογραφικό, Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2025.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ.
Να θυμίσουμε ότι το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ θα διεξαχθεί στις 6-8 Νοεμβρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη.
